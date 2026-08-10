Haber Tarihi: 10 Ağustos 2026 02:06 -
Güncelleme Tarihi:
10 Ağustos 2026 02:06
Kediler Bir Gün Boyunca Ne Kadar Su İçmeli?
Belirli bir yaşa kadar anne sütü ile hayatına devam eden kedinin anne sütünden yeterli düzeyde vitamin aldığı bilinir. Aynı zamanda su ihtiyacı da anne sütü tarafından karşılanır. Yaklaşık 4 hafta sonra Yavru kedinin süt alımı anne tarafından kısıtlanır. Daha sonra sütten kesilen yavru su ile tanışması gerekecektir. Su ile Yeni tanışacak olan yavru kedinin su kabı sürekli dolu olmalı. Özellikle bu evrede sağlıklı bir gelişim için düzenli şekilde su içmeleri gerekir. 50 gr mama yiyen bir kedi dostumuz günlük olarak mamanın 10 katı kadar yani 500 gr su içmelidir. Sağlıklı olan oran budur.
Kedinizin düzenli olarak su tüketmesini istiyorsanız düzenli şekilde beslenmesini sağlamanız gerekiyor. Verdiğin istiyorum lezzeti ve kalitesi suya olan ilgisini artıracaktır. Sert içimi olmayan sular tercih ediyorlar. Bu sebeple yumuşak içimli sular kediniz için ideal olacaktır. Su kabı seçiminizi kedinizin boyuna göre seçmeniz önemli. Kediye uygun olarak seçilmeye su kapları su dökülmesini artırarak bakteri oluşturacaktır. Kediler için su tüketimi son derece önemlidir. Bundan dolayı su tüketimi konusuna dikkat etmek her zaman önerilmektedir.
Kediler İçin Su Neden Önemlidir?
Hem insanlar için hem de hayvanlar için suyu hayati bir önemi vardır. Düzenli olarak su tüketimi yapmak kediye sağlık açısından pek çok fayda sağlar. Sağladığı faydalardan bazıları şunlardır;
- Kedinin daha dirençli yapıda olmasını sağlar.
- Vücut sıcaklığını korumaya yardımcı olur.
- Alınmış olan fazla tuzu ve yiyecekleri dışarıya atmalarına yardımcı olur.
- Tüylerini daha rahat temizliğe binmesine yardımcı olur.
- Sağlıklı bir yaşam için önemlidir.
- Vücut sistemlerinin daha düzenli ve daha düzgün çalışmasına fayda sağlar.
Kedinin bir gün boyunca içmesi gereken suyu içtiğinde suyun bu ve bunlar gibi daha birçok faydası olacaktır. Kedinizin yeterince su içe bilmesi için su kabına düzenli aralıklar ile su doldurarak taze su içmesini sağlayabilirsiniz. Kediler su tüketmeyi seven canlılardan. Özellikle yemek yedikten hemen sonra su kabına giderler. Ne kadar yemek yemişler ise o miktarda su içme davranışı sergilerler.
Bu sebeplerle su kapları daima dolu ve temiz su ile dolu olmalıdır. Soğuk ve temiz nitelikte suları içmeyi çok severler. Su kapları pis ise bu kaptan su içmek istemezler. Kullandığımız su kabının su tüketiminde büyük rol oynadığını unutmayın. Dayanıklı ve kaliteli nitelikteki su kapları seçimi yapmak doğru olacaktır. Seçtiğiniz su kabı ağır olursa kediniz daha kolay ve dökmeden su içebilecektir. Kedinin Susuz Olduğu Nasıl Anlaşılır?
Kediler için su oldukça önemli olduğu için onların susuz olduğunu anladığımız an çözüm bulmanız gerekmektedir. Kediniz susadığı zaman bazı belirtiler varsa bunu anlayabilirsiniz. Susamış olan kedilerde görülen farklı belirtilerden bazıları şunlardır;
- Hızlı şekilde soluk alıp vermeye başlar.
- Dilini dışarı doğru sarkıtır.
- Susuz oldukları zaman tüylerini yalayamaz ve pis görünürler.
- Derisi kırışık ve kuru görünür.
- Çok yorgun ve halsiz görünürler.
- Gözleri yorgun ve cansız bir hal alır.
- Su içmek istedikleri için daima su kabına yönelir.
Kediler ihtiyaçları olduğunda kendiliğinden su içen canlılardır. Kediye zorla su içirmek mümkün bir durum değildir. 3 saatte bir düzenli olarak su kabuğundaki suyu yenilerseniz kendiliğinden sularını içeceklerdir. Kediler çok temiz canlılar olduğundan dolayı beklemiş olan içerisinde mikroorganizma birikmiş olan suları içmezler. Özellikle soğuk ve yeni koyulmuş suyu zevkle içerler. Vücudunda potasyum ve sodyum oranı azalması ciddi risklere neden olur.
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