Haber Tarihi: 03 Şubat 2023 13:06 - Güncelleme Tarihi: 03 Şubat 2023 13:06

Kediler Bir Gün Boyunca Ne Kadar Su İçmeli?

Belirli bir yaşa kadar anne sütü ile hayatına devam eden kedinin anne sütünden yeterli düzeyde vitamin aldığı bilinir. Aynı zamanda su ihtiyacı da anne sütü tarafından karşılanır. Yaklaşık 4 hafta sonra Yavru kedinin süt alımı anne tarafından kısıtlanır. Daha sonra sütten kesilen yavru su ile tanışması gerekecektir. Su ile Yeni tanışacak olan yavru kedinin su kabı sürekli dolu olmalı. Özellikle bu evrede sağlıklı bir gelişim için düzenli şekilde su içmeleri gerekir. 50 gr mama yiyen bir kedi dostumuz günlük olarak mamanın 10 katı kadar yani 500 gr su içmelidir. Sağlıklı olan oran budur.

Kediler Bir Gün Boyunca Ne Kadar Su İçmeli?
Abone Ol
Kedinizin düzenli olarak su  tüketmesini istiyorsanız düzenli şekilde beslenmesini sağlamanız gerekiyor. Verdiğin istiyorum lezzeti ve kalitesi suya olan ilgisini artıracaktır. Sert içimi olmayan sular tercih ediyorlar. Bu sebeple yumuşak içimli sular kediniz için ideal olacaktır. Su kabı seçiminizi kedinizin boyuna göre seçmeniz önemli. Kediye uygun olarak seçilmeye su kapları su dökülmesini artırarak bakteri oluşturacaktır. Kediler için su tüketimi son derece önemlidir. Bundan dolayı su tüketimi konusuna dikkat etmek her zaman önerilmektedir.
Kediler İçin Su Neden Önemlidir?

Hem insanlar için hem de hayvanlar için suyu hayati bir önemi vardır. Düzenli olarak su tüketimi yapmak kediye sağlık açısından pek çok fayda sağlar. Sağladığı faydalardan bazıları şunlardır;

  • Kedinin daha dirençli yapıda olmasını sağlar.
  • Vücut sıcaklığını korumaya yardımcı olur.
  • Alınmış olan fazla tuzu ve yiyecekleri dışarıya atmalarına yardımcı olur.
  • Tüylerini daha rahat temizliğe binmesine yardımcı olur.
  • Sağlıklı bir yaşam için önemlidir.
  • Vücut sistemlerinin daha düzenli ve daha düzgün çalışmasına fayda sağlar.
Kedinin bir gün boyunca içmesi gereken suyu içtiğinde suyun bu ve bunlar gibi daha birçok faydası olacaktır. Kedinizin yeterince su içe bilmesi için su kabına düzenli aralıklar ile su doldurarak taze su içmesini sağlayabilirsiniz. Kediler su tüketmeyi seven canlılardan. Özellikle yemek yedikten hemen sonra su kabına giderler. Ne kadar yemek yemişler ise o miktarda su içme davranışı sergilerler.

Bu sebeplerle su kapları daima dolu ve temiz su ile dolu olmalıdır. Soğuk ve temiz nitelikte suları içmeyi çok severler. Su kapları pis ise bu kaptan su içmek istemezler. Kullandığımız su kabının su tüketiminde büyük rol oynadığını unutmayın. Dayanıklı ve kaliteli nitelikteki su kapları seçimi yapmak doğru olacaktır. Seçtiğiniz su kabı ağır olursa kediniz daha kolay ve dökmeden su içebilecektir.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


Kedinin Susuz Olduğu Nasıl Anlaşılır?

Kediler için su oldukça önemli olduğu için onların susuz olduğunu anladığımız an çözüm bulmanız gerekmektedir. Kediniz susadığı zaman bazı belirtiler varsa bunu anlayabilirsiniz. Susamış olan kedilerde görülen farklı belirtilerden bazıları şunlardır;

  • Hızlı şekilde soluk alıp vermeye başlar.
  • Dilini dışarı doğru sarkıtır.
  • Susuz oldukları zaman tüylerini yalayamaz ve pis görünürler.
  • Derisi kırışık ve kuru görünür.
  • Çok yorgun ve halsiz görünürler.
  • Gözleri yorgun ve cansız bir hal alır.
  • Su içmek istedikleri için daima su kabına yönelir.

Kediler ihtiyaçları olduğunda kendiliğinden su içen canlılardır. Kediye zorla su içirmek mümkün bir durum değildir. 3 saatte bir düzenli olarak su kabuğundaki suyu yenilerseniz kendiliğinden sularını içeceklerdir. Kediler çok temiz canlılar olduğundan dolayı beklemiş olan içerisinde mikroorganizma birikmiş olan suları içmezler. Özellikle soğuk ve yeni koyulmuş suyu zevkle içerler. Vücudunda potasyum ve sodyum oranı azalması ciddi risklere neden olur.


Haber ile daha fazlasına ulaşın:

Diğer Haberler

Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal müjdesi! Beşiktaş Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal müjdesi!
Kargalar ne kadar yaşar? İslam dininde karga ne anlama gelir? Genel Haber Kargalar ne kadar yaşar? İslam dininde karga ne anlama gelir?
Çeyrek ne kadar? Çeyrek altın fiyatı kaç TL? Çeyrek altın fiyatı bugün! Büyük değişim yaşanıyor Genel Haber Çeyrek ne kadar? Çeyrek altın fiyatı kaç TL? Çeyrek altın fiyatı bugün! Büyük değişim yaşanıyor
Bursa Bülbülü filmi konusu nedir?Bursa Bülbülü oyuncuları kimler? Genel Haber Bursa Bülbülü filmi konusu nedir?Bursa Bülbülü oyuncuları kimler?
Rüyada altın görmek ne anlama geliyor? 8 kısa maddede Altın rüya tabiri Genel Haber Rüyada altın görmek ne anlama geliyor? 8 kısa maddede Altın rüya tabiri
Steam ücretsiz oyunlar 2023! Bu oyunları kaçırmayın, üzülürsünüz! Ücretsiz steam oyunları Genel Haber Steam ücretsiz oyunlar 2023! Bu oyunları kaçırmayın, üzülürsünüz! Ücretsiz steam oyunları
2023 resmi tatiller takvim! 2023 yılında resmi tatiller hangi günler? Resmi tatiller hangi güne denk geliyor Genel Haber 2023 resmi tatiller takvim! 2023 yılında resmi tatiller hangi günler? Resmi tatiller hangi güne denk geliyor
Sabır duası, duaları ve Sabır ile ilgili ayetler hadisler! Kuran'da sabır nasıl anlatılır? Genel Haber Sabır duası, duaları ve Sabır ile ilgili ayetler hadisler! Kuran'da sabır nasıl anlatılır?
Kediler neden kusar? Kedi kustuktan sonra ne yapılmalı Genel Haber Kediler neden kusar? Kedi kustuktan sonra ne yapılmalı
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Fenerbahçe'den gece yarısı tepkisi!
2
Şampiyonluk oranları bir kez daha değişti!
3
Süper Lig'de 23. haftanın hakemleri
4
Murat Sancak: "Hakem genel olarak iyiydi"
5
"Morutan için Galatasaray'a transfer teklifi yapıldı"
6
Ahmet Çakar: "Burnundan fitil fitil gelecek"
7
Ali Koç'un oğlu Kerim Rahmi, kayak yaparken yaralandı

SON HABERLER

yukarı ok