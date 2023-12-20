Haber Tarihi: 20 Aralık 2023 15:53 - Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2023 16:38

KAYSERİSPOR - FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE

Kayserispor - Fenerbahçe maçı canlı izle şifresiz Bein Sports izle | Kayserispor - Fenerbahçe maçı kaçak olarak Taraftarium24 veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. Kayserispor, Trendyol Süper Lig 17. hafta maçında Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi hakem Zorbay Küçük yönetecek. Şifresiz olarak Bein Sports canlı izlenebilecek olan Kayserispor - Fenerbahçe maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Kayserispor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Kayserispor - Fenerbahçe maçı canlı izleme detayları

KAYSERİSPOR - FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE
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Kayserispor - Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Süper Lig'in 17. haftasında Kayserispor Fenerbahçe'yi konuk edecek. Kayserispor rakibini eli boş gönderme peşinde. Fenerbahçe ise deplasmanda sürpriz arayacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Kayserispor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

KAYSERİSPOR-FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE



KAYSERİSPOR-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?


Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında bugün deplasmanda Mondihome Kayserispor ile karşılaşacak.

RHG Enertürk Enerji Stadı'nda oynanacak ve saat 17.00'de başlayacak müsabakayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.

Mücadele Bein Sports ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

KAYSERİSPOR - FENERBAHÇE MAÇI KADROSU VE MUHTEMEL 11'LER


Kayserispor: Bilal, Gökhan, Attamah, Hosseini, Hasan Ali Kaldırım, Ramazan Civelek, Karimi, Kemen, Cardoso, Morte, Thiam

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Serdar, Djiku, Ferdi, İsmail, Fred, İrfan Can, Szymanski, Tadic, Batshuayi




FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK

Fenerbahçe'de cezalı Samet Akaydin ile sakatlıkları bulunan Rodrigo Becao ve Miha Zajc'ın yanı sıra sağ ayak arka adalesinde zorlanma tespit edilen Edin Dzeko, Kayseri deplasmanına götürülmedi. Bu oyuncuların yanı sıra Ryan Kent de teknik heyet tercihiyle kadroya alınmadı.

FENERBAHÇE'DE İKİ İSİM SINIRDA

Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesinde 2 oyuncu sarı kart ceza sınırında yer alıyor.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


Sarı-lacivertli takımda üçer sarı kartları bulunan İrfan Can Kahveci ve Miguel Crespo, Kayserispor maçında da aynı durumu yaşamaları halinde derbide forma giyemeyecek.

45. RANDEVU

Kayserispor ile Fenerbahçe, 45. mücadelelerine çıkacak.

İki takım arasında daha önce bu kulvarda oynanan 44 maçta sarı-lacivertlilerin üstünlüğü bulunuyor. Fenerbahçe, rakibini 27 kez mağlup ederken, 9 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı. Sarı-lacivertliler, 8 karşılaşmayı ise kaybetti.

İstanbul temsilcisi, söz konusu müsabakalarda 94 gol atarken, kalesinde 45 gol gördü.

KAYSERİ'DE 23. MAÇ

Kayserispor ile Fenerbahçe, Kayseri'de 23. lig mücadelelerine çıkacak.

Daha önce burada oynanan 22 müsabakada Fenerbahçe 10 galibiyet elde ederken, 6'şar beraberlik ve yenilgi yaşadı.

Söz konusu mücadelelerde Fenerbahçe 33 gol atarken, ev sahibi ekip 20 kez sevindi.

TARİHE GEÇEN SONUÇLAR

Fenerbahçe, lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden ikisini Kayserispor karşısında elde etti.

Sarı-lacivertli takım, 1994-1995 sezonunda, 20 Kasım 1994'te cezası nedeniyle İzmir'de yaptığı maçta 8-1, 2004-2005 sezonunda 20 Şubat 2005'te İstanbul'da yapılan müsabakada da 7-0 galip gelerek lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden ikisine imza attı.

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