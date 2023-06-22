Kaybolan denizaltı Titanik battı mı, ne zaman, nerede battı?

1912 yılında Atlas Okyanusu'nda batan Titanik'in enkazına turistik sefer yaparken kaybolan ve tüm dünyada büyük merak uyandıran Titan denizaltı ile ilgili aramalar sürüyor. Söz konusu duruma ilişkin en çok; Titan denizaltı bulundu mu, içinde kaç kişi vardı ve son durum nedir soruları gündem olmuş durumda. İşte, konuya dair ayrıntılar...1514 kişinin hayatını kaybettiği Titanik gemisine turistik amaçlı düzenlenen seferde kaybolan Titan denizaltı henüz bulunamadı.İçinde 5 kişinin yer aldığı denizaltının kaybolmasından beri 96 saat geçti ve oksijenin tükenmesi nedeniyle denizaltıdaki kişilerin artık yaşamını yitirdiği tahmin ediliyor.Titanik batığını ziyaret için dalış yapan kayıp Titan denizaltısını işleten OceanGate şirketinin eski bir çalışanının, 2018'de gemiyle ilgili potansiyel güvenlik sorunları konusunda uyarıda bulunduğu ortaya çıktı.Kayıp Titanic denizaltısında yer alan isimlerden OceanGate CEO'su Stockton Rush'un eşi Wendy Rush'ın, 1912'deki Titanic kazasında ölen Isidor Straus ve eşi Ida Straus'un büyük büyük torunu olduğu ortaya çıktı.Denizaltıdakilerin havacılık sektöründe hizmet veren Action Aviation'ın sahibi İngiliz milyarder Hamish Harding, Pakistanlı iş adamı Şahzada Davud ve oğlu Süleyman Davud, denizaltının sahibi olan OceanGate şirketinin kurucusu ve CEO'su Stockton Rush ve Fransız denizaltı pilotu Paul Henry Nargeolet olduğu biliniyor.58 yaşındaki İngiliz maceraperest Hamish Harding, Dubai merkezli bir özel jet bayisi olan Action Aviation'ı yönetiyor ve birçok keşif başarısını tamamladı. Okyanus derinliğinde geçirilen en uzun süre dahil olmak üzere üç Guinness Dünya Rekoru sahibidir.48 yaşındaki İngiliz işadamı Shahzada Dawood, Pakistan'ın en zengin ailelerinden birinden. Denizaltıda 19 yaşındaki öğrenci oğlu Süleyman ile seyahat ediyordu. Shahzada, büyük bir gübre firması olan Pakistanlı holding Engro Corporation'ın başkan yardımcısıdır. ABD'de Philadelphia'da ve İngiltere'de Buckingham Üniversitesi'nde okudu.Eski bir Fransız Donanması dalgıcı olan 77 yaşındaki Bay Nargeolet de gemideydi.Titanik enkazının haklarına sahip bir şirkette sualtı araştırmaları müdürü olarak görev alıyordu.61 yaşındaki Stockton Rush, Titanic seferlerini yürüten OceanGate firmasının CEO'su. Rush, daha önce deneysel bir uçak tasarlamış ve diğer küçük dalgıç gemilerde çalışmış deneyimli bir mühendistir.Bay Rush, şirketi 2009 yılında kurarak müşterilere derin deniz yolculuğunu deneyimleme şansı sundu ve 2021'de Titanik enkazı alanına geziler sunmaya başladığında dünya çapında manşetlere taşındı.