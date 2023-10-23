Haber Tarihi: 23 Ekim 2023 17:01 - Güncelleme Tarihi: 23 Ekim 2023 17:01

Kasım öğretmen seminerleri online mı MEB son dakika 2023 | Ara tatil öğretmen semineri online mı, yüz yüze mi?

Kasım öğretmen seminerleri için gözler Kasım ayında yapılacak ara tatile çevrilmişti. Milli Eğitim Bakanlığından konuyla ilgili beklenen açıklama geldi. Kasım ara tatili, İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için 13 Kasım Pazartesi günü başlayacak. Bu dönemde ise öğretmenlerin seminerleri 5 gün boyunca devam edecek. Peki, ara tatil semineri online mı? 2023-2024 ara tatil semineri yüz yüze mi?

Kasım öğretmen seminerleri online mı MEB son dakika 2023 | Ara tatil öğretmen semineri online mı, yüz yüze mi?
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Milli Eğitim Bakanlığı'nın ara tatil dönemine denk gelen 13 ila 17 Kasım tarihleri arasındaki mesleki çalışmalara dair yaptığı açıklama ile Öğretmenlere ara tatil kalktı mı? Sorusu merak edildi ve araştırıldı. Peki, Ara tatil semineri online mı yapılacak? Ara tatil semineri online mı, yüz yüze mi? Ara tatil semineri nasıl olacak? 
KASIM ARA TATİL SEMİNERİ ONLİNE MI 2023-2024 MEB 
''Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den öğretmenleri ilgilendiren önemli bir açıklama geldi. Seminer dönemiyle ilgili alınan kararı duyuran Bakan Tekin "Online yapılacak" dedi.

Konuyla ilgili duyuruyu sosyal medya hesabından paylaşan Tekin'in açıklaması şöyle:

"Eğitim öğretim sürecini hep birlikte omuzlamaya çalışıyoruz. Dönem arası tatilleri bu anlamda planlama yapmak ve değerlendirmek için önemli bir fırsat olarak görüyorum. Hem yaz boyunca yapılan değişikliklerin değerlendirilmesi ve hem de başta ortak sınavlar olmak üzere tatil sonrası yapılacakların planlanmasına odaklanmış bir program yaptık. İlgili genel müdür arkadaşların online sunumları ve akabinde okullarda yapılacak değerlendirmeleri detaylıca tanımladık. Ancak hafta sonu Erzurum'da öğretmen arkadaşlarla yaptığımız görüşmelerde, birçok arkadaşımızın daha önceki uygulama nedeniyle kendilerine ara tatil için farklı programlar yaptıkları ve bu nedenle yüz yüze programların ertelenmesi talepleri ile karşılaştım.

Bu nedenle sadece kasım ara tatili için geçerli olmak üzere seminer döneminin online yapılmasına karar verdim. Yalnız bir istirhamım ve bir de uyarım var. İstirhamım lütfen online sunumları dikkatlice takip edelim. Çünkü genel müdürlerimiz uygulamada karşılaşacağınız teknik ayrıntıları sizlerle paylaşacaklar. Uyarım da nisan ara tatili kesinlikle yüz yüze ve okullarda olacak, planlarımızı buna göre yapalım.''

ARA TATİL TARİHLERİ

Birinci dönem ara tatili, 13 Kasım 2023 Pazartesi başlayacak ve 17 Kasım 2023 Cuma sona erecek. İkinci dönem ara tatili ise 8 Nisan 2024 Pazartesi ile 12 Nisan 2024 Cuma tarihleri arasında yapılacak.

ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Bakanlığın takvimine göre okullarda ilk dönem Kasım ara tatilinde seminerler düzenlenecek. Seminerler 5 gün boyunca devam edecek. Öğretmenler ara tatillerde görev yaptıkları okullarda olacak.

Karar yazısıyla birlikte iletilen çalışma programına göre ise, yönetici ve öğretmenler 5 gün boyunca saat 09.30 ile 13.00 arasında yapılacak canlı sunumlara katılacak ardından okul ve kurum yöneticilerinin düzenleyeceği çalışma takvimi doğrultusunda ara tatile kadar olan çalışmalarını değerlendirerek gerekli planlamalarını yapacak.


MEB 2023-2024 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ

Öğrencilerin tatil yaptığı bazı tarihlere göre mesleki seminerler düzenleniyor. Öğretmen ve öğrenciler için 2023-2024 eğitim öğretim takvimi şu şekilde;.

Öğretmenler ise eğitim öğretim takvimine göre mesleki çalışmaların başlangıç tarihini araştırıyor. Öğretmen seminerleri 2. dönemde de devam edecek. MEB 2023-2024 eğitim öğretim yılı çalışma takvimi şu şekilde;

Birinci dönem ara tatili, 13 Kasım 2023 Pazartesi başlayacak ve 17 Kasım 2023 Cuma sona erecek.

Yarıyıl tatili, 22 Ocak 2024 Pazartesi başlayıp 2 Şubat 2024 Cuma tamamlanacak.

İkinci dönem, 5 Şubat 2024 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2024 Cuma sona erecek.

İkinci dönem ara tatili ise 8 Nisan 2024 Pazartesi ile 12 Nisan 2024 Cuma tarihleri arasında yapılacak.

2024-2025 eğitim öğretim yılı ise 9 Eylül 2024'te başlayacak.

 

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