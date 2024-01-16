Haber Tarihi: 16 Ocak 2024 13:22 - Güncelleme Tarihi: 16 Ocak 2024 13:22

Karne günü okula telefon getirmek yasak mı? 2024

Okullarda öğrencilerin cep telefonu kullanımı ile ilgili önemli kararlar alındı. Yeni eğitim öğretim dönemi öncesi okul müdürlüklerine ilgili talimatlar gönderildi. Peki, Ortaokul ve liselerde karne günü okula telefon getirmek yasak mı? 2024

Karne günü okula telefon getirmek yasak mı? 2024
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin okullarda cep telefonu kullanımı ile ilgili alınan kararları paylaştı. Kısa süre önce okul müdürlüklerine ilgili talimatlar gönderildi. Peki, süreç nasıl işleyecek okulda cep telefonu kullanmak yasak mı olacak? İşte detaylar…

OKULLARDA CEP TELEFONU YASAKLANDI MI?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin cep telefonlarının ders başlamadan önce öğrenciler tarafından öğretmenlere teslime dileceğini belirtti. Buna göre öğrenciler okula cep telefonu götürebilecekler ancak ders başlamadan öğretmene bu telefonu teslim edecekler.

Aynı şekilde öğretmenlerin de ders esnasında cep telefonuyla çok fazla ilgilenmemeleri konusunda gerekli bilgilendirmeler yapılacak. Okul müdürlükleri ve öğretmenler konunun takibiyle sorumlu olacak.

KARNE GÜNÜ OKULA TELEFON GETİRMEK YASAK MI?

Karne günü ders işlenmediği için okula telefon götürmek yasak değil. Ancak her okulun kendisine özgü kuralları olduğu için okul yönetimine bildirilmesi gerekiyor.
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