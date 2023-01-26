Haber Tarihi: 26 Ocak 2023 11:08 - Güncelleme Tarihi: 26 Ocak 2023 11:08

Kandil Kur'an'da geçer mi? Regaib Kandili Kur'an'da geçiyor mu, var mı?

Bu gece Regaib Kandili olması nedeniyle "Kandil Kur'an'da geçer mi? Regaib Kandili Kur'an'da geçiyor mu" soruları tekrar gündeme geldi. Recep, Şaban ve Ramazan ayında oluşan üç ayların manevi iklimine girdik. Bu ay Hicri takvime göre Recep ayı. Peki, Kandik Kur'an'da geçer mi, geçiyor mu? Regaip Kandili Kur'an'da hangi ayette geçiyor? İşte detaylar...

Kandil Kur'an'da geçer mi? Regaib Kandili Kur'an'da geçiyor mu, var mı?
Abone Ol
Regaib Kandili bu gece idrak ediliyor. Vatandaşlar "Regaip Kandili Kur'an'da var mı, hangi ayette geçiyor" sorularının yanıtlarını arıyor. Kandil geceleri diye bilinen geceler; Rabiulevvel ayının on ikinci gecesi olan Mevlid, Recep ayının ilk cuma gecesi olan Regaib, Recep ayının yirmiyedinci gecesi olan Mirac, Şaban ayının on beşinci gecesi Beraat, Ramazan ayının yirmi yedinci gecesi ise Kadir Gecesidir. Peki, Kandiller Kur'an'da geçiyor mu? İşte detaylar...

KANDİLLER KURANDA GEÇİYOR MU?

Kadir gecesi dışındaki gecelerin kutsallığı hakkında Kur'an'da herhangi bir bilgi bulunmaz. Hadiste de Beraet gecesi dışındaki geceler hakkında kesin bir bilgi ve yönlendirme yoktur. Bu sebeple bazı İslam bilgin ve hukukçusu bu gecelerin kutlanmasına, hem de bu gecelerde toplu biçimde ibadet yapılmasına bid'at olduğu gerekçesiyle karşı çıkmışlarsa da, İslam toplumu içerisinde bu gecelerde ibadet etmek yaygınlaşmıştır. Ayrıca bu gecelerin kutlanmasını nehyeden bir rivayet de yoktur.

Bu geceler Osmanlılar döneminde II. Selim zamanından başlayarak, minarelerde kandiller yakılarak duyurulup kutlandığı için "Kandil" olarak anılmaya başlamıştır.

Yani kandiller Kur'an'da geçmiyor. Sadece Osmanlılar döneminde yapılan kutlamalardır.

REGAİB KANDİLİ KURANDA GEÇİYOR MU?

Hz Muhammed'in Allah'ın bazı çok özel fiili tecellilerine mazhar olduğu, nurani lütf u ihsanlara, semavi mevhibelere eriştiği bir gecedir. Recep ayının ilk Cuma gecesine tevafuk etmektedir.

Kelime olarak regaib, "çokça rağbet edilen, nefis, kıymetli, değerli, ihsan" anlamlarına gelen Ragibe kelimesinin çoğuludur. Buna göre Regaip Gecesi denilince: "Çok lütuf ve ihsanla dolu, kıymeti ve değeri büyük, çok iyi değerlendirilmesi gereken gece" manası anlaşılır. Bu gece Allah lütuflarını sağanak sağanak yağdırır.

Müslümanlar arasında Hz Muhammed'in dünyaya teşriflerinin ilk halkasını teşkil eden anne rahmine şeref verdiği gün olduğuna inanılmaktadır. (Ancak bu gece ile veladet–i Nebeviyye arasındaki müddet, bunun hilafına işarettir. Şu kadar var ki Hz. Amine'nin Fahr–i Alem Hz Muhammed'i hamil olduğuna bu geceden itibaren muttali olmuş olabileceği düşünülebilir.)

Hz Muhammed'in doğuşuyla beraber yeryüzü nasıl küfür ve cehaletin karanlıklarından kurtulup büyük bir mutluluğa boğulduysa, onun teşriflerinin ilk basamağı olan bu geceyi de bütün kainat alkışlamış, coşkun bir sevinçle ayakta karşılamıştır. Manen bereketli olan bu gecenin bir hususiyeti de mübarek Ramazan ayının ilk habercisi olmasıdır. Bediüzzaman Hazretleri, Regaib gecesinin Zat–ı Ahmediye'nin terakki hayatının başlangıcının ünvanı olduğunu; Mi'rac gecesinin de Zat–ı Ahmediye'nin terakki hayatının zirve noktasının ünvanı olduğunu bildirmektedir.

Bu gece Hz Muhammed, söz konusu mazhariyet ve mevhibeler için Cenab–ı Hakk'a şükür için on iki rek'at namaz kılmışlardır. Bu geceyi ibadetle ihya etmenin sevabı pek çoktur. Diğer zamanlarda okunan her Kur'an harfi için on sevap verilirse, Recep ayında yüzleri geçmekte, Regaib kandilinde ise daha da artmaktadır. Kaza ve nafile namazların sevabı ise diğer gecelere oranla kat kat fazladır.

Regaib kandilinde yapılacak ibadetlerden birisi de duadır. Hz Muhammed, bir hadislerinde bu gecede yapılacak duaların Allah katından geri çevrilmeyeceğini bildirmişlerdir.

REGAİB KANDİLİ KURANDA HANGİ AYETTE GEÇİYOR?

Kandiller Kur'an'da geçmediği için bunlarla ilgili ayette bulunmamaktadır
 
 
Haber ile daha fazlasına ulaşın:

Diğer Haberler

Dursun Özbek 'teklif var' demişti, o isimler belli oldu! Türkiye Transferler Dursun Özbek 'teklif var' demişti, o isimler belli oldu!
Fenerbahçeli futbolcular, Emre Mor'a köpek hediye etti Fenerbahçe Fenerbahçeli futbolcular, Emre Mor'a köpek hediye etti
Dünya devi, Attila Szalai'nin peşinde Türkiye Transferler Dünya devi, Attila Szalai'nin peşinde
BVS halka arz ne zaman? BVS halka arz hangi bankalarda, eşit mi, oransal mı? Gündem BVS halka arz ne zaman? BVS halka arz hangi bankalarda, eşit mi, oransal mı?
Kandil Kur'an'da geçer mi? Regaib Kandili Kur'an'da geçiyor mu, var mı? Gündem Kandil Kur'an'da geçer mi? Regaib Kandili Kur'an'da geçiyor mu, var mı?
Icardi ifşa etti; Wanda Nara&Keita Balde Galatasaray Icardi ifşa etti; Wanda Nara&Keita Balde
Mauro Icardi'den PSG'ye baskı! Türkiye Transferler Mauro Icardi'den PSG'ye baskı!
Şenol Güneş'ten Aboubakar kararı Beşiktaş Şenol Güneş'ten Aboubakar kararı
Galatasaray'da sol beke tanıdık isim! Türkiye Transferler Galatasaray'da sol beke tanıdık isim!
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Beşiktaş Sassuolo'yu ikna etti!
2
Hurma: "Borini'yi Türkiye'den büyük bir kulüp istedi"
3
Kasımpaşa'dan Van Aanholt hamlesi
4
Messi olacaktı formayı unuttu!
5
Burak Yılmaz, Fortuna'ya galibiyeti getirdi
6
Mauro Icardi'den PSG'ye baskı!
7
Weghorst ilk golünü attı, United avantajı kaptı

SON HABERLER

yukarı ok