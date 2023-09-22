Haber Tarihi: 22 Eylül 2023 11:42 - Güncelleme Tarihi: 22 Eylül 2023 11:42

Kalekim (KLKIM) bedelsiz ne zaman 2023: Kalekim ne zaman bölünecek?

Borsada KLKIM koduyla işlem gören Kalekim şirketinin bedelsiz sermaye artırımı başvurusu SPK tarafından onayı aldı. KLKIM sermayesini yüzde 300 oranında artıracak. Peki, Kalekim (KLKIM) bedelsiz ne zaman?

Kalekim (KLKIM) bedelsiz ne zaman 2023: Kalekim ne zaman bölünecek?
Abone Ol
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerden sermaye artırımı kararı gelmeye devam ediyor. Kalekim de bedelsiz sermaye artırımı kararı alan şirketlerden biri oldu. Kalekim %300 bedelsiz tarihi ne zaman,  ne zaman bölünecek?

Kalekim (KLKIM) bedelsiz ne zaman 2023?

Kalekim, 14 Haziran tarihinde bedelsiz sermaye artırımı yapma kararı alarak 23 Haziran 2023 tarihinde SPK'ya başvuruda bulunmuştu. Başvuru süreci sonucunda SPK, 20 Eylül 2023 tarihinde Kalekim'in bedelsiz sermaye artırımı talebini onayladı. Ancak, bedelsiz sermaye artırımının ne zaman gerçekleştirileceği henüz açıklanmadı.
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Kalekim
Gündem

Diğer Haberler

Montella'nın yanına düşünülen Türk yardımcı! Milli Takım Montella'nın yanına düşünülen Türk yardımcı!
Al Hilal taraftarı çıldırdı, Jorge Jesus'u hedef aldı! Fenerbahçe Al Hilal taraftarı çıldırdı, Jorge Jesus'u hedef aldı!
Erol Bulut, İngiltere'de alkış topluyor Fenerbahçe Erol Bulut, İngiltere'de alkış topluyor
Lukas Lerager: 'Galatasaray bir b*k yapamadı' Galatasaray Lukas Lerager: "Galatasaray bir b*k yapamadı"
Okullar tatil mi, ne zaman tatil? Okullar 9 gün tatil mi 2023? Gündem Okullar tatil mi, ne zaman tatil? Okullar 9 gün tatil mi 2023?
Tete'den Kamil Grabara'ya cevap; 'Berbatsın!' Şampiyonlar Ligi Tete'den Kamil Grabara'ya cevap; "Berbatsın!"
Gomis'ten Japonya'da Sultanlar'a destek Galatasaray Gomis'ten Japonya'da Sultanlar'a destek
Kalekim (KLKIM) bedelsiz ne zaman 2023: Kalekim ne zaman bölünecek? Gündem Kalekim (KLKIM) bedelsiz ne zaman 2023: Kalekim ne zaman bölünecek?
Fenerbahçe'de kasaya 14.5 milyon lira sıcak para Fenerbahçe Fenerbahçe'de kasaya 14.5 milyon lira sıcak para
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Filenin Sultanları, Brezilya'ya set vermedi!
2
Batshuayi: "Daha iyi Batshuayi geliyor!"
3
Galatasaray'da taşlar yerinden oynuyor!
4
Robert Prosinecki: ''3 puandan fazlası''
5
Fred: "Crespo ile işim daha kolay"
6
Longoria: "Tudor cehennemi yaşadı!"
7
Crespo: "Bu mesaj benden bana!"

SON HABERLER

yukarı ok