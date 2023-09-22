Kalekim (KLKIM) bedelsiz ne zaman 2023: Kalekim ne zaman bölünecek?

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerden sermaye artırımı kararı gelmeye devam ediyor. Kalekim de bedelsiz sermaye artırımı kararı alan şirketlerden biri oldu. Kalekim %300 bedelsiz tarihi ne zaman, ne zaman bölünecek?Kalekim, 14 Haziran tarihinde bedelsiz sermaye artırımı yapma kararı alarak 23 Haziran 2023 tarihinde SPK'ya başvuruda bulunmuştu. Başvuru süreci sonucunda SPK, 20 Eylül 2023 tarihinde Kalekim'in bedelsiz sermaye artırımı talebini onayladı. Ancak, bedelsiz sermaye artırımının ne zaman gerçekleştirileceği henüz açıklanmadı.