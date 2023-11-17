Juanfran: 'Del Bosque oynayamazsın dedi'

Beşiktaş'a Vicente Del BosqueDel Bosque'nin teknik direktörlük döneminde transfer olan Juanfran'dan yıllar sonra Siyah-Beyazlı kulüple ilgili çarpıcı itiraflar geldi.
"ÇOK SAYGI DUYULUYORDU"
2004-05 sezonunda Beşiktaş formasını terleten İspanyol futbolcu, Del Bosque'nin görevine son verilerek Rıza Çalımbay'ın Teknik Direktörlüğe getirildiği süreci şu sözlerle anlattı: "Del Bosque'ye duyulan saygı sonsuz ve inanılmazdı. Kısa sürmesine rağmen bütün oyuncuların ağladığı bir veda oldu."
Del Bosque ayrılmadan önce beni ofisine çağırdı ve bana şöyle dedi:
"Muhtemelen artık Türk bir Teknik Direktörle anlaşacaklar ve sen artık oynamayacaksın. Bu işlerin nasıl yürüdüğünü zaten biliyorsun. Senden; oynamasan bile benimle olduğun kadar profesyonel olmanı, itiraz etmemeni ve oynatılmazsan sessiz kalmanı istiyorum. Hiçbir şey söyleme ve nasıl gerekiyorsa öyle davran.' Bosque'nin sözlerini asla unutamayacağım."
"ÇOK SAYGI DUYULUYORDU"
2004-05 sezonunda Beşiktaş formasını terleten İspanyol futbolcu, Del Bosque'nin görevine son verilerek Rıza Çalımbay'ın Teknik Direktörlüğe getirildiği süreci şu sözlerle anlattı: "Del Bosque'ye duyulan saygı sonsuz ve inanılmazdı. Kısa sürmesine rağmen bütün oyuncuların ağladığı bir veda oldu."
Del Bosque ayrılmadan önce beni ofisine çağırdı ve bana şöyle dedi:
"Muhtemelen artık Türk bir Teknik Direktörle anlaşacaklar ve sen artık oynamayacaksın. Bu işlerin nasıl yürüdüğünü zaten biliyorsun. Senden; oynamasan bile benimle olduğun kadar profesyonel olmanı, itiraz etmemeni ve oynatılmazsan sessiz kalmanı istiyorum. Hiçbir şey söyleme ve nasıl gerekiyorsa öyle davran.' Bosque'nin sözlerini asla unutamayacağım."
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