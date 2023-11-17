Juanfran: "Del Bosque oynayamazsın dedi"

Vicente Del Bosque döneminde Beşiktaş'a transfer olan Juanfran o döneme ait açıklamalarda bulundu.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Juanfran: 'Del Bosque oynayamazsın dedi'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
17 Kasım 2023 10:43
Beşiktaş'a Vicente Del BosqueDel Bosque'nin teknik direktörlük döneminde transfer olan Juanfran'dan yıllar sonra Siyah-Beyazlı kulüple ilgili çarpıcı itiraflar geldi.

"ÇOK SAYGI DUYULUYORDU"

2004-05 sezonunda Beşiktaş formasını terleten İspanyol futbolcu, Del Bosque'nin görevine son verilerek Rıza Çalımbay'ın Teknik Direktörlüğe getirildiği süreci şu sözlerle anlattı: "Del Bosque'ye duyulan saygı sonsuz ve inanılmazdı. Kısa sürmesine rağmen bütün oyuncuların ağladığı bir veda oldu."

Del Bosque ayrılmadan önce beni ofisine çağırdı ve bana şöyle dedi:

"Muhtemelen artık Türk bir Teknik Direktörle anlaşacaklar ve sen artık oynamayacaksın. Bu işlerin nasıl yürüdüğünü zaten biliyorsun. Senden; oynamasan bile benimle olduğun kadar profesyonel olmanı, itiraz etmemeni ve oynatılmazsan sessiz kalmanı istiyorum. Hiçbir şey söyleme ve nasıl gerekiyorsa öyle davran.' Bosque'nin sözlerini asla unutamayacağım."

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery