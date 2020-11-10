Jose Sosa, Fenerbahçe'yi seçme nedenini açıkladı

Trabzonspor ile sözleşmesi bittikten sonra Arjantin Ligi takımlarından Estudiantes'in gündemine gelen ancak Fenerbahçe'ye imza atan Jose Sosa, bu kararı hakkında konuştu.
Estudiantes Başkanı Juan Sebastian Veron ile görüşen anlaşamayan Jose Sosa, Arjantin ekibinin taraftarlarını hem üzdü, hem de kızdırdı. Arjantin'de bir televizyon kanalına konuşan Jose Sosa, kararının ayrıntıları hakkında açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe'yi seçmesi üzerine Estudiantes taraftarının kendisine haksızca sert tepki gösterdiğini dile getiren 35 yaşındaki futbolcu "Arjantin'de taraftarlar sürekli "Estudiantes'i seviyorsan neden gelmedin?" şeklinde tepkiler gösteriyor. Bu durum beni hem üzüyor hem de kızdırıyor. Ülke olarak böyle bir durumumuz var. Bazen sorunlar aslında gerçeklerdir. İki kızım var ve her gün onları düşünmem gerekiyor. Veron'a durumumu anlattım. Kariyerimi Estudiantes'te bitirme arzumla, kızlarımla her gün eğlenerek güzel bir hayat yaşama arzum birbirine karıştı. İnsanlar belki anlayamayabilir ama bir karar vermek zorundaydım ve bu kararı verdim. Arjantin zaten zor bir dönemden geçiyor. Bu durum benim kafamda daha fazla soru işareti oluşmasına yol açtı" dedi.
Açıklamalarına devam eden Jose Sosa "Beni tanıyan herkes, bu kararı alırken ne kadar zorlandığımı bilir. Bu tamamen kişisel bir durum ve insanların ne düşündüğüyle ilgilenmiyorum. Gelecek hakkında konuşmak doğru değil çünkü bazı şeyler herkesi yordu. Ve bu kadar çok spekülasyon da fazlasıyla canımı yakıyor. Ben bir Estudiantes taraftarıyım ve her şeyimi bu kulübe borçluyum. Her zaman söyledim, bu yüzden Arjantin'de başka bir takımın formasını giymeyi aklımdan bile geçirmedim." ifadelerini kullandı.
Estudiantes Başkanı Juan Sebastian Veron ile görüşen anlaşamayan Jose Sosa, Arjantin ekibinin taraftarlarını hem üzdü, hem de kızdırdı. Arjantin'de bir televizyon kanalına konuşan Jose Sosa, kararının ayrıntıları hakkında açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe'yi seçmesi üzerine Estudiantes taraftarının kendisine haksızca sert tepki gösterdiğini dile getiren 35 yaşındaki futbolcu "Arjantin'de taraftarlar sürekli "Estudiantes'i seviyorsan neden gelmedin?" şeklinde tepkiler gösteriyor. Bu durum beni hem üzüyor hem de kızdırıyor. Ülke olarak böyle bir durumumuz var. Bazen sorunlar aslında gerçeklerdir. İki kızım var ve her gün onları düşünmem gerekiyor. Veron'a durumumu anlattım. Kariyerimi Estudiantes'te bitirme arzumla, kızlarımla her gün eğlenerek güzel bir hayat yaşama arzum birbirine karıştı. İnsanlar belki anlayamayabilir ama bir karar vermek zorundaydım ve bu kararı verdim. Arjantin zaten zor bir dönemden geçiyor. Bu durum benim kafamda daha fazla soru işareti oluşmasına yol açtı" dedi.
Açıklamalarına devam eden Jose Sosa "Beni tanıyan herkes, bu kararı alırken ne kadar zorlandığımı bilir. Bu tamamen kişisel bir durum ve insanların ne düşündüğüyle ilgilenmiyorum. Gelecek hakkında konuşmak doğru değil çünkü bazı şeyler herkesi yordu. Ve bu kadar çok spekülasyon da fazlasıyla canımı yakıyor. Ben bir Estudiantes taraftarıyım ve her şeyimi bu kulübe borçluyum. Her zaman söyledim, bu yüzden Arjantin'de başka bir takımın formasını giymeyi aklımdan bile geçirmedim." ifadelerini kullandı.