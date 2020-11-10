Jose Sosa, Fenerbahçe'yi seçme nedenini açıkladı

Trabzonspor ile sözleşmesi bittikten sonra Arjantin Ligi takımlarından Estudiantes'in gündemine gelen ancak Fenerbahçe'ye imza atan, bu kararı hakkında konuştu.Estudiantes Başkanı Juan Sebastian Veron ile görüşen anlaşamayan Jose Sosa, Arjantin ekibinin taraftarlarını hem üzdü, hem de kızdırdı. Arjantin'de bir televizyon kanalına konuşan Jose Sosa, kararının ayrıntıları hakkında açıklamalarda bulundu.Fenerbahçe'yi seçmesi üzerine Estudiantes taraftarının kendisine haksızca sert tepki gösterdiğini dile getiren 35 yaşındaki futbolcu "" dedi.Açıklamalarına devam eden Jose Sosa "" ifadelerini kullandı.