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Jose Mourinho'dan paylaşım!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Lazio maçı öncesinde sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

calendar 29 Temmuz 2025 18:24 | Son Güncelleme Tarihi: 29 Temmuz 2025 18:29
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Fenerbahce.org
Jose Mourinho'dan paylaşım!
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Lazio ile oynanacak hazırlık maçı öncesinde sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. 

"6 GÜN KALIYOR"

Portekizli çalıştırıcı, yaptığı paylaşımda "Yarın son hazırlık maçı ve sonra Şampiyonlar Ligi öncesi 6 antrenman günü kalıyor.'' ifadelerini kullandı. 

YÖNETİME BİR MESAJ MI?

Bu paylaşım, kullanıcılar tarafından yönetime bir sitem olarak algılandı. Sosyal medyada Mourinho'nun, transferlerin gecikmesinden dolayı bu mesajı verdiği yorumları yapıldı.

SON SINAV LAZIO
 Sezon hazırlıklarına İstanbul'da başlayıp ardından Portekiz'de kamp yapan Fenerbahçe, bu periyotta oynadığı 5 hazırlık maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı.

İstanbul'da Fatih Karagümrük'le 2-2 berabere kalan sarı-lacivertliler, Portekiz kampında Portimonense'yi 2-1, Leiria'yı 2-0 ve Al-Ittihad'ı 4-0 yenerken son müsabakasında Benfica'ya 3-2 kaybetti.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Hollanda'nın Feyenoord ekibiyle 6 Ağustos'ta deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, ilk resmi karşılaşmasından önceki son sınavını Lazio karşısında verecek. 


 
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