Jose Maria Sanchez kimdir? Türkiye maçı hakemi kimdir, nereli?

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nde Ermenistan ile oynayacağı maçta, İspanyol hakem Jose Maria Sanchez düdük çalacak. Jose Maria Sanchez kimdir? Türkiye maçı Jose Maria Sanchez kimdir, nereli?UEFA, D Grubu'nda yer alan milli takımın 25 Mart Cumartesi günü deplasmanda Ermenistan ile oynayacağı karşılaşmada 39 yaşındaki İspanyol hakem Sanchez'i görevlendirdi.Sanchez'in yardımcılıklarını Raul Cabanero ve Inigo Prieto yapacak. Maçın dördüncü hakemliğini ise Mario Melero Lopez üstlenecek.Republican Stadı'ndaki mücadele TSİ 20.00'de başlayacak ve TRT 1'den naklen yayımlanacak.Jose Maria Sanchez La Liga'da görev yapan İspanyol bir futbol hakemidir. 3 Ekim 1983 tarihinde Lorca şehrinde dünyaya gelen Sanchez, FIFA hakemidir ve UEFA elit kategori hakemi olarak derecelendirilir.