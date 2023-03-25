Jose Maria Sanchez kimdir? Türkiye maçı hakemi kimdir, nereli?

|49'
|Ermenistan tüm hatlarıyla geriye çekildi.
|48'
|Spertsyan, Salih Özcan'a yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.
|47'
|Şimdi kendi yarı alanımızda hazırlık pasları yapıyoruz.
|46'
|Mücadelenin ikinci yarısı başladı.
|45'
|Kerem Aktürkoğlu ve Salih Özcan oyuna girdi. Cenk ve Merih oyundan çıktı.
|D.A.
|Mücadelenin ilk yarısı sona erdi.
|45'
|Cengiz Ünder'in ceza sahası dışından vuruşu savunmadan döndü.
|45'
|Hakan Çalhanoğlu'nun kullandığı serbest vuruşu karambolde Ermenistan savunması uzaklaştırdı.
|45'
|Maçın ilk yarısına en az 2 dakika ilave edildi.
|44'
|Onur Bulut rakip yarı alana yakın bir noktada Sergey Mkrtchyan'ın müdahalesiyle yerde kaldı. FAUL. Sergey Mkrtchyan sarı kart gördü.
|43'
|Paslaşarak kullanılan köşe vuruşunda Eduard Spertsyan topu ceza sahasına kesti. Savunmada Ozan Kabak topu uzaklaştırdı.
|42'
|Bir sarı kartta Merih'e! Milli oyuncumuz, Eduard Spertsyan'a yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.
|41'
|Onur Bulut, rakip yarı alana girer girmez yerde kaldı. Hakem Onur'a hakemi aldatmaya yönelik hareketten sarı kart gösterdi.
|40'
|Cenk'in pasında topla buluşan Enes Ünal, vuruşunu yaptı. Top savunmadan döndü. Milli takımımız bir penaltı bekliyor ama hakem oyunu sürdürdü.
|39'
|Orkun Kökçü'nün attığı golde GOL pasını Onur Bulut verdi.
|38'
|Hakem, Çağlar Söyüncü'ye Tigran Barseghyan'ı düşürdüğü için sarı kart gösterdi.
|37'
|Tek paslarla rakip yarı alana yerleştik. Ermeni takımı geriye yaslanmış durumda.
|36'
|Orkun'un golünden sonra baskımızı arttırıyoruz.
|35'
|HARİKA GOL Orkun Kökçü ceza sahası dışından çok sert vurdu. Yerden giden top kaleci Arsen Beglaryan'ın bakışları arasında ağlara gitti. Bravo çocuklar. Durum şimdi 1-1.
|34'
|GOL Orkun Kökçü attı, beraberlik geldi.
|33'
|Haydi çocuklar, yükleniyoruz.
|32'
|Hızlı gelişen Türkiye atağında Onur Bulut, yanındaki Cengiz'e bırakmak istedi ama Ugochukwu Iwu'dan çok kritik bir müdahale geldi.
|31'
|Maçta tempo düştü. Ermeni oyuncular ağır hareketlerle oyunu soğutuyor.
|30'
|Karşılaşmada 1'i isabetli 4 şutumuz var. Henüz net bir fırsat yakalamış değiliz.
|29'
|Şimdi kendi yarı alanımızda yaptığımız hazırlık paslarıyla rakip yarı alana yerleşmek istiyoruz.
|28'
|Ermenistan'da sakatlanan Taron Voskanyan oyundan ayrıldı. Sergey Mkrtchyan girdi.
|28'
|Cengiz Ünder'in ceza sahası dışından yaptığı vuruş yandan az farkla auta gitti.
|27'
|Hakan Çalhanoğlu'nun ortasına Merih kafayı vurdu. Arsen Beglaryan topu kurtardı.
|26'
|Onur'un sağdan ceza sahasına çevirdiği topu Nayair Tiknizyan kornere çeldi.
|25'
|Taron Voskanyan, bir sakatlık geçirdi. Oyun kısa süreliğine durdu.
|24'
|Nayair Tiknizyan'ın sağdan ceza sahasına paralel gönderdiği topa Lucas Zelarayan neyse ki vuramadı.
|23'
|Mert Günok, uzun topla sol kanattaki Ferdi'yi kaçırmak istedi ama top hızlı.
|22'
|Milli Takımımızın maçta henüz isabetli şutu yok.
|21'
|Türkiye'nin maçta yüzde 58'e 42 topla oynama üstünlüğü var.
|20'
|Hızlı gelişen atağımızda Cengiz, sağdan son çizgiye inip ortasını yaptı ama arka direkte kimse dokunamadı.
|19'
|Cenk Tosun, Kamo Hovhannisyan'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem pozisyonu es geçti.
|18'
|Eduard Spertsyan'ın ceza sahası içinden yaptığı vuruş kaleci Mert'te kaldı.
|17'
|Bu bölümde uzun toplarla forvetlerimizi topla buluşturmak istiyoruz ama şu ana kadar istediğimizi yapamadık.
|16'
|Lucas Zelarayan'ın soldan ceza sahasına gönderdiği top kalecimiz Mert'te kaldı.
|15'
|Lucas Zelarayan'ın kullandığı köşe vuruşunu kaleci mert Günok uzaklaştırdı.
|14'
|Savunma arkasına atılan topu Norberto Briasco'dan önce Merih son anda kornere çeldi.
|13'
|Ozan Kabak'ın savunma arkasına gönderdiği topu Onur'dan önce Taron Voskanyan uzaklaştırdı.
|12'
|Moral bozmak yok. Haydi çocuklar, maçı çevirecek gücümüz var.
|11'
|Tigran Barseghyan'ın sağdan ceza sahasına kestiği sert topu Ozan Kabak uzaklaştırmak isterken ağlarımıza gönderdi. Ermenistan 1-0 öne geçti.
|10'
|Top ağlarımızda. Ozan Kabak kendi ağlarına gönderdi.
|9'
|Ferdi'nin arka direğe gönderdiği topa Enes Ünal hareketlendi ama dokunamadı.
|8'
|Taron Voskanyan, orta alanda Enes Ünal'ı düşürdü. Top bizde.
|7'
|Baskıyla kazandığımız topu sol kanattan Ferdi hızla ceza sahasına sokmak istedi ama savunma araya girdi.
|6'
|Milli takımımızın ön alanda baskısı sürüyor.
|5'
|Maç düşük tempoyla başladı. Ermeniler bu bölümde biraz sert oynuyor.
|4'
|Hakan Çalhanoğlu'nun vuruşu savunmadan sekip Cengiz'in önüne geldi. Onun vuruşu savunmadan döndü.
|3'
|Enes Ünal, Haroyan'ın müdahalesiyle yerde, faul.
|2'
|Nayair Tiknizyan'ın sağdan ceza sahasına gönderdiği topu savunmamızda Çağlar Söyüncü karşıladı.
|1'
|Maç başladı! Haydi Türkiye, göster gücünü...
|M.Ö.
|Mücadele kısa süre içinde başlayacak.
|M.Ö.
|Milli Marşımız okunduğu sırada Ermeni taraftarlar ıslıkladı. Bizim Çocuklar bunun cevabını sahada verecektir.
|M.Ö.
|Ermenistan: Beglaryan, Haroyan, T. Voskanyan, Iwu, Spertsyan, Zelarayan, Barsghyan, Hovhannisyan, Briasco, Arutuiunian, Tiknizyan.
|M.Ö.
|Türkiye: Mert Günok, Ozan Kabak, Çağlar Söyüncü, Merih Demiral, Onur Bulut, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Ferdi Kadıoğlu, Cengiz Ünder, Enes Ünal, Cenk Tosun.
|M.Ö.
|Ermenistan ile oynadığı 2 maçta 4 GOL atan Türkiye, rakibine GOL şansı vermedi.
|M.Ö.
|Milli takım 14 Ekim 2009'da Bursa Atatürk Stadı'nda oynanan mücadeleyi de Halil Altıntop ve Servet Çetin ile bulduğu gollerle 2-0 kazanmayı bildi.
|M.Ö.
|Türkiye ile Ermenistan 2010 Dünya Kupası Avrupa Elemelerinde aynı grupta yer aldı. 6 Eylül 2008'de Ermenistan'ın Hrazdan şehrinde oynanan maçı ay-yıldızlı ekip Tuncay Şanlı ve Semih Şentürk'ün golleriyle 2-0 galip tamamladı.
|M.Ö.
|Milli takım, Kuntz ile çıktığı 14 maçta 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşarken, rakip fileleri 36 kez havalandırıp, kalesinde 16 GOL gördü.
|M.Ö.
|Türkiye, Alman teknik adam Stefan Kuntz yönetiminde 15. maçını Ermenistan karşısında oynayacak.
|M.Ö.
|Öte yandan, Türkiye'nin 21 Mayıs 2014'te deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç, söz konusu tarihte Kosova'nın UEFA ile FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.
|M.Ö.
|Milliler, 612 maçta tek hükmen galibiyeti Yunanistan karşısında aldı. Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015'te Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan özel müsabaka 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0 tescil etti.
|M.Ö.
|Bugüne kadar 91 farklı ülke milli takımıyla mücadele eden milliler, 612 karşılaşmanın 529'unu Avrupa, 33'ünü Asya, 24'ünü Afrika, 23'ünü Amerika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.
|M.Ö.
|Milli takım, 261'i deplasmanda, 268'i evinde, 83'ü de tarafsız sahada çıktığı maçlarda, hükmen galibiyetten 3'ü olmak üzere toplam 832 GOL attı, kalesinde 875 GOL gördü.
|M.Ö.
|Ay-yıldızlılar, 100 yıllık tarihinde 333'ü resmi, 279'u özel, toplam 612 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 236 galibiyet, 145 beraberlik ve 231 yenilgi yaşadı.
|M.Ö.
|UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu ilk maçında deplasmanda Ermenistan ile karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı, tarihindeki 613. müsabakaya çıkacak.
|M.Ö.
|A Milli Futbol Takımı'nda Tayyip Talha Sanuç sakatlığı, Abdülkerim Bardakcı da baş ağrısı nedeniyle aday kadrodan çıkarılmıştı.
|M.Ö.
|EURO 2024'e katılacak 20 takımın belli olacağı grup aşaması, 16-21 Kasım 2023'te oynanacak karşılaşmalarla sona erecek. 10 grupta ilk 2 sırayı alan takımlar EURO 2024'e katılma hakkını elde edecek.
|M.Ö.
|Grubun diğer maçında ise aynı gün Hırvatistan ile Galler karşılaşacak. Mücadele TSİ 22.45'te başlayacak. D Grubu'nun bir diğer takımı Letonya ise ilk maç gününü bay geçecek.
|M.Ö.
|Karşılaşmayı İspanya Futbol Federasyonundan hakem Jose Maria Sanchez yönetecek. Mücadelenin yardımcı hakemliklerini Raul Cabanero ve Inigo Prieto, dördüncü hakemliğini ise Mario Melero Lopez üstlenecek.
|M.Ö.
|Başkent Erivan'daki Republican Stadyumu'nda yapılacak maç TSİ 20.00'de başlayacak. Müsabaka TRT 1'den naklen yayımlanacak.
|M.Ö.
|A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 Elemeleri D Grubu ilk maçında Ermenistan ile karşı karşıya gelecek. Maçın canlı anlatımında sizlerle birlikte olacağız.