Haber Tarihi: 25 Mart 2023 21:09 - Güncelleme Tarihi: 25 Mart 2023 21:09

Jose Maria Sanchez kimdir? Türkiye maçı hakemi kimdir, nereli?

Ermenistan Türkiye maçının hakemi geçtiğimiz günlerde belli oldu. A Milli Takım'ın EURO 2024 Elemeleri'nde Ermenistan'la oynayacağı maçı İspanya Futbol Federasyonu'ndan Jose Maria Sanchez yönetecek. Peki, Jose Maria Sanchez kimdir? Türkiye maçı Jose Maria Sanchez kimdir, nereli?

Jose Maria Sanchez kimdir? Türkiye maçı hakemi kimdir, nereli?
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A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nde Ermenistan ile oynayacağı maçta, İspanyol hakem Jose Maria Sanchez düdük çalacak. Jose Maria Sanchez kimdir? Türkiye maçı Jose Maria Sanchez kimdir, nereli?
UEFA, D Grubu'nda yer alan milli takımın 25 Mart Cumartesi günü deplasmanda Ermenistan ile oynayacağı karşılaşmada 39 yaşındaki İspanyol hakem Sanchez'i görevlendirdi.

Sanchez'in yardımcılıklarını Raul Cabanero ve Inigo Prieto yapacak. Maçın dördüncü hakemliğini ise Mario Melero Lopez üstlenecek.

Republican Stadı'ndaki mücadele TSİ 20.00'de başlayacak ve TRT 1'den naklen yayımlanacak. 

JOSE MARİA SANCHEZ KİMDİR?

Jose Maria Sanchez La Liga'da görev yapan İspanyol bir futbol hakemidir. 3 Ekim 1983 tarihinde Lorca şehrinde dünyaya gelen Sanchez, FIFA hakemidir ve UEFA elit kategori hakemi olarak derecelendirilir.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


49'   Ermenistan tüm hatlarıyla geriye çekildi.
48'   Spertsyan, Salih Özcan'a yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.
47'   Şimdi kendi yarı alanımızda hazırlık pasları yapıyoruz.
46'   Mücadelenin ikinci yarısı başladı.
45'   Kerem Aktürkoğlu ve Salih Özcan oyuna girdi. Cenk ve Merih oyundan çıktı.
D.A.   Mücadelenin ilk yarısı sona erdi.
45'   Cengiz Ünder'in ceza sahası dışından vuruşu savunmadan döndü.
45'   Hakan Çalhanoğlu'nun kullandığı serbest vuruşu karambolde Ermenistan savunması uzaklaştırdı.
45'   Maçın ilk yarısına en az 2 dakika ilave edildi.
44' Onur Bulut rakip yarı alana yakın bir noktada Sergey Mkrtchyan'ın müdahalesiyle yerde kaldı. FAUL. Sergey Mkrtchyan sarı kart gördü.
43'   Paslaşarak kullanılan köşe vuruşunda Eduard Spertsyan topu ceza sahasına kesti. Savunmada Ozan Kabak topu uzaklaştırdı.
42' Bir sarı kartta Merih'e! Milli oyuncumuz, Eduard Spertsyan'a yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.
41' Onur Bulut, rakip yarı alana girer girmez yerde kaldı. Hakem Onur'a hakemi aldatmaya yönelik hareketten sarı kart gösterdi.
40'   Cenk'in pasında topla buluşan Enes Ünal, vuruşunu yaptı. Top savunmadan döndü. Milli takımımız bir penaltı bekliyor ama hakem oyunu sürdürdü.
39'   Orkun Kökçü'nün attığı golde GOL pasını Onur Bulut verdi.
38' Hakem, Çağlar Söyüncü'ye Tigran Barseghyan'ı düşürdüğü için sarı kart gösterdi.
37'   Tek paslarla rakip yarı alana yerleştik. Ermeni takımı geriye yaslanmış durumda.
36'   Orkun'un golünden sonra baskımızı arttırıyoruz.
35'   HARİKA GOL Orkun Kökçü ceza sahası dışından çok sert vurdu. Yerden giden top kaleci Arsen Beglaryan'ın bakışları arasında ağlara gitti. Bravo çocuklar. Durum şimdi 1-1.
34' GOL Orkun Kökçü attı, beraberlik geldi.
33'   Haydi çocuklar, yükleniyoruz.
32'   Hızlı gelişen Türkiye atağında Onur Bulut, yanındaki Cengiz'e bırakmak istedi ama Ugochukwu Iwu'dan çok kritik bir müdahale geldi.
31'   Maçta tempo düştü. Ermeni oyuncular ağır hareketlerle oyunu soğutuyor.
30'   Karşılaşmada 1'i isabetli 4 şutumuz var. Henüz net bir fırsat yakalamış değiliz.
29'   Şimdi kendi yarı alanımızda yaptığımız hazırlık paslarıyla rakip yarı alana yerleşmek istiyoruz.
28' Ermenistan'da sakatlanan Taron Voskanyan oyundan ayrıldı. Sergey Mkrtchyan girdi.
28'   Cengiz Ünder'in ceza sahası dışından yaptığı vuruş yandan az farkla auta gitti.
27'   Hakan Çalhanoğlu'nun ortasına Merih kafayı vurdu. Arsen Beglaryan topu kurtardı.
26'   Onur'un sağdan ceza sahasına çevirdiği topu Nayair Tiknizyan kornere çeldi.
25'   Taron Voskanyan, bir sakatlık geçirdi. Oyun kısa süreliğine durdu.
24'   Nayair Tiknizyan'ın sağdan ceza sahasına paralel gönderdiği topa Lucas Zelarayan neyse ki vuramadı.
23'   Mert Günok, uzun topla sol kanattaki Ferdi'yi kaçırmak istedi ama top hızlı.
22'   Milli Takımımızın maçta henüz isabetli şutu yok.
21'   Türkiye'nin maçta yüzde 58'e 42 topla oynama üstünlüğü var.
20'   Hızlı gelişen atağımızda Cengiz, sağdan son çizgiye inip ortasını yaptı ama arka direkte kimse dokunamadı.
19'   Cenk Tosun, Kamo Hovhannisyan'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem pozisyonu es geçti.
18'   Eduard Spertsyan'ın ceza sahası içinden yaptığı vuruş kaleci Mert'te kaldı.
17'   Bu bölümde uzun toplarla forvetlerimizi topla buluşturmak istiyoruz ama şu ana kadar istediğimizi yapamadık.
16'   Lucas Zelarayan'ın soldan ceza sahasına gönderdiği top kalecimiz Mert'te kaldı.
15'   Lucas Zelarayan'ın kullandığı köşe vuruşunu kaleci mert Günok uzaklaştırdı.
14'   Savunma arkasına atılan topu Norberto Briasco'dan önce Merih son anda kornere çeldi.
13'   Ozan Kabak'ın savunma arkasına gönderdiği topu Onur'dan önce Taron Voskanyan uzaklaştırdı.
12'   Moral bozmak yok. Haydi çocuklar, maçı çevirecek gücümüz var.
11'   Tigran Barseghyan'ın sağdan ceza sahasına kestiği sert topu Ozan Kabak uzaklaştırmak isterken ağlarımıza gönderdi. Ermenistan 1-0 öne geçti.
10'   Top ağlarımızda. Ozan Kabak kendi ağlarına gönderdi.
9'   Ferdi'nin arka direğe gönderdiği topa Enes Ünal hareketlendi ama dokunamadı.
8'   Taron Voskanyan, orta alanda Enes Ünal'ı düşürdü. Top bizde.
7'   Baskıyla kazandığımız topu sol kanattan Ferdi hızla ceza sahasına sokmak istedi ama savunma araya girdi.
6'   Milli takımımızın ön alanda baskısı sürüyor.
5'   Maç düşük tempoyla başladı. Ermeniler bu bölümde biraz sert oynuyor.
4'   Hakan Çalhanoğlu'nun vuruşu savunmadan sekip Cengiz'in önüne geldi. Onun vuruşu savunmadan döndü.
3'   Enes Ünal, Haroyan'ın müdahalesiyle yerde, faul.
2'   Nayair Tiknizyan'ın sağdan ceza sahasına gönderdiği topu savunmamızda Çağlar Söyüncü karşıladı.
1'   Maç başladı! Haydi Türkiye, göster gücünü...
M.Ö.   Mücadele kısa süre içinde başlayacak.
M.Ö.   Milli Marşımız okunduğu sırada Ermeni taraftarlar ıslıkladı. Bizim Çocuklar bunun cevabını sahada verecektir.
M.Ö.   Ermenistan: Beglaryan, Haroyan, T. Voskanyan, Iwu, Spertsyan, Zelarayan, Barsghyan, Hovhannisyan, Briasco, Arutuiunian, Tiknizyan.
M.Ö.   Türkiye: Mert Günok, Ozan Kabak, Çağlar Söyüncü, Merih Demiral, Onur Bulut, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Ferdi Kadıoğlu, Cengiz Ünder, Enes Ünal, Cenk Tosun.
M.Ö.   Ermenistan ile oynadığı 2 maçta 4 GOL atan Türkiye, rakibine GOL şansı vermedi.
M.Ö.   Milli takım 14 Ekim 2009'da Bursa Atatürk Stadı'nda oynanan mücadeleyi de Halil Altıntop ve Servet Çetin ile bulduğu gollerle 2-0 kazanmayı bildi.
M.Ö.   Türkiye ile Ermenistan 2010 Dünya Kupası Avrupa Elemelerinde aynı grupta yer aldı. 6 Eylül 2008'de Ermenistan'ın Hrazdan şehrinde oynanan maçı ay-yıldızlı ekip Tuncay Şanlı ve Semih Şentürk'ün golleriyle 2-0 galip tamamladı.
M.Ö.   Milli takım, Kuntz ile çıktığı 14 maçta 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşarken, rakip fileleri 36 kez havalandırıp, kalesinde 16 GOL gördü.
M.Ö.   Türkiye, Alman teknik adam Stefan Kuntz yönetiminde 15. maçını Ermenistan karşısında oynayacak.
M.Ö.   Öte yandan, Türkiye'nin 21 Mayıs 2014'te deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç, söz konusu tarihte Kosova'nın UEFA ile FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.
M.Ö.   Milliler, 612 maçta tek hükmen galibiyeti Yunanistan karşısında aldı. Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015'te Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan özel müsabaka 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0 tescil etti.
M.Ö.   Bugüne kadar 91 farklı ülke milli takımıyla mücadele eden milliler, 612 karşılaşmanın 529'unu Avrupa, 33'ünü Asya, 24'ünü Afrika, 23'ünü Amerika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.
M.Ö.   Milli takım, 261'i deplasmanda, 268'i evinde, 83'ü de tarafsız sahada çıktığı maçlarda, hükmen galibiyetten 3'ü olmak üzere toplam 832 GOL attı, kalesinde 875 GOL gördü.
M.Ö.   Ay-yıldızlılar, 100 yıllık tarihinde 333'ü resmi, 279'u özel, toplam 612 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 236 galibiyet, 145 beraberlik ve 231 yenilgi yaşadı.
M.Ö.   UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu ilk maçında deplasmanda Ermenistan ile karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı, tarihindeki 613. müsabakaya çıkacak.
M.Ö.   A Milli Futbol Takımı'nda Tayyip Talha Sanuç sakatlığı, Abdülkerim Bardakcı da baş ağrısı nedeniyle aday kadrodan çıkarılmıştı.
M.Ö.   EURO 2024'e katılacak 20 takımın belli olacağı grup aşaması, 16-21 Kasım 2023'te oynanacak karşılaşmalarla sona erecek. 10 grupta ilk 2 sırayı alan takımlar EURO 2024'e katılma hakkını elde edecek.
M.Ö.   Grubun diğer maçında ise aynı gün Hırvatistan ile Galler karşılaşacak. Mücadele TSİ 22.45'te başlayacak. D Grubu'nun bir diğer takımı Letonya ise ilk maç gününü bay geçecek.
M.Ö.   Karşılaşmayı İspanya Futbol Federasyonundan hakem Jose Maria Sanchez yönetecek. Mücadelenin yardımcı hakemliklerini Raul Cabanero ve Inigo Prieto, dördüncü hakemliğini ise Mario Melero Lopez üstlenecek.
M.Ö.   Başkent Erivan'daki Republican Stadyumu'nda yapılacak maç TSİ 20.00'de başlayacak. Müsabaka TRT 1'den naklen yayımlanacak.
M.Ö.   A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 Elemeleri D Grubu ilk maçında Ermenistan ile karşı karşıya gelecek. Maçın canlı anlatımında sizlerle birlikte olacağız.
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