Jokic, seriyi 3-3'e getirmeleri sonrası: "Bütün baskı Clippers'ın üzerinde!"

Denver Nuggets yıldızları Nikola Jokic, Jamal Murray ve koç Mike Malone, dün gece LA Clippers'ı 6. maçta 111-98'lik skorla mağlup ettikten sonra konuştular.



Murray, takım arkadaşı Jokic'i övdü ve "dünyanın en iyi oyuncusu" olduğunu söyledi:



"Tek ayakla step-back'ler atıyor, tek bacakla, yüzünde el varken üst üste şutlar sokuyor, bu yüzden onun bu gece dünyanın en iyi oyuncusu olduğunu söyleyebilirim. Toplu bir takım çabasıydı, ama Joker kesinlikle maçta bizi baştan sona taşıdı."



Koç Malone, Nuggets 4. maçı kaybettikten ve 3-1 çukuruna düştükten sonra, odak noktasının Utah Jazz'e karşı olduğu gibi olacağını söylemişti: Sonraki maçı kazanmak. Nuggets, dayanıklılık ve sertliğinden gurur duyan bir ekip ve seride favori olan Clippers'a karşı doğrudan üç maç kazanmak zor olmasına rağmen, Malone takımının şansını hiç küçümsemiyor:



"Nikola hiç kendini kaybeden bir adam değil. Asla çaresiz görünmüyor. Hiç öyle 'Yüzü düşüyor' gibi bir durum gösterip, takımı etkilediği yok. Kendisi sakinliğin, kararlılığın somut hali ve bu şekilde takımını sırtlayarak, bazı özel işler yapıyor."



"CLIPPERS, HARİKA BİR TAKIM"



Jokic ise şunları söyledi:



"Nasıl başardık bilmiyorum, Clippers harika bir takım. Gerçekten yetenekliler, iyi bir koçluğa sahipler. İnanılmazlar. Bizim üstümüzde pek baskı yok. Bence bütün baskı onların üzerinde."



Joker'ın 34 sayı, 14 ribaund ve 7 asistlik performansı ise şu şekildeydi:



