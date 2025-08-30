Jean Onana, Genoa yolunda

Transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kala Beşiktaş'ta takıma katılan oyuncuların yanı sıra ayrılacak isimler de şekilleniyor.
Nicolo Schira'nın haberine göre Genoa, Jean Onana'yı kadrosuna katmak için devreye girdi.
Transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala İtalyan kulubü, geçtiğimiz sezonda kadrosunda kiralık bulunan Kamerunluyu tekrardan transfer etmek için çalışmalarını sürdürüyor.
