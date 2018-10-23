Jack Wilshere, Arsenal'den ayrılık sebebini açıkladı!

Arsenal'den bedelsiz bir şekilde West Ham United'a transfer olan Jack Wilshere, İngiliz basınına önemli açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe'nin ilgisine karşın West Ham'a imza atan Jack Wilshere, Arsenal'den ayrılığını Arsene Wenger'e bağladı.
"WENGER TAKIMDA KALSAYDI..."
Wenger'in takımın başında kalmadığı için ayrıldığını açıklayan Wilshere, "Eğer Arsene Wenger takımın başında kalsaydı, Arsenal'de kariyerimi sürdürürdüm. Bana her zaman çok güvendi. Kaptanlık verdi ve hep saygı gösterdi" şeklinde konuştu.
"GİTTİ VE HER ŞEY DEĞİŞTİ"
Arsene Wenger sözlerini "İlk olarak takımda kalma kararı verdim. Sonra Wenger gitti ve her şey değişti. Yeni bir döneme girildi ve benim için ayrılık zamanı gelmişti" ifadeleriyle tamamladı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Fenerbahçe'nin ilgisine karşın West Ham'a imza atan Jack Wilshere, Arsenal'den ayrılığını Arsene Wenger'e bağladı.
"WENGER TAKIMDA KALSAYDI..."
Wenger'in takımın başında kalmadığı için ayrıldığını açıklayan Wilshere, "Eğer Arsene Wenger takımın başında kalsaydı, Arsenal'de kariyerimi sürdürürdüm. Bana her zaman çok güvendi. Kaptanlık verdi ve hep saygı gösterdi" şeklinde konuştu.
"GİTTİ VE HER ŞEY DEĞİŞTİ"
Arsene Wenger sözlerini "İlk olarak takımda kalma kararı verdim. Sonra Wenger gitti ve her şey değişti. Yeni bir döneme girildi ve benim için ayrılık zamanı gelmişti" ifadeleriyle tamamladı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın