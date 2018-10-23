Jack Wilshere, Arsenal'den ayrılık sebebini açıkladı!

bedelsiz bir şekildetransfer olan, İngiliz basınına önemli açıklamalarda bulundu.Fenerbahçe'nin ilgisine karşın West Ham'a imza atan Jack Wilshere, Arsenal'den ayrılığını Arsene Wenger'e bağladı.Wenger'in takımın başında kalmadığı için ayrıldığını açıklayan Wilshere, "Eğer Arsene Wenger takımın başında kalsaydı, Arsenal'de kariyerimi sürdürürdüm. Bana her zaman çok güvendi. Kaptanlık verdi ve hep saygı gösterdi" şeklinde konuştu.Arsene Wenger sözlerini "İlk olarak takımda kalma kararı verdim. Sonra Wenger gitti ve her şey değişti. Yeni bir döneme girildi ve benim için ayrılık zamanı gelmişti" ifadeleriyle tamamladı.