Haber Tarihi: 02 Mart 2023 17:11 - Güncelleme Tarihi: 02 Mart 2023 17:11

İzmir deprem bölgesi mi 2023? Son dakika İzmir'de fay hattı var mı? İşte, İzmir deprem risk haritası

Son dakika... İzmir deprem bölgesi mi, fay hattı varmı soruları İzmir'de meydana gelen son depremin ardından merak edilmeye başladı. İzmir Körfezi'nde 27 Şubat saat 21.22'de meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki deprem sonrası Bayraklı ilçesinde vatandaşlar geceyi parkta kurdukları çadır ve araçlarında geçiriyor. Bölgede tedirginlik devam edeken 28 Şubat Salı günü İzmir'de yaşanan son depremler merak ediliyor. Türkiye'de Kuzey Anadolu Fay Hattı, Doğu Anadolu Fay Hattı ve Batı Anadolu Fay Hattı olmak üzere üç fay hattı bulunuyor. Deprem haritasında farklı renkler risk durumlarını ifade ediyor. Peki İzmir deprem bölgesi mi? İzmir'den fay hattı geçiyor mu? İşte, İzmir deprem risk durumu

İzmir deprem bölgesi mi 2023? Son dakika İzmir'de fay hattı var mı? İşte, İzmir deprem risk haritası
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İzmir deprem bölgesi mi... Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve toplam 11 ili etkileyen depremler sonrasında diğer illerdeki diri fay hatları gündeme geldi. Deprem bölgesinde artçı sarsıntılar devam ederken tüm ülkede endişe ve korku devam ediyor. Deprem risklerinin ve fay hatlarının fazla olduğu bir konumda bulunan ülkemiz için uzmanlardan peş peşe uyarılar geliyor. Bu nedenle risk taşıyan diğer fay hatları konusunda ciddi uyarılarda bulunan uzmanlar diğer illerde de önlemler alınması gerektiğine vurgu yaptı. Gerçekleşen sarsıntının bilançosu ağır olurken İzmir'de fay hattının nerelerden geçtiği ve deprem riski olan semtler bu noktada önem teşkil ediyor. Peki İzmir fay hattı nerelerden geçiyor? İşte 2023 İzmir deprem risk haritası…
İZMİR DEPREM BÖLGESİ Mİ?

AFAD'ın açıkladığı riskli bölgelere göre İzmir birinci derece riskli bölgeler arasında yer almaktadır. Risk durumlarına göre birinci derece riskli iller şu şekildedir;
İzmir, Balıkesir, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli, Isparta, Uşak, Bursa, Bilecik Yalova, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Kırşehir, Bolu, Karabük, Hatay, Bartın, Çankırı, Tokat, Amasya, Çanakkale, Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Muş, Hakkari, Osmaniye, Kırıkkale ve Siirt

İLLERE GÖRE DEPREM RİSK DURUMLARI

İkinci derece riskli iller; Tekirdağ, İstanbul (1 ve 2. Bölge), Bitlis, Kahramanmaraş, Van, Adıyaman, Şırnak başta olmak üzere, Zonguldak, Tekirdağ, Afyon, Samsun, Antalya, Erzurum, Kars, Ardahan, Batman, Iğdır, Elazığ, Diyarbakır, Adana, Eskişehir, Malatya, Kütahya, Çankırı, Uşak, Ağrı ve Çorum

Üçüncü derece riskli iller, Eskişehir, Antalya, Tekirdağ, Edirne, Sinop, İstanbul, Kastamonu'yu, Ordu, Samsun, Giresun, Artvin, Şanlıurfa, Mardin, Kilis, Adana, Gaziantep'in de bazı bölgeleri ve Kahramanmaraş, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Kayseri, Yozgat, Çorum, Ankara, Konya, Mersin ve Nevşehir.

Dördüncü ve beşinci derece riskli iller, Sinop, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Kırklareli, Ankara, Edirne, Adana, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Konya ve Karaman'dır.

PROF. DR. NACİ GÖRÜR'DEN İZMİR DEPREMİ AÇIKLAMASI

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Tele1 canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerin ardından yaşanan çok sayıda artçı sarsıntıya dikkat çekti. Görür, İzmir için deprem uyarısında bulunarak, "Benim inancım İzmir büyük olasılıkla çoğunlukla 6.0'lar mertebesinde olacaktır" dedi.

Görür'ün açıklamaları şöyle


"BÜYÜK DEPREM OLMADAN ÖNCE BU KADAR DEPREM YOKTU"

Bu büyük deprem olmadan önce bu kadar deprem yoktu. Yani ara sıra depremler olurdu 4.0 ve üzeri. Biz de onları teknik yorumlardık. Yani öyle fazla deprem olmazdı. Ancak bu Maraş depremlerinden sonra bu Maraş depremleri Ölüdeniz Fayı üzerinde ve Doğu Anadolu Fayı üzerinde olan bu depremler boyut itibarıyla büyük depremler. Bu, levha sınırlarında meydana gelen depremler. Ülkemizde deprem olmasının nedeni bu coğrafyada levhaların birbirlerine göre bağıl hareketleri sonucu oluşur.

"İZMİR'DE 6 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM BEKLİYORUM"

İzmir'de 6 büyüklüğünde deprem beklediğini söyleyen Prof. Görür, şunları kaydetti:

"İzmir'de olan depremler genelde 6.0'lar mertebesinde. Yani 6.6 6.2 ve daha düşük olabiliyor. Tarihi dönemlerde büyük depremler vaaz edilmiş ama ben onun İzmir Yarımadası'nda olduğunu düşünmüyorum. Çünkü İzmir'in bir şanssızlığı var. Ege Denizi'nde de bir deprem olsa İzmir'e mal ediliyor. Bakın Sisam'da oldu deprem 6.8 Yunanistan'da oldu İzmir depremi diye biliyoruz biz. Benim inancım İzmir büyük olasılıkla çoğunlukla 6.0'lar mertebesinde olacaktır. Yani İzmir'de 7.0 üzerindeki deprem tahmin ediyorum ki ender olabilir. O da İzmir Fayı'nın çalışmasına bağlı olarak."

İZMİR DEPREM RİSKİ OLAN SEMTLER HANGİLERİ?

İzmir'in Karşıyaka, Çiğli, Narlıdere, Menemen, Konak, Alsancak ve Altındağ gibi ilçeleri deprem riski yüksek olan yerler olarak uzmanlar tarafından gösterilmektedir.

İZMİR'DE EN RİSKLİ SEMTLER

Seferihisar-Karaburun, Tuzla, İzmir ve Foça faylarının tehlikeli olduğunu belirten Akçığ,

Kentte deprem açısından en riskli yerleşim yerlerinin Bostanlı, Alaybey ve Mavişehir gibi deniz kenarı düz alanlar,

En güvenli yerleşim yerlerinin ise dağlık kesimler olduğunu söyledi.

İZMİR YÖRESİ AKTİF FAYLARI

İzmir'de diri-aktif fayları şu şekilde:

Gediz Grabeni Batısı Fayları

Dumanlıdağ Fayı

Bornova Fayı

İzmir Fayı

Cumaovası Fayı

Karaburun Fayı

Gümüldür Fayı

Karaburun Fayı

Gümüldür Fayı

Tuzla Fayı
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