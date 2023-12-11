İzmir belediye başkan adayları 2024 (CHP, AKP, İyi Parti)

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CHP, AK Parti, İyi Parti İzmir belediye başkan adaylarının ne zaman belli olacağı, 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimler öncesinde vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. CHP, AK Parti, İyi Parti'de belediye başkan adaylarını belirleyecek komisyonlar oluşturuldu. Peki, CHP, AK Parti, İyi Parti İzmir belediye başkan adayları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...İzmir'de 2019 yılında rekor oy alarak İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçilen Tunç Soyer, bir dönem daha aday olacağını duyurdu. İYİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale'nin adaylığı üç ay önce açıklanmıştı. Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, eski İzmir milletvekilleri Atila Sertel, Musa Çam, Tacettin Bayır, eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce, eski Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila ve partide bir dönem yöneticilik yapan Ayhan Baltacı da aday adaylıklarını açıkladı.: Barış Eroğlu, Burak Uçar, Çağatay Güç, Erol Güngör, İbrahim Doğangül, İlker Özer, Osman Murat, Ümit Devran, Sabaş Dağdeviren.Fatma Çalkaya, Aygül Eryılmaz, Ebru Şimdi, Semra Aksakal Kayacan, Banu Gençkan, Ergin Akman, Engin Sönmez, Ahmet Heptercan, Erden Üçüncüoğlu, Gülten Bilgi, Hüseyin Naz, Hüseyin Çorlu, Turabi Çelebi, Mehmet Akman, Muharrem Dayanc, Münir Sirhan Özen, Onur Yiğit, Rojda Emre, Yigit İstanbul, Zülküf Mermut.Bekir Gündoğdu, Hamit Kırkıcı, Şükrü Süreroğlu, Davut Sakarsu.Serdar Sandal, Erdal Aksünger, İrfan Önal, İsmail Sarı, Jale Karasu, Hüseyin Kırmızı, Kerim Özer, Murat Haluk Öncel, Barış Erel, Cindi Canpolat, Songül Gök, Sadrettin Arda, Münir Demir, Samed Tekin, Ulaş Aydın, Yeşim Tekoğlu, Zehra Ongun, Güven İlhan, Emir Cömert.Mustafa Özuslu, Osman Selim Tok, Selma Cilban, Ali Bor, Tanju Çelik.Feridun Yılmazlar, Süleyman Vasfi Şentürk.Mustafa İduğ, Bülent Çetinkaya, Ercan Kahya, Helil İnay Kınay, Ethem İnal, Ferdan Çiftçi, Serhat Sökmen, Güney Temiz, Mestan Uğur Bağışlar, Ender Kırmızı, Nüsret Doğan Albayrak, Onur Koçanalı, Ömer Eşki, Hüseyin Ünal.Erhan Kılıç, Ayten Karadağ, Hacer Taş Gültepe, Barış Özreçber, Zekiye Seda Sönmez, Serkan Kalmaz, Mehmet Zeki Karaoğlu, Mürüvet Suatoğlu Balcılar, Ercan Tatı, Erdal Şahin, Fecri Fikret Çelik, Görkem Duman, İlhan Dal, Mustafa Oktay Korkmaz, Ali Hıdır Uludağ, Mehmet Refa Demir, Mehmet Süne, Umut Orkun Uğraş, Merve Doğan Gürsel, Suat Nezir, Şehri Tuğcular, Taner Şanlı, Berk Hızlıateş.Ekrem Oran, Muhittin Dalgıç, Dolunay Onur, Hakan Kerman, Onur Saatli.Utku Gümrükçü, Hasan Arslan, Özgür Erdoğan, Mert Özcan, Erdal Mansuroğlulları, Uygar YıldırımAK Parti ve İyi Parti Belediye başkanı adaylarını aralık ayının ortasından ocak ayının sonuna kadar peyderpey açıklayacak.