İstanbul uçuşlar iptal mi? 6 Şubat İstanbul Pegasus, Anadolu Jet, THY uçak seferleri iptal mi?

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Türk Hava Yolları (THY), 5 Şubat Pazar günü İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları dolayısıyla İstanbul kalkışlı ve varışlı seyahati bulunan yolcuları uyardı. THY, İstanbul Havalimanı'ndan 5 ve 6 Şubat tarihlerinde toplam 238 seferini iptal etti. Meteoroji'den gelen hafta sonu kar yağışı uyarıları sonrasında, uçakla yolculuk yapan vatandaşların gündeminde uçak seferleri yer aldı. Peki hafta sonu olumsuz hava şartları sebebiyle planlanan uçak seferleri iptal edilecek mi? İşte THY'nin açıklaması...Türk Hava Yolları(THY), 5 Şubat Pazar günü İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları dolayısıyla İstanbul kalkışlı ve varışlı seyahati bulunan yolcuları uyardı.THY'den yapılan açıklamada, beklenen hava muhalefeti nedeniyle yarın İstanbul Havalimanı kalkış-varışlı uçuşların yetkili makamların kısıtlama kararı çerçevesinde iptal edilebileceği belirtilerek, yolcuların uçuşlarıyla ilgili güncel bilgiye uçuş sorgulama ekranları üzerinden uçuş numaralarını veya parkur bilgilerini girerek ulaşabilecekleri, uçuşlara ilişkin yolcuların hakları yine aynı sayfadan öğrenebilecekleri ifade edildi.DHA'da yer alan habere göre Türk Hava Yolları (THY), İstanbul Havalimanı'ndan, 5 ve 6 Şubat tarihlerinde toplam 238 seferini iptal etti.AA'da yer alan habere göre iptal edilen 238 sefere ilişkin olarak, "Bunların 72'si iç hat, 166'sı dış hat seferidir. Operasyon gereği, iptal sayılarının artması muhtemeldir."Uçuşunuzun durumunu sorgulamak veya değişiklik işlemleriniz için http://bit.ly/AJ-UcusSorgu adresini ziyaret edebilirsiniz.