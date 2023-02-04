Haber Tarihi: 04 Şubat 2023 13:39 - Güncelleme Tarihi: 04 Şubat 2023 13:39

İstanbul uçuşlar iptal mi? 6 Şubat İstanbul Pegasus, Anadolu Jet, THY uçak seferleri iptal mi?

Son dakika... Bugün İstanbul uçuşlar iptal mi? 6 Şubat İstanbul Pegasus, Anadolu Jet, THY uçak seferleri iptal mi sorusu Türkiye'den gelen kar haberleriyle yolcuların gündemine geldi. Gelen son dakika haberinde Türk Hava Yolları (THY), 5 Şubat Pazar günü İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları dolayısıyla İstanbul kalkışlı ve varışlı seyahati bulunan yolcuları uyardı. Sabiha Gökçen Havalimanı ve İstanbul Havalimanı merkezli uçuşu olan yolcular, THY ve Pegasus uçak seferleri iptal mi edildi? sorusunun yanıtına odaklandı. Peki, İstanbul uçuşlar iptal mi? 6 Şubat İstanbul Pegasus, Anadolu Jet, THY uçak seferleri iptal mi? İşte, Sabiha Gökçen Havalimanı ve İstanbul Havalimanı iptal edilen uçuş listesi

İstanbul uçuşlar iptal mi? 6 Şubat İstanbul Pegasus, Anadolu Jet, THY uçak seferleri iptal mi?
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Türk Hava Yolları (THY), 5 Şubat Pazar günü İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları dolayısıyla İstanbul kalkışlı ve varışlı seyahati bulunan yolcuları uyardı. THY, İstanbul Havalimanı'ndan 5 ve 6 Şubat tarihlerinde toplam 238 seferini iptal etti. Meteoroji'den gelen hafta sonu kar yağışı uyarıları sonrasında, uçakla yolculuk yapan vatandaşların gündeminde uçak seferleri yer aldı. Peki hafta sonu olumsuz hava şartları sebebiyle planlanan uçak seferleri iptal edilecek mi? İşte THY'nin açıklaması...
UÇAK SEFERLERİ İPTAL Mİ?

Türk Hava Yolları(THY), 5 Şubat Pazar günü İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları dolayısıyla İstanbul kalkışlı ve varışlı seyahati bulunan yolcuları uyardı.
THY'den yapılan açıklamada, beklenen hava muhalefeti nedeniyle yarın İstanbul Havalimanı kalkış-varışlı uçuşların yetkili makamların kısıtlama kararı çerçevesinde iptal edilebileceği belirtilerek, yolcuların uçuşlarıyla ilgili güncel bilgiye uçuş sorgulama ekranları üzerinden uçuş numaralarını veya parkur bilgilerini girerek ulaşabilecekleri, uçuşlara ilişkin yolcuların hakları yine aynı sayfadan öğrenebilecekleri ifade edildi.

5-6 ŞUBAT'TA 238 SEFER İPTAL EDİLDİ

DHA'da yer alan habere göre Türk Hava Yolları (THY), İstanbul Havalimanı'ndan, 5 ve 6 Şubat tarihlerinde toplam 238 seferini iptal etti.

72 İÇ HAT, 166 DIŞ HAT UÇUŞU YAPILMAYACAK

AA'da yer alan habere göre iptal edilen 238 sefere ilişkin olarak, "Bunların 72'si iç hat, 166'sı dış hat seferidir. Operasyon gereği, iptal sayılarının artması muhtemeldir."

HANGİ UÇAK SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ?

Uçuşunuzun durumunu sorgulamak veya değişiklik işlemleriniz için http://bit.ly/AJ-UcusSorgu adresini ziyaret edebilirsiniz.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI MERKEZLİ İPTAL EDİLEN UÇUŞLAR İÇİN TIKLAYINIZ

ANADOLU JET İPTAL EDİLEN UÇAK SEFERLERİ SORGULAMA EKRANI TIKLAYINIZ
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