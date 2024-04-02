İstanbul belediyesi (İBB) meclis dağılımı 2024

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi dağılımı da İstanbul seçimleri kadar önemliydi. 2019 yerel seçimlerinde CHP adayı Ekrem İmamoğlu, seçimleri kazansa da belediye meclis çoğunluğunun Cumhur İttifakı'nda olması nedeniyle bir çok kararın belediye meclisi onayından geçirilememesinin önündeki engel de kalktı.

Cumhur İttifakı'nın 1 milyonu aşkın oy ile seçimleri kaybettiği İstanbul'da Belediye Meclis çoğunluğu da CHP'ye geçti.

CHP, Belediye Meclisi'nde 184 sandalye aldı. AK Parti'nin 130, MHP'nin 2 sandalye dağılımıyla meclisteki çoğunluk da CHP'ye geçti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun tarafından paylaşılan rakamlara göre, İBB Meclisi'ndeki dağılım şöyle:

CHP: 184

AKP: 130

MHP: 2