İspanya - Gürcistan maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? | İspanya - Gürcistan maçı canlı izle şifresiz

2026 FIFA Dünya Kupası'de bu hafta İspanya ve Gürcistan karşı karşıya gelecek. Mücadele Exxen Spor ekranlarından naklen yayınlanırken, karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbolseverler Google üzerinden "Exxen Spor canlı izle, Exxen Spor şifresiz" araması yapıyor. İspanya - Gürcistan maçı ile ilgili tüm detaylar haberimizde.İspanya - Gürcistan maçını şifresiz ve canlı izlemek için Exxen Spor'tan erişim sağlamanız yeterli olacak. Üstelik, Exxen Spor'tan dijital platformları üzerinden de maçı mobil cihazlar veya bilgisayar aracılığıyla izlemek mümkün.İSPANYA - GÜRCISTAN MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ2026 FIFA Dünya Kupası'de bu İspanya, Gürcistan ile karşı karşıya gelecek. İspanya - Gürcistan maçı Exxen Spor üzerinden canlı olarak yayınlanacak.İspanya - Gürcistan maçı 11 Ekim Cumartesi günü saat 21:45'da oynanacak mücadele, Exxen Spor kanalından canlı olarak izlenebilecek.