-
Sporx
-
Aktüel Haberler
-
İspanya - Gürcistan maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? | İspanya - Gürcistan maçı canlı izle şifresiz
Haber Tarihi: 11 Ekim 2025 13:06 -
Güncelleme Tarihi:
11 Ekim 2025 13:06
İspanya - Gürcistan maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? | İspanya - Gürcistan maçı canlı izle şifresiz
İspanya - Gürcistan maçını ücretsiz Exxen Spor izle | İspanya - Gürcistan maçını Selçuk sports, Taraftarium24, Justin tv, Facebook, Twitter, Yandex, Kralbozguncu veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. Exxen Spor'tan canlı izlenebilecek olan İspanya - Gürcistan maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, İspanya - Gürcistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte İspanya - Gürcistan maçı canlı yayın izleme detayları
2026 FIFA Dünya Kupası'de bu hafta İspanya ve Gürcistan karşı karşıya gelecek. Mücadele Exxen Spor ekranlarından naklen yayınlanırken, karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbolseverler Google üzerinden "Exxen Spor canlı izle, Exxen Spor şifresiz" araması yapıyor. İspanya - Gürcistan maçı ile ilgili tüm detaylar haberimizde.
İSPANYA - GÜRCISTAN MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLE
İspanya - Gürcistan maçını şifresiz ve canlı izlemek için Exxen Spor'tan erişim sağlamanız yeterli olacak. Üstelik, Exxen Spor'tan dijital platformları üzerinden de maçı mobil cihazlar veya bilgisayar aracılığıyla izlemek mümkün.
İSPANYA - GÜRCISTAN MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ İSPANYA - GÜRCISTAN MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?
2026 FIFA Dünya Kupası'de bu İspanya, Gürcistan ile karşı karşıya gelecek. İspanya - Gürcistan maçı Exxen Spor üzerinden canlı olarak yayınlanacak. İSPANYA - GÜRCISTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
İspanya - Gürcistan maçı 11 Ekim Cumartesi günü saat 21:45'da oynanacak mücadele, Exxen Spor kanalından canlı olarak izlenebilecek.
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Daha fazla göster
SON HABERLER
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10
-
11
-
12
-
13
-
14
-
15
-
16
-
17
-
18
-
19
-
20
-
21
-
22
-
23
-
24
-
25
-
26
-
27
-
28
-
29
-
30
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler
kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak
için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi
inceleyebilirsiniz.
Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.