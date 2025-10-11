Haber Tarihi: 11 Ekim 2025 13:06 - Güncelleme Tarihi: 11 Ekim 2025 13:06

İspanya - Gürcistan maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? | İspanya - Gürcistan maçı canlı izle şifresiz

İspanya - Gürcistan maçını ücretsiz Exxen Spor izle | İspanya - Gürcistan maçını Selçuk sports, Taraftarium24, Justin tv, Facebook, Twitter, Yandex, Kralbozguncu veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. Exxen Spor'tan canlı izlenebilecek olan İspanya - Gürcistan maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, İspanya - Gürcistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte İspanya - Gürcistan maçı canlı yayın izleme detayları

2026 FIFA Dünya Kupası'de bu hafta İspanya ve Gürcistan karşı karşıya gelecek. Mücadele Exxen Spor ekranlarından naklen yayınlanırken, karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbolseverler Google üzerinden "Exxen Spor canlı izle, Exxen Spor şifresiz" araması yapıyor. İspanya - Gürcistan maçı ile ilgili tüm detaylar haberimizde.
İspanya - Gürcistan maçını şifresiz ve canlı izlemek için Exxen Spor'tan erişim sağlamanız yeterli olacak. Üstelik, Exxen Spor'tan dijital platformları üzerinden de maçı mobil cihazlar veya bilgisayar aracılığıyla izlemek mümkün.

2026 FIFA Dünya Kupası'de bu İspanya, Gürcistan ile karşı karşıya gelecek. İspanya - Gürcistan maçı Exxen Spor üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

İspanya - Gürcistan maçı 11 Ekim Cumartesi günü saat 21:45'da oynanacak mücadele, Exxen Spor kanalından canlı olarak izlenebilecek.


