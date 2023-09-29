İsmail Kartal, Başakşehir kabusunu bitirdi

İsmail Kartal, teknik direktörlük kariyerinde en çok yenilgi yaşadığı takım olan Başakşehir'e karşı kötü serisini dün seyircisi önünde net bir galibiyet ile sona erdirdi.
Turuncu lacivertli takıma rakip olduğu ilk 2 karşılaşmada yine Fenerbahçe ile 1 galibiyet, 1 beraberlik alan deneyimli teknik adam, sonrasında 4 farklı takımla düne kadar çıktığı 6 maçı da kaybetmişti. Alınan 4-0'lık galibiyet sonrası bu olumsuz seri de sona erdi.
Ayrıca bu sezon evinde oynadığı 3 lig maçını da kazanan Fenerbahçe, 2015-16'daki Vitor Pereira döneminden sonra ilk kez iç sahada 3'te 3 yaptı.
Turuncu lacivertli takıma rakip olduğu ilk 2 karşılaşmada yine Fenerbahçe ile 1 galibiyet, 1 beraberlik alan deneyimli teknik adam, sonrasında 4 farklı takımla düne kadar çıktığı 6 maçı da kaybetmişti. Alınan 4-0'lık galibiyet sonrası bu olumsuz seri de sona erdi.
Ayrıca bu sezon evinde oynadığı 3 lig maçını da kazanan Fenerbahçe, 2015-16'daki Vitor Pereira döneminden sonra ilk kez iç sahada 3'te 3 yaptı.