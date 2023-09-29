İsmail Kartal, Başakşehir kabusunu bitirdi

Başakşehir'e rakip olduğu ilk 2 karşılaşmada yine Fenerbahçe ile 1 galibiyet, 1 beraberlik alan Kartal sonrasında 4 farklı takımla düne kadar çıktığı 6 maçı da kaybetmişti. Tecrübeli hoca, alınan galibiyet sonrası bu kötü serisini de sonlandırdı.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Abone Ol
İsmail Kartal, Başakşehir kabusunu bitirdi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
29 Eylül 2023 09:48
Son güncelleme 29 Eylül 2023 09:49
İsmail Kartal, teknik direktörlük kariyerinde en çok yenilgi yaşadığı takım olan Başakşehir'e karşı kötü serisini dün seyircisi önünde net bir galibiyet ile sona erdirdi.

Turuncu lacivertli takıma rakip olduğu ilk 2 karşılaşmada yine Fenerbahçe ile 1 galibiyet, 1 beraberlik alan deneyimli teknik adam, sonrasında 4 farklı takımla düne kadar çıktığı 6 maçı da kaybetmişti. Alınan 4-0'lık galibiyet sonrası bu olumsuz seri de sona erdi.

Ayrıca bu sezon evinde oynadığı 3 lig maçını da kazanan Fenerbahçe, 2015-16'daki Vitor Pereira döneminden sonra ilk kez iç sahada 3'te 3 yaptı. 



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery