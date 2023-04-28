İSKİ İstanbul su kesintisi: 28 Nisan! Sular ne zaman gelecek?

İSTANBUL SU KESİNTİSİ

İstanbul Planlı Su Kesintisi Listesi

İl İlçe Mahalle / Sokak Arıza Sebebi Başlama Bitiş İstanbul ÜMRANİYE YUKARI DUDULLU MAH İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI 28.04.2023 09:29 28.04.2023 14:00 İstanbul TUZLA FATİH MAH İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 200 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI 28.04.2023 08:18 28.04.2023 17:00

Sular ne zaman gelcek sorusu, 28 Nisan Cuma günü bölgelerinde su kesintisi yaşayan vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. İSKİ su kesintisi listesi içerisinde yer alan ilçelerde suların ne zaman geleceğini öğrenmek isteyen vatandaşlar, buna göre hazırlıklı olacak. Peki, 28 Nisan günü İSKİ Su Kesintisi kapsamında Sultangazi, Beykoz ve diğer ilçelerde sular ne zaman gelecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler