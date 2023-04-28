İSKİ İstanbul su kesintisi: 28 Nisan! Sular ne zaman gelecek?

Sular ne zaman gelcek sorusu, 28 Nisan Cuma günü bölgelerinde su kesintisi yaşayan vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. İSKİ su kesintisi listesi içerisinde yer alan ilçelerde suların ne zaman geleceğini öğrenmek isteyen vatandaşlar, buna göre hazırlıklı olacak. Peki, 28 Nisan günü İSKİ Su Kesintisi kapsamında Sultangazi, Beykoz ve diğer ilçelerde sular ne zaman gelecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgilerİSTANBUL SU KESİNTİSİ
İstanbul Planlı Su Kesintisi Listesi
|İl
|İlçe
|Mahalle / Sokak
|Arıza Sebebi
|Başlama
|Bitiş
|İstanbul
|ÜMRANİYE
|YUKARI DUDULLU MAH
|İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
|28.04.2023 09:29
|28.04.2023 14:00
|İstanbul
|TUZLA
|FATİH MAH
|İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 200 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
|28.04.2023 08:18
|28.04.2023 17:00
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