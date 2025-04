iPhone zam mı geldi? 2 Nisan 2025 iPhone fiyat listesi

Türkiye'de yaşanan ekonomik kriz her kalem grubuna zamları peş peşe getirdi. Zamlar dur durak bilmeden devam ederken, sıradaki durak iPhone fiyatları oldu.



Son günlerde yaşanan siyası gerilimlere bağlı olarak artan dolar/euro kuruyla doğru orantılı olarak Türkiye'deki iPhone fiyatlarına zam geldi. Bu zamlarla beraber Apple, iPhone modelleri ve bazı aksesuarlarının fiyatlarında artış görüldü.



Yeni fiyat listesine göre iPhone 16 Pro'nun başlangıç fiyatı 89 bin 999 liraya, 16 Pro Max'in fiyatı ise 109 bin 999 liraya yükseldi.



iPhone 16 artık 69 bin 999 lira, 16 Plus ise 79 bin 999 lira fiyat etiketiyle raflarda yer alıyor. Seriye sonradan eklenen iPhone 16e'nin başlangıç fiyatı da 49 bin 999 lira oldu. Buna göre Apple, iPhone fiyatlarına yüzde 4 ila yüzde 10 arasında zam geldi.



YENİ ZAMLI FİYATLAR



iPhone 16 - 64 bin 999 liradan 69 bin 999 liraya



iPhone 16 Plus - 73 bin 999 liradan 79 bin 999 liraya



iPhone 16 Pro - 82 bin 999 liradan 89 bin 999 liraya



iPhone 16e - 47 bin 999 liradan 49 bin 999 liraya yükseldi



ZAMLAR AKSESUARLARA DA UĞRADI



Zamlar sadece iPhone modellerine değil aksesuarlara da geldi. Apple Watch Series 10 artık 19 bin 999 lira, Watch Ultra 2 ise 55 bin 999 liradan raflarda yer alıyor.



Mac ve iPad kategorilerinde şu an için bir fiyat artışı yokken, döviz kurundaki hareketliliğin devam etmesi halinde bu ürünlere de zam gelebileceği bekleniyor.







