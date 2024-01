2024 yılı Ocak ayında birçok alanda yüzde 60'a kadar varan zam oranları bekleniyor. MTV, emlak vergisi ve trafik cezaları gibi konularda zam beklentileri bulunmaktadır. Ayrıca, araç muayene ücretlerinde de önemli bir artış öngörülmekte. Peki, iPhone zam gelecek mi? 2024 Apple'a zam gelecek mi? Telefonlara zam gelecek mi?



İPHONE'LARA ZAM GELECEK Mİ?



iPhone 13, iPhone 14, iPhone 15 fiyatları tekrar gündeme geldi. Apple, Türkiye'deki iPhone fiyatlarına yeni zam mı yaptı? En son 1 Aralık'ta zam yapan Apple'da şu an yeni bir zam hazırlığı yok. Bununla birlikte Apple iPhone ürünlerine gelen zamların ardından güncel fiyatları paylaştı. Peki, Apple ürünleri zam sonrası ne kadar oldu? İşte en ucuz iPhone fiyatları



APPLE GÜNCEL FİYATLARI



Apple 2024 Ocak ayı itibarıyla geçerli olan iPhone modellerinin fiyatlarını açıkladı. 2024 yılı iPhone 14, iPhone SE ve iPhone 14 Plus fiyat listesi şöyle;



İPHONE SE FİYATLARI



64 GB modeli 26.999 TL,





128 GB modeli 28.999 TL,





256 GB modeli ise 33.499 TL fiyat etiketine sahip.





İPHONE 14 FİYATLARI



128 GB modeli 47.499 TL,





256 GB modeli 51.999 TL,





512 GB modeli ise 60.499 TL.





İPHONE 14 PLUS FİYATI



128 GB modeli 53.999 TL,





256 GB modeli 58.499 TL,





512 GB modeli ise 66.999 TL.





İPHONE 15 FİYATLARI



128 GB modeli 58.499 TL,





256 GB modeli 53.499 TL,





512 GB modeli 66.999 TL.



İPHONE 15 PLUS FİYATI

128 GB modeli 61.999 TL,



256 GB modeli 66.499 TL,



512 GB modeli ise 74.999 TL.

