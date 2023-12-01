iPhone 15 Pro Max fiyatları zamlı 2023: iPhone 15 özellikleri

Iphone 15 Pro Max Türkiye Fiyatları belli oluyor... iPhone 15 pro ve pro max hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. Apple'ın 2023 Eylül ayında tanıtacağı iPhone 15'in fiyatı, özellikleri ve çıkış tarihi sızdırıldı. Apple, kısa süre önce iPhone 14 serisini satışa sunmuştu. Bunun üzerinden iPhone 15'e dair ilk detaylar ortaya çıkmaya başladı. Peki, iPhone 15 ne zaman çıkacak ve özellikleri neler olacak? İşte, o detaylar İPHONE 15 TÜRKİYE FİYAT LİSTESİ 2023
Apple, kısa bir süre önce Apple Store'da güncellemeye gitti ve bu güncellemeden iPhone 15 zammı çıktı. Teknoloji devi kısa bir süre önce Türkiye'deki iPhone 15 modellerin fiyat artışına gitti. iPhone 15, iPhone 15 Plus ve iPhone 15 Pro Max modelleri ile birlikte eski modeller ve tüm Apple ürünleri de zamlandı. İşte güncel iPhone 15 fiyatları:Apple'dan Türkiye fiyatlarına zam
Apple, bir süre önce yaptığı fiyat artışının nedenini açıklamadı. Ancak görünüşe göre yükselen kur nedeniyle bu zam uygulanmış gibi duruyor. Zam sonrasında en ucuz iPhone 15 modeli 53.999 TL oldu. Aynı şekilde en ucuz iPhone 15 Plus; 61.999 TL, iPhone 15 Pro; 69.999 TL ve iPhone 15 Pro Max; 82.999 TL oldu. İşte güncel iPhone fiyat listesi: 1 Aralık 2023 Apple fiyat listesi
iPhone 15 Fiyat Listesi
|Cihaz
|1 Aralık fiyatı
|iPhone SE 64 GB
|26,999 TL
|iPhone SE 128 GB
|28,999 TL
|iPhone SE 256 GB
|33,499 TL
|iPhone 13 128 GB
|39,999 TL
|iPhone 13 256 GB
|44,499 TL
|iPhone 13 512 GB
|52,999 TL
|iPhone 14 128 GB
|47,499 TL
|iPhone 14 256 GB
|51,999 TL
|iPhone 14 512 GB
|60,499 TL
|iPhone 14 Plus 128 GB
|53,999 TL
|iPhone 14 Plus 256 GB
|58,499 TL
|iPhone 14 Plus 512 GB
|66,999 TL
iPhone 15 özellikleri
|iPhone Modeli
|Eski Fiyat
|Yeni Fiyat (01.12.2023)
|iPhone 15 128 GB
|49.999 TL
|53.999 TL
|iPhone 15 256 GB
|53.999 TL
|58.499 TL
|iPhone 15 512 GB
|61.999 TL
|66.999 TL
|iPhone 15 Plus 128 GB
|56.999 TL
|61.999 TL
|iPhone 15 Plus 256 GB
|60.999 TL
|66.499 TL
|iPhone 15 Plus 512 GB
|68.999 TL
|74.999 TL
|iPhone 15 Pro 128 GB
|64.999 TL
|69.999 TL
|iPhone 15 Pro 256 GB
|68.999 TL
|74.499 TL
|iPhone 15 Pro 512 GB
|76.999 TL
|82.999 TL
|iPhone 15 Pro 1 TB
|84.999 TL
|91.499 TL
|iPhone 15 Pro Max 256 GB
|76.999 TL
|82.999 TL
|iPhone 15 Pro Max 512 GB
|84.999 TL
|91.499 TL
|iPhone 15 Pro Max 1 TB
|92.999 TL
|99.999 TL
- Ekran: 6.1 inç, 2532×1170, 60Hz, OLED
- İşlemci: Apple A16 Bionic (4nm)
- Bellek: 6 GB RAM
- Depolama: 128GB, 256GB, 512GB
- Arka kamera: 48MP (birincil) + 12MP (ultra geniş)
- Ön kamera: 12MP
- Batarya: 3877 mAh
- Yazılım: iOS 17
- Renkler: Yeşil, mavi, pembe, gece yarısı, yıldız ışığı, kırmızı
- Boyut ve ağırlık: 147.6 x 71.6 x 7.8mm, 171 gr
iPhone 15 Plus özellikleri
- Ekran: 6.7 inç, 1284×2778, 60Hz, OLED
- İşlemci: Apple A16 Bionic (4nm)
- Bellek: 6 GB RAM
- Depolama: 128GB, 256GB, 512GB
- Arka kamera: 48MP (birincil) + 12MP (ultra geniş)
- Ön kamera: 12MP
- Batarya: 4912 mAh
- Yazılım: iOS 17
- Renkler: Yeşil, mavi, pembe, gece yarısı, yıldız ışığı, kırmızı
- Boyut ve ağırlık: 160.8 x 78.1 x 7.8mm, 203 gr
|iPhone modeli
|128GB
|256GB
|512GB
|iPhone 15
|799 dolar
|899 dolar
|1.099 dolar
|iPhone 15 Plus
|899 dolar
|999 dolar
|1.199 dolar
iPhone 15 Pro Max özellikleri
- Ekran: 6.7 inç, 1290×2796 piksel, Ceramic Shield cam, AOD, 120Hz, LTPO SuperRetina XDR OLED
- İşlemci: Apple A17 Bionic (3nm)
- Bellek: 8GB RAM
- Depolama: 128GB, 256GB, 512GB, 1TB
- Arka kamera: 48MP ana kamera, 12.7MP periscope telefoto, 13.4MP ultra geniş
- Ön kamera: 12MP
- Batarya: 4852 mAh
- Yazılım: iOS 17
- Renkler: Siyah, gri, titanyum, mavi
- Boyut ve ağırlık: 8.25 x 159.9 x 76.7 mm, 221 gr
- iPhone 15 Pro özellikleri
- Ekran: 6.1 inç, 1170×2532 piksel, Ceramic Shield cam, AOD, 120Hz, LTPO SuperRetina XDR OLED
- İşlemci: Apple A17 Bionic (3nm)
- Bellek: 8GB RAM
- Depolama: 128GB, 256GB, 512GB, 1TB
- Arka kamera: 48MP ana kamera, 12.7MP periscope telefoto, 13.4MP ultra geniş
- Ön kamera: 12MP
- Batarya: 3650 mAh
- Yazılım: iOS 17
- Renkler: Siyah, gri, titanyum, mavi
- Boyut ve ağırlık: 8.25 x 146.6 x 70.6 mm, 188 gr
|iPhone 15 Pro Serisi fiyat listesi
|
|128GB
|256GB
|512GB
|1TB
|iPhone 15 Pro
|999 dolar
|1.099 dolar
|1.299 dolar
|1.499 dolar
|iPhone 15 Pro Max
|–
|1.199 dolar
|1.399dolar
|1.599 dolar
İphone 15'in Türkiye fiyatları
|iPhone 15 Serisi Türkiye Satış Fiyatı
|128GB
|256GB
|512GB
|iPhone 15
|49.999 TL.
|53.999 TL.
|61.999 TL.
|iPhone 15 Plus
|56.999 TL.
|60.999 TL.
|68.999 TL.
|
|iPhone 15 Pro Serisi Türkiye Satış Fiyatı
|128GB
|256GB
|512GB
|1TB
|iPhone 15 Pro
|64.999 TL.
|68.999 TL.
|76.999 TL.
|84.999 TL.
|iPhone 15 Pro Max
|–
|76.999 TL.
|84.999 TL.
|92.999 TL.
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