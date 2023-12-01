iPhone 15 Pro Max fiyatları zamlı 2023: iPhone 15 özellikleri

Cihaz 1 Aralık fiyatı iPhone SE 64 GB 26,999 TL iPhone SE 128 GB 28,999 TL iPhone SE 256 GB 33,499 TL iPhone 13 128 GB 39,999 TL iPhone 13 256 GB 44,499 TL iPhone 13 512 GB 52,999 TL iPhone 14 128 GB 47,499 TL iPhone 14 256 GB 51,999 TL iPhone 14 512 GB 60,499 TL iPhone 14 Plus 128 GB 53,999 TL iPhone 14 Plus 256 GB 58,499 TL iPhone 14 Plus 512 GB 66,999 TL

iPhone 15 Fiyat Listesi

iPhone Modeli Eski Fiyat Yeni Fiyat (01.12.2023) iPhone 15 128 GB 49.999 TL 53.999 TL iPhone 15 256 GB 53.999 TL 58.499 TL iPhone 15 512 GB 61.999 TL 66.999 TL iPhone 15 Plus 128 GB 56.999 TL 61.999 TL iPhone 15 Plus 256 GB 60.999 TL 66.499 TL iPhone 15 Plus 512 GB 68.999 TL 74.999 TL iPhone 15 Pro 128 GB 64.999 TL 69.999 TL iPhone 15 Pro 256 GB 68.999 TL 74.499 TL iPhone 15 Pro 512 GB 76.999 TL 82.999 TL iPhone 15 Pro 1 TB 84.999 TL 91.499 TL iPhone 15 Pro Max 256 GB 76.999 TL 82.999 TL iPhone 15 Pro Max 512 GB 84.999 TL 91.499 TL iPhone 15 Pro Max 1 TB 92.999 TL 99.999 TL

iPhone 15 özellikleri

Ekran: 6.1 inç, 2532×1170, 60Hz, OLED

İşlemci: Apple A16 Bionic (4nm)

Bellek: 6 GB RAM

Depolama: 128GB, 256GB, 512GB

Arka kamera: 48MP (birincil) + 12MP (ultra geniş)

Ön kamera: 12MP

Batarya: 3877 mAh

Yazılım: iOS 17

Renkler: Yeşil, mavi, pembe, gece yarısı, yıldız ışığı, kırmızı

Boyut ve ağırlık: 147.6 x 71.6 x 7.8mm, 171 gr iPhone 15 Plus özellikleri Ekran: 6.7 inç, 1284×2778, 60Hz, OLED

İşlemci: Apple A16 Bionic (4nm)

Bellek: 6 GB RAM

Depolama: 128GB, 256GB, 512GB

Arka kamera: 48MP (birincil) + 12MP (ultra geniş)

Ön kamera: 12MP

Batarya: 4912 mAh

Yazılım: iOS 17

Renkler: Yeşil, mavi, pembe, gece yarısı, yıldız ışığı, kırmızı

Boyut ve ağırlık: 160.8 x 78.1 x 7.8mm, 203 gr iPhone modeli 128GB 256GB 512GB iPhone 15 799 dolar 899 dolar 1.099 dolar iPhone 15 Plus 899 dolar 999 dolar 1.199 dolar







iPhone 15 Pro Max özellikleri Ekran: 6.7 inç, 1290×2796 piksel, Ceramic Shield cam, AOD, 120Hz, LTPO SuperRetina XDR OLED

İşlemci: Apple A17 Bionic (3nm)

Bellek: 8GB RAM

Depolama: 128GB, 256GB, 512GB, 1TB

Arka kamera: 48MP ana kamera, 12.7MP periscope telefoto, 13.4MP ultra geniş

Ön kamera: 12MP

Batarya: 4852 mAh

Yazılım: iOS 17

Renkler: Siyah, gri, titanyum, mavi

Boyut ve ağırlık: 8.25 x 159.9 x 76.7 mm, 221 gr

iPhone 15 Pro özellikleri

Ekran: 6.1 inç, 1170×2532 piksel, Ceramic Shield cam, AOD, 120Hz, LTPO SuperRetina XDR OLED

İşlemci: Apple A17 Bionic (3nm)

Bellek: 8GB RAM

Depolama: 128GB, 256GB, 512GB, 1TB

Arka kamera: 48MP ana kamera, 12.7MP periscope telefoto, 13.4MP ultra geniş

Ön kamera: 12MP

Batarya: 3650 mAh

Yazılım: iOS 17

Renkler: Siyah, gri, titanyum, mavi

Boyut ve ağırlık: 8.25 x 146.6 x 70.6 mm, 188 gr iPhone 15 Pro Serisi fiyat listesi 128GB 256GB 512GB 1TB iPhone 15 Pro 999 dolar 1.099 dolar 1.299 dolar 1.499 dolar iPhone 15 Pro Max – 1.199 dolar 1.399dolar 1.599 dolar İphone 15'in Türkiye fiyatları iPhone 15 Serisi Türkiye Satış Fiyatı 128GB 256GB 512GB iPhone 15 49.999 TL. 53.999 TL. 61.999 TL. iPhone 15 Plus 56.999 TL. 60.999 TL. 68.999 TL. iPhone 15 Pro Serisi Türkiye Satış Fiyatı 128GB 256GB 512GB 1TB iPhone 15 Pro 64.999 TL. 68.999 TL. 76.999 TL. 84.999 TL. iPhone 15 Pro Max – 76.999 TL. 84.999 TL. 92.999 TL.

Iphone 15 Pro Max Türkiye Fiyatları belli oluyor... iPhone 15 pro ve pro max hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. Apple'ın 2023 Eylül ayında tanıtacağı iPhone 15'in fiyatı, özellikleri ve çıkış tarihi sızdırıldı. Apple, kısa süre önce iPhone 14 serisini satışa sunmuştu. Bunun üzerinden iPhone 15'e dair ilk detaylar ortaya çıkmaya başladı. Peki, iPhone 15 ne zaman çıkacak ve özellikleri neler olacak? İşte, o detaylarApple, kısa bir süre önce Apple Store'da güncellemeye gitti ve bu güncellemeden iPhone 15 zammı çıktı. Teknoloji devi kısa bir süre önce Türkiye'deki iPhone 15 modellerin fiyat artışına gitti. iPhone 15, iPhone 15 Plus ve iPhone 15 Pro Max modelleri ile birlikte eski modeller ve tüm Apple ürünleri de zamlandı. İşte güncel iPhone 15 fiyatları:Apple, bir süre önce yaptığı fiyat artışının nedenini açıklamadı. Ancak görünüşe göre yükselen kur nedeniyle bu zam uygulanmış gibi duruyor. Zam sonrasında en ucuz iPhone 15 modeli 53.999 TL oldu. Aynı şekilde en ucuz iPhone 15 Plus; 61.999 TL, iPhone 15 Pro; 69.999 TL ve iPhone 15 Pro Max; 82.999 TL oldu. İşte güncel iPhone fiyat listesi: