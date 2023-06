iPhone 15, İOS 17 ne zaman çıkacak?

Apple'ın 34. Dünya Çapında Geliştiriciler Konferansı, 5 Haziran Pazartesi günü Pasifik Saati ile 10:00'da gerçekleşecek bir açılış etkinliğiyle başlayarak 5 Haziran - 9 Haziran 2023 haftası arasında gerçekleşecek. 2022 konferansında olduğu gibi, WWDC 2023 çevrimiçi bir etkinlik olacak, ancak seçkin geliştiriciler, öğrenciler ve medya mensupları, açılış konuşmasını ve State of the Union sunumunu izlemek ve diğer katılımcılarla buluşmak üzere 5 Haziran'da Apple Park'a davet edildiWWDC 2023, 5 Haziran Pazartesi günü Kaliforniya'da saat 10:00'da başlayacak bir açılış etkinliğiyle başlıyor. WWDC açılış konuşmasının bulunduğunuz yerden ne zaman başlayacağını merak ediyorsanız şu anlama gelir:WWDC açılış konuşması başladığında aşağıdan izleyebileceksiniz:Apple ayrıca açılış konuşmasını web sitesinde (Apple'ın etkinlikler sayfasına bakın) ve YouTube ve Apple TV uygulaması gibi başka yerlerde canlı olarak yayınlayacak. Bu, sunumu iPhone, iPad, Mac, Apple TV ve hatta PC'de izleyebileceğiniz anlamına gelir.WWDC, Dünya Çapında Geliştiriciler Konferansı anlamına gelir ve Apple'ın platformları için uygulamalar oluşturan üçüncü taraf yazılım geliştiricilere adanmıştır: iPhone, iPad, Mac vb. uygulamalarını güncelleyebilmeleri için önümüzdeki yıl büyük yazılım platformlarına sistem genelinde yapılacak değişiklikler.WWDC, Pazartesi sabahı bir açılış konuşmasıyla başlayan bir haftalık bir toplantıdır. Genellikle Haziran ayı başlarında gerçekleşir, ancak Covid pandemisi 2020'de hafif bir gecikmeye yol açmıştır. Gerçekte, geliştiriciler etkinliğin merkezinde olsa da, aynı zamanda Apple'ın yazılım planlarını ve potansiyel olarak bazı yeni Mac'leri duyurmak için kullandığı bir basın etkinliğidir. ve dünyaya diğer ürünler.Yazılım ve donanımdan tamamen yeni bazı ürünlere kadar Apple'ın etkinlikte tanıtmasını beklediğimiz şeyler:WWDC tamamen yazılımla ilgilidir, bu nedenle Apple'ın iPhone, iPad, Mac, Apple TV, HomePod ve Apple Watch için yaklaşan işletim sistemi güncellemelerinin ayrıntılarını açıklayacağından emin olabiliriz. Bu güncellemeler daha sonra geliştiricilere test edilmeleri için bir beta olarak verilecek ve birkaç hafta sonra bir genel beta başlayacak. Sonunda, yeni yazılım sonbaharda herkesin indirmesine sunulacak (genellikle iOS/ıpados/watchOS için Eylül ve macOS için Ekim). İşte beklenenler:Gezegendeki çok sayıda iPhone sahibi nedeniyle etkinliğin başrol oyuncusu. Son beş yıl içinde üretilmiş bir iPhone'unuz varsa, 2023 sonbaharında piyasaya sürüldüğünde büyük olasılıkla iOS'un yeni sürümünü yükleyebileceksiniz.iOS 17 hakkında duyduğumuz söylentiler arasında , esas olarak performans iyileştirmelerine odaklanılacağı, ancak yine de Kontrol Merkezi, Dinamik Ada ve Spotlight aramasına ve ayrıca Kamera ve Sağlık uygulamalarının güncellenmiş sürümlerine iyileştirmeler getireceği yer alıyor.Ama ondan önce, geçmesi gereken koca bir beta testi döngüsü var. iOS 17, WWDC 2023'te duyurulacak ve açılış konuşmasının hemen ardından bir geliştirici beta sürümü olarak (yalnızca kayıtlı uygulama geliştiricileri için) yayınlanacak. Geliştiriciler daha sonra iOS beta sürümünü yükleyebilecek ve birkaç hafta sonra yeni özellikleri denemek isteyen tüm kullanıcılar için genel bir beta sürümü kullanıma sunulacak. Tavsiyemiz, dikkatli olmanız ve beta yazılımındaki ciddi kusurlara karşı hazırlıklı olmanızdır; bu, cihazınızı kirletebilir.Önümüzdeki birkaç ay boyunca, geliştirici ve genel betalar, büyük olasılıkla Eylül ayında tamamlanmış iOS 17.0 genel sürümüne ulaşana kadar özelliklerin değiştirileceği, değiştirileceği, düzeltileceği ve güncelleneceği bir test sürecinden geçecek.iOS 17 ile ilgili tüm söylentileri ve umutlarımızı iOS 17 kılavuzumuzda okuyun .iPad sahipleri için beraberindeki güncelleme olan iPadOS 17, büyük olasılıkla iOS 17'nin yeni özelliklerinin çoğunu içerecek, ancak daha büyük ekran arayüzüne uyarlanacak. Apple'ın iki mobil işletim sistemi 2019'da ayrıldığında, çoğu açıdan benzerdiler, ancak iPad sürümü istikrarlı bir şekilde kendi alanına doğru ilerliyor.iPadOS 17'ye gelmesi muhtemel yeni özellikler arasında, iOS 16'da yayınlanan özelleştirilebilir Kilit Ekranı ve diğer küçük geliştirmeler yer alıyor. Ayrıca, güncellemenin 1. nesil iPad Pro (9.7 ve 12.9 inç) ve 5. nesil iPad desteğini bırakacağı da bildirildi .2022'de Apple, iOS 16'dan bir ay sonra iPad OS 16'yı piyasaya sürdü, bu nedenle iki sürümün aynı anda gelmemesi mümkündür.iPadOS 17 ile ilgili tüm söylentileri ve umutlarımızı iPadOS 17 kılavuzumuzda okuyun .Apple, macOS Ventura'yı takip etmek için neler saklıyor ? WWDC 2023'te öğreneceğiz.Bu sürüm, macOS 14 olarak numaralandırılacak, ancak daha az tahmin edilebilir olan, Apple'ın sürüme adını vereceği Kaliforniya dönüm noktası. Şimdiye kadar elimizde: Mavericks, Yosemite, El Capitan, Sierra, High Sierra, Mojave, Catalina, Big Sur, Monterey ve Ventura. macOS 14'ün özelliklerle dolu bir sürümden çok bir bakım sürümü olacağı bildirildi, bu nedenle Apple'ın Ventura yakınlarında bir yer seçmesi mümkün. Apple'ın başvurduğu ticari markalara bağlı olarak , macOS Rincon veya Skyline veya muhtemelen.Apple Watch için yeni işletim sistemi WWDC 2023'te açıklanacak. Bu, yukarıda tartışılan iPhone, iPad ve Mac güncellemelerinden daha fazla bir niş ama dünyanın her yerindeki Apple Watch sahiplerine daha fazla sağlık ve fitness özelliği getirebilir. Nisan ayında Mark Gurman, watchOS 10'un "kullanıcı arayüzünde dikkate değer değişiklikler" olacağını ve "oldukça kapsamlı bir yükseltme olması gerektiğini" bildirdi .Geçen yılki watchOS 9 güncellemesi, Series 4 veya sonraki sürümleri çalıştıranlar için mevcuttu. Series 4 veya sonraki bir sürüme sahipseniz, umarız aynısı watchOS 10 için de geçerli olacaktır.watchOS 10 kılavuzumuzda watchOS 10 ile ilgili tüm söylentileri ve umutlarımızı okuyun .Beş büyük Apple işletim sisteminin en düşük profili olan tvOS, Apple TV'de çalışan platformdur.Muhtemelen geçen yılki tvOS 16 güncellemesindeki en büyük ekleme, Matter uyumlu cihazlar için destek ve daha fazla oyun kumandası desteğiydi. Bu yıl ne alacağız? WWDC'de öğreneceksiniz.HomePod, muhtemelen 2023'te gelecek yeni özelliklerin önizlemesini alan ürünler arasında olacak.Apple'ın, diğer işletim sistemlerinin yanı sıra HomePod ve HomePod mini'deki yazılımı da güncellemesi muhtemeldir. 2022'de Apple, o zamanlar pek fazla yeni özellik getirmeyen HomePod Yazılımı Sürüm 16'yı piyasaya sürdü, ancak daha sonraki bir güncelleme: HomePod Yazılımı Sürüm 16.3, HomePod mini'ye sıcaklık ve nem algılaması ve daha fazlasını getirdi. WWDC etkinliği sırasında Apple'ın HomePod planları hakkında daha fazla şey duyabiliriz - özellikle Apple'ın 2024'te HomePod'da büyük değişiklikler planladığı söyleniyor.WWDC, yazılım odaklı bir etkinlik olma eğilimindedir, ancak Apple, WWDC açılış konuşmaları sırasında donanım ürünlerini de piyasaya sürmek için sık sık zaman bulmuştur. İlk birkaç iPhone revizyonunun (iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4 ve iPhone 4S) tümü WWDC'de yayınlandı ve HomePod, 2017'deki etkinlikte de tanıtıldı.Ancak etkinlik, son yıllarda Mac sürümlerine odaklandı. Apple, iMac, MacBook ve MacBook Pro güncellemelerinin yanı sıra 2017'de iMac Pro'yu tanıttı ve Haziran 2019'da yeni Mac Pro ve Pro Display XDR'yi duyurdu. Apple, WWDC 2020'de Intel'den Apple silikona ve WWDC'ye geçişi duyurdu. 2022, Apple'ın MacBook Air ve MacBook Pro'da M2 çipini piyasaya sürdüğünü gördü.Şu anda Apple için donanım boru hattında neler var? Pek çok WWDC söylentisi var, ama gerçekte ne geliyor? İşte görmeyi umduğumuz şey:Bu büyük olanı. Apple'ın yıllardır yeni bir AR/VR kulaklığı piyasaya süreceği söylendi ve nihayet 2023'te gelmesi bekleniyor ve WWDC açılış konuşmasının büyük gün olacağına dair güçlü söylentiler var. Son derece yüksek bir fiyat etiketi ile cihazın çoğunlukla geliştiricilere yönelik olması bekleniyor, bu nedenle WWDC, yılın sonlarına kadar piyasaya sürülmeyecek olsa bile Apple'ın yeni cihazı piyasaya sürmesi için harika bir fırsat olacaktır.Kulaklığın, 8K ekranı, çok sayıda kamerası ve harici pil takımıyla bir çift kayak gözlüğü gibi görüneceği ve 3.000 doları geçebilecek bir fiyat etiketine sahip olduğu söyleniyor. Bununla birlikte, Apple iPhone'un ötesine geçip tamamen yeni bir giyilebilir cihaz kategorisine baktığından, yılların en önemli ürün lansmanlarından biri olacak. Sürükleyici bir deneyime yönelik tamamen yeni bir uygulama ve hizmet platformu sunması bekleniyor.Apple kulaklığını piyasaya sürerse, sunumun önemli bir bileşeni söylentilere göre xrOS (genişletilmiş gerçeklik işletim sistemi) olacaktır. Apple, eğlence ve iletişime odaklanması beklenen işletim sistemi için temel özellikleri, geliştirici araçlarını ve stratejilerini ana hatlarıyla açıklayacak.23 Mayıs'ta Apple, WWDC web sitesini 2D'den 3D'ye geçiş yapan Swift logosunun yeni bir animasyonuyla güncelledi. Bazıları bunun Apple'ın kulaklığı sergileyeceği konusunda büyük bir ipucu olduğunu düşünüyor.Yıllar geçtikçe WWDC'de yeni Mac Pro modelleri piyasaya sürüldü ve bu yıl da farklı olamaz. Apple, WWDC etkinliğinde sahneye çıktığında, Intel'den kendi silikonuna geçme planlarını duyurmasının üzerinden üç yıl geçmiş olacak ve Mac Pro, geçiş yapmayan tek Mac.En son Mac Pro söylentileri, makinenin bir M2 Ultra işlemciye ve mevcut modele benzer bir tasarıma sahip olacağını söylüyor. Söylentiler, üst düzey Mac'in WWDC'de piyasaya çıkıp çıkmayacağı konusunda net değil, ancak önceki iki modelin ikisi de WWDC sahnesinde görücüye çıktı, bu yüzden bu açık bir olasılık.Apple'ın 15 inç ekrana sahip daha büyük bir MacBook Air sürümü üzerinde çalıştığı söyleniyor ve daha önce gelmezse WWDC'de görebiliriz. Makinenin geri kalanının tam olarak ne getireceğini bilmiyoruz, ancak muhtemelen bir M2 Pro çipinin eklenmesiyle mevcut Air'e çok benzer olmasını bekliyoruz.M2 Ultra'nın piyasaya sürülmesiyle, Apple'ın Mac Studio'ya işlemci yenilemesi yapacağı söyleniyor . Makinede üst düzey RAM ve depolama seçenekleri dışında çok az değişiklik olması bekleniyor.WWDC açılış konuşması sırasında, 24 inç iMac iki yaşından büyük olacak. Bir WWDC güncellemesi mantıklı olabilir, ancak söylentiler, Apple'ın iMac'i güncellemeden önce M3 çipini beklediğini ve böylece yeni Mac'in yılın sonlarına kadar piyasaya çıkmayabileceğini öne sürüyor.Apple, 2022'de Mac Studio'yu piyasaya sürdüğünde 27 inç iMac'i de durdurdu, ancak bu, büyük iMac'in öldüğü anlamına gelmiyor. Aslında, Apple'ın daha büyük iMac'i geri getirme planları olabilir. Apple'ın 27 inç iMac Pro planları hakkındaki söylentileri okuyun . Bununla birlikte, Apple'ın OLED ekranlı 42 inçlik bir iMac üzerinde çalıştığı bildirilirken , muhtemelen 2024 veya 2025'te piyasaya sürülecek.