Haber Tarihi: 29 Nisan 2024 18:17 - Güncelleme Tarihi: 29 Nisan 2024 18:17

1 Mayıs'ta noterler açık mı? 1 Mayıs 2024 noter kapalı mı?

Noterde ev, araç alım satım, vekalet işlemleri, tescil işlemleri gibi işleri olan vatandaşlar bayramda noterlerin açık olup olmadığını merak ediyor. Peki, 1 Mayıs'ta noterler açık mı, çalışıyor mu? Nöbetçi noterler açık mı? İşte detaylar...

1 Mayıs'ta noterler açık mı? 1 Mayıs 2024 noter kapalı mı?
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1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, tüm ülkede coşkuyla kutlanıyor. Resmi bayramlardan olan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü tatil kabul ediliyor. Noterlerin çalışma saatleri ve çalışma günleri, resmi tatillerde merak edilen konuların başında geliyor. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü noterlerin açık olup olmadığı araştırılıyor. Peki, 1 Mayıs'ta noterler açık mı? Bugün noterler çalışıyor mu? İşte noter çalışma saatleri.

1 MAYIS'TA NOTERLER AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, resmi tatil kapsamında yer alıyor. Bu nedenle 1 Mayıs'ta noterler kapalı olacak.

NOTERLER NE ZAMAN AÇILACAK?

2 Mayıs günü noterler normal işleyişlerine devam edecek. Noter satışları ve tasdik işlemleri 2 Mayıs perşembe günü gerçekleştirilecek.

1 MAYIS'TA NÖBETÇİ NOTER OLACAK MI?

Noterler Birliği'nin internet sitesinde 1 Mayıs tarihlerine ait nöbetçi noter bulunmuyor. Buna göre 1 Mayıs Çarşamba günü nöbetçi noterler de dahil olmak üzere tüm noterler kapalı olacak.
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