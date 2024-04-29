1 Mayıs'ta noterler açık mı? 1 Mayıs 2024 noter kapalı mı?

1 MAYIS'TA NOTERLER AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU?



1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, resmi tatil kapsamında yer alıyor. Bu nedenle 1 Mayıs'ta noterler kapalı olacak.



NOTERLER NE ZAMAN AÇILACAK?



2 Mayıs günü noterler normal işleyişlerine devam edecek. Noter satışları ve tasdik işlemleri 2 Mayıs perşembe günü gerçekleştirilecek.



1 MAYIS'TA NÖBETÇİ NOTER OLACAK MI?



Noterler Birliği'nin internet sitesinde 1 Mayıs tarihlerine ait nöbetçi noter bulunmuyor. Buna göre 1 Mayıs Çarşamba günü nöbetçi noterler de dahil olmak üzere tüm noterler kapalı olacak.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, tüm ülkede coşkuyla kutlanıyor. Resmi bayramlardan olan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü tatil kabul ediliyor. Noterlerin çalışma saatleri ve çalışma günleri, resmi tatillerde merak edilen konuların başında geliyor. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü noterlerin açık olup olmadığı araştırılıyor. Peki, 1 Mayıs'ta noterler açık mı? Bugün noterler çalışıyor mu? İşte noter çalışma saatleri.