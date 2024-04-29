9. yargı paketi ne zaman çıkacak, onaylandı mı? 2024

9. yargı paketinin ne zaman yasalaşacağıyla ilgili tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. Türkiye gündemini yakından takip eden vatandaşlar, 9. yargı paketindeki maddelerin yasalaşacağı dönemi bekliyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, son olarak 9. yargı paketiyle ilgili açıklamalarda bulunmuş ve hazırlıkları tamamlamak üzere olduklarını belirtmişti.



9. YARGI PAKETİ NE ZAMAN ÇIKACAK?



9. yargı paketinin yasalaşacağı tarihe ilişkin araştırmalar sürmeye devam ediyor.



Bakan Yılmaz Tunç son olarak, "Mevzuatımızda kısmi değişiklikler ve yenilikleri hayata geçirmenin gayreti içerisindeyiz. Geçtiğimiz aylarda TBMM'de 8. Yargı Paketi'ni hayata geçirdik. Şimdi 9. Yargı Paketi'nin hazırlıklarını tamamlamak üzereyiz" demişti.



Buna göre; 9. yargı paketi maddeleri yapılacak hazırlık ve çalışmaların tamamlanmasının ardından yasalaşma sürecine girecek.



9. YARGI PAKETİ MADDELERİ NELER?



Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, mart ayında 9. yargı paketi ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti;



"Meclisin takvimi nedeniyle o pakette yer alamayan birçok husus var. Özellikle Ceza Mahkemesi Kanunu ile ilgili. Ülkemizde 'cezasızlık' algısını ortadan kaldırmaya yönelik 'yapanın yanına kar kalmamasına' yönelik bazı yasal düzenleme ihtiyaçları var. Bununla ilgili taslak çalışmalarını milletvekillerimizin takdirlerine sunacağız. Yine 9'uncu Yargı Paketi'nde yargımızın ihtiyacı olan yargı hizmetlerinin etkinliğini daha da arttırmaya yönelik önemli yasal düzenlemelerimiz olacak. Meclis açıldığında seçim sonrası inşallah meclisimizin takdirlerine taslak çalışmamızı sunacağız."



Paketteki başlıca maddeler şu şekilde;



Hükümlülerin koşullu salıverilme süresinin beşte birini denetimli serbestlikte geçirmesi formülü üzerinde duruluyor.



Soyadı düzenlemesi yapılacak.



Pakette kadınların soyadı hakkına ilişkin bir değişiklik de yer alacak.



İki soyadı kullanan evli kadınlara yalnızca kendi soyadını kullanma hakkı gelecek.



Hakim ve savcıların terfi sistemi güncellenecek.



Teklifle, Hakimler ve Savcılar Kanunu'nda da değişikliğe gidilecek.



Hakim ve savcıların disiplin cezaları daha nesnel ölçütlere bağlanacak. Terfi sistemi nitelik, liyakat ve performansı esas alacak şekilde güncellenecek.



Sporda şiddete yönelik yeni önlemlerin pakette yer alıp almayacağı ise taslağın görüşmeleri sırasında şekillenecek.



Caydırıcılık açısından cezaların artırılması gündeme gelebilecek.

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