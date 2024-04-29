Haber Tarihi: 29 Nisan 2024 15:47 - Güncelleme Tarihi: 29 Nisan 2024 15:47

Threads neden kapanıyor, kapandı? 2024

Meta şirketinin X'e (Twitter) rakip olarak piyasaya sürdüğü Threads uygulaması, Rekabet Kurumunun kararı sonrası bu geceden itibaren Türkiye'de erişime kapanıyor. Peki, Threads neden kapanıyor, kapandı?

Threads neden kapanıyor, kapandı? 2024
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Sosyal medya platformu Threads için beklenen gün geldi. Geçtiğimiz haftalarda Rekabet Kurumu'nun Meta hakkında, Threads ve Instagram uygulamalarını bağlamak suretiyle hâkim durumunu kötüye kullandığı şüphesi üzerine başlatılan soruşturmada geçici tedbir kararı aldığı duyurulmuştu. Peki,Threads Türkiye'de kapatıldı mı, neden kapatıldı?

THREADS KAPANDI MI, NEDEN KAPATILDI?

Meta, Rekabet Kurumu'nun geçici tedbir kararı kapsamında, 29 Nisan Pazartesi gününden itibaren Threads'in Türkiye'de geçici olarak kapatılacağı duyurulmuştu. Meta çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Threads bugün itibarıyla Türkiye'de resmen kullanıma kapatıldı. Rekabet Kurumu, geçtiğimiz ay Meta hakkında, Threads ve Instagram uygulamalarını bağlamak suretiyle hâkim durumunu kötüye kullandığı şüphesi üzerine başlatılan soruşturmada geçici tedbir kararı aldığını duyurmuştu.

Platformun Türkiye faaliyetlerine yeniden ne zaman başlayacağı ise bilinmiyor.


Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Threads
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