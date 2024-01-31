Ehliyet Yenileme Ücreti 2024: Yeni-eski tip ehliyet yenileme

Ehliyet Yenileme Ücreti 2024



"Ehliyet yenileme ücreti ne kadar?" sorusu ehliyetini yenilemek isteyen kişilerin merak ettiği bir konudur. Eğer eski tip ehliyete sahipse ve ehliyetini yenilemek istiyorsan ehliyet yenileme harcı ödemesi olarak toplam 15 TL yatırman gerekir. Ehliyet değiştirme ücreti olarak ifade edilen bu tutar, 13 TL değerindeki kâğıt bedeli ve 2 TL değerindeki vakıf hizmet bedelinden oluşur. Ehliyet alma şartları hakkında da bilgi alabilirsin.



Yeni tip ehliyete sahipsen ve süre dolumu, kaybetme ya da başka bir nedenle yeni tip ehliyetini yenilemek istiyorsan ödemen gereken tutar değişir. Vakıf hizmet bedeli 230 TL + değerli kağıt bedeli 990 TL'dir. Yani toplam 1.220 TL ödemen gerekir.





Ehliyet yenileme işlemini, e-Devlet üzerinden veya herhangi bir nüfus müdürlüğünde gerçekleştirebilirsiniz.

Ehliyet yenileme için aşağıdaki belgeler gereklidir:

Nüfus cüzdanı veya geçici kimlik belgesi

Son 6 ay içinde çekilmiş biyometrik fotoğraf

Sürücü sağlık raporu

Ehliyet yenileme ücreti

Ehliyet yenileme için sürücü sağlık raporu almanız gerekmektedir. Sağlık raporunu, aile hekiminizden veya özel bir hastaneden alabilirsiniz. Sağlık raporunda aşağıdaki bilgiler yer almalıdır:

Ad, soyad



Doğum tarihi



İkametgah adresi



Boy, kilo



Gözlük, kontakt lens kullanımı



Sağlık durumu



Psikiyatrik durum

Sağlık raporunuzun geçerlilik süresi 2 yıldır.

Ehliyet yenileme işlemini gerçekleştirmek için öncelikle ehliyet yenileme harcını ödemeniz gerekmektedir. Ehliyet yenileme harcı, 2024 yılı için B sınıfı ehliyet için 315,25 TL, A1, A2, A, M, D1, D1E, C1, C1E, C, CE, D, DE sınıfı ehliyet için 367,80 TL'dir.

Ehliyet yenileme işlemini e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. e-Devlet üzerinden ehliyet yenilemek için aşağıdaki adımları izleyin:

1. e-Devlet sistemine giriş yapın.



2. "Kimlik Bilgilerim" sekmesine tıklayın.



3. "Sürücü Belgesi Sorgulama" hizmetine tıklayın.



4. Sorgulama sonucunda çıkan ekranda "Yenile" butonuna tıklayın.



5. Açılan ekranda gerekli bilgileri girin ve "Sürücü Belgesi Yenileme" butonuna tıklayın.



6. Ödeme ekranında gerekli bilgileri girin ve "Öde" butonuna tıklayın.



7. Ödeme işlemi tamamlandıktan sonra ehliyetinizi alabilirsiniz.

Ehliyet yenileme harcına ek olarak, vakıf bedeli de ödemeniz gerekmektedir. Vakıf bedeli, 2024 yılı için 25,50 TL'dir.

Kayıp ehliyetinizi yenilemek için öncelikle kayıp ehliyet bildirimi yapmanız gerekmektedir. Kayıp ehliyet bildirimini, herhangi bir nüfus müdürlüğüne veya e-Devlet üzerinden yapabilirsiniz. Kayıp ehliyet bildirimi yaptıktan sonra, ehliyet yenileme işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

Ehliyet yenileme randevusu almak için, Nüfus Müdürlüğü'nün çağrı merkezini arayabilirsiniz. Nüfus Müdürlüğü çağrı merkezinin numarası: 199

Ehliyet yenileme işlemini gerçekleştirirken, kimlik kartınızın da yenilenmesi gerekiyorsa, kimlik kartınız için de randevu almanız gerekmektedir. Kimlik kartı randevusu almak için aşağıdaki adımları izleyin:

1. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün internet sitesine gidin.



2. "Randevu Al" sekmesine tıklayın.



3. "Kimlik Kartı Randevu" hizmetine tıklayın.



4. Gerekli bilgileri girin ve "Randevu Al" butonuna tıklayın.

Sonuç olarak, ehliyet yenileme işlemini gerçekleştirmek için öncelikle ehliyet yenileme harcını ve vakıf bedelini ödemeniz gerekmektedir. Ehliyet yenileme işlemini e-Devlet üzerinden veya herhangi bir nüfus müdürlüğünde gerçekleştirebilirsiniz. Kayıp ehliyetinizi yenilemek için öncelikle kayıp ehliyet bildirimi yapmanız gerekmektedir. Ehliyet yenileme randevusu almak için Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün internet sitesini veya çağrı merkezini kullanabilirsiniz.