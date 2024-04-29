Haber Tarihi: 29 Nisan 2024 13:24 - Güncelleme Tarihi: 29 Nisan 2024 13:24

Dolar neden düşüyor? 29 Nisan 2024 Dolar düştü mü?

Dolar neden düşüyor? 29 Nisan 2024 Dolar düştü mü? | Son dakika... Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) toplam rezervlerinin 29 Mart ile sona eren bir haftalık dönemde yaklaşık 50 milyon dolar daha düşüş gösterdiği hesaplandı. Peki, dolar düştü mü? Dolar neden düşüyor?

Dolar neden düşüyor? 29 Nisan 2024 Dolar düştü mü?
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Dolar/TL, cuma gününü önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 32,8814'ten tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 31,9260 seviyesinden işlem görüyor.

DOLAR NEDEN DÜŞÜYOR, DÜŞTÜ?

Eski TCMB Başekonomisti Hakan Kara'nın kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, doların ani düşüşüne ilişkin şu ifadeler yer alıyor:

"Dolar kurunun aşağıdaki hareketine anlam vermek için piyasadaki haber akışını inceledim ama pek bir neden bulamadım. Tamam, ben de TL'de biraz değerlenme beklerdim, bu şaşırtıcı değil, ama neden hareket tam 14:40'ta başlıyor anlayamadım."

Kara'nın açıklamaları, doların ani düşüşünün piyasada şaşkınlık yarattığını ve sebebini araştıranların olduğunu gösteriyor. Bu durum, doların seyri ve piyasadaki hareketliliğin yakından takip edildiği bir dönemde önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Bir diğer neden ise yaklaşan 9 günlük bayram tatili.

Muhtemelen uzun bayram tatilinde faizde kalmak isteyenler de TL'ye geçiyor. Gerçek durum bayram sonrası netleşecek.

Analistler bayramdan sonra doların yukarı doğru ani bir sıçrama yapacağını öngörüyor. 

Goldman'dan seçim sonrası ilk yorum: TL'de iyi performans bekliyoruz

Goldman Sachs ekonomistleri seçimin geride kalmasıyla artan sermaye akımlarıyla Türk lirasının geçtiğimiz aylara kıyasla daha iyi performans sergilemesini bekliyor.

Aralarında Clemens Grafe'in de olduğu Goldman Sachs ekonomistleri, Türkiye'deki yerel seçimlerin büyük ölçüde tartışmasız geçmesi ve mevcut ekonomi politikalarına devam edileceği mesajının piyasalar tarafından memnuniyetle karşılanacağını öngördü.

Raporda, yıl başından bu yana gerçekleşen sermaye çıkışları ve seçim belirsizliği ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) rezervlerinde ciddi kayıp olduğu hatırlatıldı.

Bununla birlikte sadece mevcut politikalara devam edilmesiyle önümüzdeki haftalarda sermaye girişinin tekrar başlayacağı öngörüldü. Cari dengedeki hızlı düzelmenin de etkisiyle TL'nin önceki aylara göre çok daha iyi bir performans göstereceği tahmin edildi.

Ekonomi yönetiminden 'programa devam' mesajları gelmişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da gerçekleştirdiği "balkon" konuşmasında ekonomi politikalarının devam edeceği sinyalini verdi.

Erdoğan AK Parti'nin ciddi kayıp yaşadığı yerel seçim sonuçlarının netleşmesinin ardından yaptığı konuşmada "Ekonomide yol haritamız olan OVP ve 12. Kalkınma planımızı bugüne kadar kararlılıkla uyguladık. Enflasyon başta olmak üzere uyguladığımız ekonomi programımızın olumlu sonuçlarını yılın ikinci yarısında görmeye başlayacağız" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yerel seçimlerin ardından Eylül 2023'te açıklanan Orta Vadeli Programı (OVP) güçlendirerek kararlılıkla uygulamaya devam edeceklerini söyledi.

Sosyal medya platformu X üzerinden açıklama yapan Şimşek, "Ana hedefimiz olan enflasyonu kalıcı olarak tek haneye düşürmek için sıkı para, seçici kredi ve gelirler politikasına ilaveten kamuda harcama kontrolü yaparak tasarrufu ön planda tutacağız" dedi.
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