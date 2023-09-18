iOS 17 ne zaman, saat kaçta? iOS 17 özellikleri ve yenilikleri Türkiye'de ne zaman yayınlanacak?

Apple iOS 17 özellikleri ve güncelleme tarihi son günlerde araştırılıyor. Teknoloji devi Apple 15 serisini tanıttığı etkinlikte İOS 17 sürümü müjdesini de verdi. İOS 17 hangi modellerde merak konusu oldu. Sunulan özelliklerden en dikkat çekicisi kişi FaceTime çağrınızı cevaplayamadığında video veya ses kaydı yollayabilme ve görüşme sırasında artırılmış gerçeklik efektleri kullanabilecek. Peki, İOS 17 ne zaman çıkacak? Apple İOS 17 güncellemesi ne zaman gelecek? İşte detaylar.Apple, iOS 17'yi 5 Haziran 2023'te şirketin Dünya Çapında Geliştiriciler Konferansı (WWDC) etkinliğinde duyurmuştu. iOS 17 çıkış tarihi de bugün gerçekleştirilen iPhone 15 lansmanı ile beraber belli oldu. Apple iOS 17 sürümü 18 Eylül tarihinde çıkacak.iPhone 15 Pro MaxiPhone 15 ProiPhone 15 PlusiPhone 15iPhone 14 Pro MaxiPhone 14 ProiPhone 14 PlusiPhone 14iPhone 13 Pro MaxiPhone 13 ProiPhone 13iPhone 13 MiniiPhone 12 Pro MaxiPhone 12 ProiPhone 12iPhone 12 MiniiPhone 11 Pro MaxiPhone 11 ProiPhone 11iPhone SE 3iPhone SE 2iPhone XsiPhone Xs MaxiPhone XRiOS 17'nin en büyük yeniliklerinden birisi arama ekranında görünecek "Çağrılarınızı kişiselleştirin" oldu. Bu sayede kullanıcılar, ekrana bir kişinin fotoğrafını veya Memoji'sini koyabilir ayrıca yazı stilinden rengine kadar tüm arama ekranını özelleştirebilir. Canlı Çıkartmalar desteği sayesinde fotoğraflardan belirli objeleri seçebilecek ve daha sonra çıkartma olarak kullanabileceksiniz. Bu çıkartmalar, iMessage gibi platformlardan diğer kullanıcılara gönderilebilecek.Dikkat çeken bir diğer özellik de FaceTime oldu. Aradığınız kişi FaceTime çağrınızı cevaplayamadığında video veya ses kaydı yollayabilme ve görüşme sırasında artırılmış gerçeklik efektleri kullanma bulunuyor.NameDrop ise bir diğer önemli yenilik. Bu özellik sayesinde rehberinizde kayıtlı bir numarayı ve bilgilerini farklı bir iPhone veya Apple Watch'a gönderebileceksiniz. SharePlay sayesinde bir başka iPhone sahibiyle müzik dinleyebilir, film izleyebilir veya oyun oynayabilirsiniz.