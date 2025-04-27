Inter - Roma Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta? | Inter - Roma Maçı Canlı İzle Şifresiz Nereden İzlenir?

Inter - Roma maçını şifresiz ve canlı izlemek için S Sport Plus ve S Sport kanalına erişim sağlamanız yeterli olacak. Üstelik, S Sport Plus ve S Sport'un dijital platformları üzerinden de maçı mobil cihazlar veya bilgisayar aracılığıyla izlemek mümkün.

İtalya Serie A'da Inter, evinde güçlü rakibi Roma ile oynayacak. Futbolseverlerin heyecanla beklediği bu kritik karşılaşma, futbolseverler için S Sport 2 kanallarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.