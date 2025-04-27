Haber Tarihi: 27 Nisan 2025 15:39 - Güncelleme Tarihi: 27 Nisan 2025 15:39

Inter - Roma Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta? | Inter - Roma Maçı Canlı İzle Şifresiz Nereden İzlenir?

Inter - Roma TRT 1 S Sport 2 izle şifresiz | Inter - Roma maçını Selçuk sports, Taraftarium24, Justin tv, Facebook, Twitter, Yandex, Matbet, Kralbozguncu veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. Şifresiz olarak S Sport Plus ve S Sport canlı izlenebilecek olan Inter - Roma maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Inter - Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Inter - Roma maçı canlı yayın izleme detayları...

Inter - Roma Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta? | Inter - Roma Maçı Canlı İzle Şifresiz Nereden İzlenir?
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Inter - Roma maçını şifresiz ve canlı izlemek için S Sport Plus ve S Sport kanalına erişim sağlamanız yeterli olacak. Üstelik, S Sport Plus ve S Sport'un dijital platformları üzerinden de maçı mobil cihazlar veya bilgisayar aracılığıyla izlemek mümkün.

INTER - ROMA MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLE



INTER - ROMA MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

INTER - ROMA MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

İtalya Serie A'da Inter, evinde güçlü rakibi Roma ile oynayacak. Futbolseverlerin heyecanla beklediği bu kritik karşılaşma, futbolseverler için S Sport 2 kanallarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

INTER - ROMA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İtalya Serie A'da mücadele eden Inter ile Roma kozlarını paylaşacak. Inter - Roma maçı TSİ 16.00'da başlayacak. Karşılaşma S Sport 2'den canlı yayınlanacak.


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