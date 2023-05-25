INSTAGRAM MAVİ TİK SATIN ALMA: NASIL ALINIR 2023 - Instagram mavi tik ücreti Türkiye fiyatı ne kadar?

Instagram ücretli (paralı) mavi tik alma ücreti ve şartları belli oldu. Twitter'ın 'mavi tik'i ücretli hale getirmesinin ardından Facebook ve Instagram da harekete geçti. En çok kullanılan sosyal medya ağlarından birisi olan Instagram, Twitter'dan sonra parayla mavi tik satma özelliğinin başlatılacağını duyurdu. Milyonlarca kullanıcı da "Instagram mavi tik fiyatı ne kadar, kaç TL?" sorusu ile ilgili araştırmalara başladı. Peki, Instagram ücretli mavi tik nasıl alınır? İşte detaylar…Instagram'da para karşılığı satılacak mavi tik ücreti belli oldu. Buna göre Instagram mavi tik Web için 11.99 dolar, iOS için ise 14.99 dolar olarak açıklandı. Zuckerberg'in verdiği bilgiye göre "" adlı bu hizmet, hesap taklitlerine karşı ek koruma ve müşteri desteğine doğudan erişim imkanı sunuyor.Daha önceden Avustralya ve Yeni Zelanda'da test edilmeye başlanan ücretli abonelik özelliği, artık Türkiye'de de kullanıma sunuldu. Bu aboneliği aktifleştirmek de oldukça basit olduğundan birçok kullanıcı rahatça ücretli aboneliğe geçebilecek. Ancak bu özelliği kullanabilmeniz için Meta, ilk önce sizin bekleme listesine katılmanızı istiyor.Instagram mavi tik bekleme listesine katılmak için; profil sayfasınızın sağ üst köşesinde bulanan menü ikonuna basıp Meta Verified seçeneğine tıklayın. Ardından açılan ekrandan "Bekleme listesine katıl" butonuna basın.Instagram'da genellikle onaylanmış hesapların ünlülere, siyasetçilere, futbolculara verildiği düşünülmektedir fakat instagram yenilik yapması seven bir şirket olduğu için bu konuda da kullanıcılarına yenilikler getirmektedir. Yani artık ünlü olmadan mavi tik alabilirsiniz. Fakat öncelikle yukarıda sizlere bahsettiğimiz mavi tik şartlarını yerine getiren bir hesabınızın olması gerekmektedir.Instagram'ın sizlerden istediği mavi tik şartlarını yerine getirdikten sonra sizler de instagram hesabınız üzerinden şu adımları izleyerek mavi tik başvurunuzu yapabilirsiniz.İlk olarak instagram hesabınıza giriş yapın.Hesabınıza giriş yaptıktan sonra instagramda sağ üst köşede bulunan menü simgesine tıklayın.Menü alanına giriş yaptıktan sonra bu alanın en alt kısmında bulunan ayarlar bölümüne girin.Ayarlar bölümünden hesap bölümünü bulun ve giriş yapın.Hesap bölümünde bulunan doğrulama talebi kısmına tıklayın. Bu sizi instagram mavi tik formuna yöneltecektir.Doğrulama talebi bölümünde instagram sizlerden kullanıcı adı, adınız soyadınız, bilinen adınız, instagram hesabınızın kategorisi gibi bilgilerinizi isteyecektir. Bu bilgileri doldurduktan sonra instagram kimlik fotoğrafınızı istemektedir.Kimlik fotoğrafınızı da ekledikten sonra başvurunuzu gönderebilirsiniz. Instagram'a mavi tik başvurusu yapmanızın doğrulanmış etiketi almanız için bir adım olduğunu unutmayın çünkü instagram gerekli incelemeleri yaptıktan sonra hesabınızın mavi tike uygun olup olmadığına karar verecektir.Instagram mavi tik satın alma işlemi milyonlarca kullanıcı tarafından araştırılmaya başlandı. Bu hafta kullanıma girecek olan sistem henüz başlatılmadı. İlk etapta Avusturalya ve Yeni Zelanda'da kullanıma sunulacak özelliğin Türkiye'ye ne zaman geleceği ise bilinmiyor.Instagram destek sayfasında yer alan bilgilere göre ücretli abonelik sistemi, Twitter'a benzer şekilde çalışacak. Uygulama içinde onaylanmış hesap rozetine sahip olabilirken, diğer yandan herkesin sahip olamayacağı ayrıcalıklardan da faydalanılabilecek.Meta onaylı abonelik olarak nitelendirilen yeni ücretli sistem, şimdilik aşağıdaki ayrıcalıkları sunacak. Ancak ilerleyen dönemde Instagram, değişiklik veya yenilik yaptığında planı buna göre yeniden şekiilendireceğini söylüyor.En yaygın sorunlar için müşteri desteğiDoğrulanmış hesap, mavi tik rozetiAktif kimliğe bürünme izlemeDiğer kişilerin yorumlarında Meta Onaylı profilleriçin önceliklendirmeKeşfet sayfasındaki öneriler ve Instagram'daki makaralarInstagram hikayelerinizde özel çıkartmalar18 yaş üstüYüzünüzü gösteren profil resmi ile eksiksiz bir profile sahip olmalısınızMinumum aktivite gereksinimleri karşılanmalıDevlet tarafından verilen kimlik ile doğrulama yapılmalıBusiness profilleri için kullanılamazYukarıdaki ayrıcalıklar Meta Onaylı hesaplar için geçerli olacak. Ancak bu abonelik sadece Instagram hesabınızla ilişkili olacak. Facebook için de muhtemelen benzer ama bağımsız bir abonelik sistemi gelecektir.Instagram'da herkes mavi tik almak istediği için ve her gün milyonlarca başvuru yapıldığı için sizlerin kolay mavi tik almasını sağlayacak birkaç öneriyi Instagram Mavi Tik Ne İşe Yarar ? Nasıl Alınır (2023 Yeni) yazımızın bu bölümünde sizlerle paylaşacağız.Instagram'da mavi tik almanızı kolaylaştıracak şeylerden birisi hesabınızı farkı alanlarda tanıtmaktır. Öncelikle instagram hesabınızın tanıtımı yapmak için twitter, facebook, internet siteniz gibi birçok unsuru kullanabilirsiniz. Burada instagram hesabınızın paylaşımını yapabilir ve insanları profilinize çekebilirsiniz.Instagram'da mavi tik almayı istiyorsanız özen göstermeniz gereken başka bir konu da aktif instagram kullanımıdır. Marka bilinirliğinizi arttırmak için instagramda paylaşımlar yapın ve takipçileriniz ile etkileşime girmekten kaçınmayın.Instagram mavi tikli hesap başvurunuzu markanız için yapacaksanız eğer dikkat etmeniz gereken şeylerden birisi de profil resmi kullanımıdır. İlgili süreçleri hızlandırmak için sizler de logonuzu profil resmi olarak kullanabilirsiniz.Instagram'ın biyografi alanına ekleyebileceğiniz internet sitesi alanında kendi e-ticaret sitenizin linkinin olması oldukça önemli. Kendi e-ticaret siteniz dışındaki bir siteyi veya linki buraya eklediğiniz takdirde instagram mavi tik alma ihtimaliniz azalacaktır.