Haber Tarihi: 16 Şubat 2024 14:17 - Güncelleme Tarihi: 16 Şubat 2024 14:18

"Icardi neden mutsuz?"

Son 24 saatte Google'da en çok aranan sorular arasında "Icardi neden mutsuz?" sorusu yer aldı.

'Icardi neden mutsuz?'
Abone Ol
Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Çekya'nın Sparta Prag takımı ile karşı karşıya geldi. Mauro Icardi'nin 2 asist ve 1 gol attığı karşılaşmadaki ruh hali ise Galatasaraylı taraftarları endişelendirdi. Bir süredir gol atamayan Icardi'nin son dakika attığı golden sonra 'Aşkın Olayım' şarkısına eşlik etmemesi ve yüzünün asık olması gecenin konusuydu. Icardi maçın ardından sosyal medya hesabından hikaye e paylaşmadı. 

"İCARDİ NEDEN MUTSUZ"

Son 24 saatte Google'da en çok aranan sorular arasında "Icardi neden mutsuz?" sorusu yer aldı. Arjantinli golcünün mücadele sonrasında direkt soyunma odasına gittiği görülmüştü.

Galatasaray'dan resmi bir açıklama yapılmasa da, Icardi'nin mutsuzluğunun kulübün de gündeminde olduğu biliniyor. Yönetim, forvet oyuncusuyla görüşerek sorununu çözmeye çalışıyor.

Icardi'nin mutsuzluğu Galatasaray taraftarlarını da endişelendiriyor. 


Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Arda Turan, Galatasaray kulübü üyesi oldu! Galatasaray Arda Turan, Galatasaray kulübü üyesi oldu!
Fenerbahçe'den flaş paylaşım! Futbolcular da destek verdi Fenerbahçe Fenerbahçe'den flaş paylaşım! Futbolcular da destek verdi
Milan'dan yeni sözleşme ve 100 milyon euro kararı! Milan Milan'dan yeni sözleşme ve 100 milyon euro kararı!
Alkan Evren: 'Nuri Şahin'den para gelmemiş gibi oldu' Futbol Alkan Evren: "Nuri Şahin'den para gelmemiş gibi oldu"
Tahkim Kurulu kararı açıklandı İşte kararlar! Beşiktaş Tahkim Kurulu kararı açıklandı İşte kararlar!
Beşiktaş'a Fenerbahçe'den transfer! Beşiktaş Beşiktaş'a Fenerbahçe'den transfer!
Deniz Ali Yeşil: 'Sergen Yalçın büyük fedakarlık yaptı' Antalyaspor Deniz Ali Yeşil: "Sergen Yalçın büyük fedakarlık yaptı"
Fahrudin Ömerovic'ten Beşiktaş açıklaması Konyaspor Fahrudin Ömerovic'ten Beşiktaş açıklaması
TFF'den VAR kayıtları kararı! Galatasaray TFF'den VAR kayıtları kararı!
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Galatasaray'a Prag deplasmanı öncesi iyi haber!
2
Fenerbahçe'de Ryan Kent'in lisansı askıya alındı
3
Galatasaray'dan sakatlık açıklaması: Aurier
4
Arda Güler için yeni talip!
5
Fred'in sahalara döneceği maç belli oldu
6
Sinan Kaloğlu'ndan Eryaman Stadyumu tepkisi!
7
Bayern Münih'e Boey'dan kötü haber!

SON HABERLER

yukarı ok