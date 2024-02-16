Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Çekya'nın Sparta Prag takımı ile karşı karşıya geldi. Mauro Icardi'nin 2 asist ve 1 gol attığı karşılaşmadaki ruh hali ise Galatasaraylı taraftarları endişelendirdi. Bir süredir gol atamayan Icardi'nin son dakika attığı golden sonra 'Aşkın Olayım' şarkısına eşlik etmemesi ve yüzünün asık olması gecenin konusuydu. Icardi maçın ardından sosyal medya hesabından hikaye e paylaşmadı.



"İCARDİ NEDEN MUTSUZ"



Son 24 saatte Google'da en çok aranan sorular arasında "Icardi neden mutsuz?" sorusu yer aldı. Arjantinli golcünün mücadele sonrasında direkt soyunma odasına gittiği görülmüştü.



Galatasaray'dan resmi bir açıklama yapılmasa da, Icardi'nin mutsuzluğunun kulübün de gündeminde olduğu biliniyor. Yönetim, forvet oyuncusuyla görüşerek sorununu çözmeye çalışıyor.



Icardi'nin mutsuzluğu Galatasaray taraftarlarını da endişelendiriyor.







Haber ile daha fazlasına ulaşın: