Hull City çıkışını sürdürdü!

Championship 14. hafta maçında Hull City, sahasında Preston ile karşılaştı.
The NKM Stadium'da oynanan maçı Hull City 1-0 kazandı. Ev sahibi ekibin golü 68. dakikada Philogene-Bidace attı.
Alınan bu sonuçla birlikte Hull City, ligde üst üste 2. maçını kazandı.
Bu galibiyetle puanını 23'e çıkaran ev sahibi ekip, play-off potasına girdi. Preston ise 22 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Hull City, West Bromwich ile karşılaşacak. Preston ise Coventry ile karşı karşıya gelecek.
The NKM Stadium'da oynanan maçı Hull City 1-0 kazandı. Ev sahibi ekibin golü 68. dakikada Philogene-Bidace attı.
Alınan bu sonuçla birlikte Hull City, ligde üst üste 2. maçını kazandı.
Bu galibiyetle puanını 23'e çıkaran ev sahibi ekip, play-off potasına girdi. Preston ise 22 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Hull City, West Bromwich ile karşılaşacak. Preston ise Coventry ile karşı karşıya gelecek.