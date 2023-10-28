Hull City çıkışını sürdürdü!

Championship 14. hafta maçında Hull City, sahasında Preston ile karşılaştı.



The NKM Stadium'da oynanan maçı Hull City 1-0 kazandı. Ev sahibi ekibin golü 68. dakikada Philogene-Bidace attı.



Alınan bu sonuçla birlikte Hull City, ligde üst üste 2. maçını kazandı.



Bu galibiyetle puanını 23'e çıkaran ev sahibi ekip, play-off potasına girdi. Preston ise 22 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Hull City, West Bromwich ile karşılaşacak. Preston ise Coventry ile karşı karşıya gelecek.



