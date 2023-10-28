29 Ekim

Hull City çıkışını sürdürdü!

Championship 14. hafta maçında Hull City, sahasında Preston'u 1-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Hull City çıkışını sürdürdü!
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28 Ekim 2023 19:16
Championship 14. hafta maçında Hull City, sahasında Preston ile karşılaştı.

The NKM Stadium'da oynanan maçı Hull City 1-0 kazandı. Ev sahibi ekibin golü 68. dakikada Philogene-Bidace attı.

Alınan bu sonuçla birlikte Hull City, ligde üst üste 2. maçını kazandı.

Bu galibiyetle puanını 23'e çıkaran ev sahibi ekip, play-off potasına girdi. Preston ise 22 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Hull City, West Bromwich ile karşılaşacak. Preston ise Coventry ile karşı karşıya gelecek.

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