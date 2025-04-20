HT Spor Digiturk'te Var mı?

HT Spor'a Digiturk üzerinden ulaşmak için 75. kanalı ziyaret etmeniz yeterlidir. Bu kanal üzerinden spor dünyasındaki en güncel gelişmeleri, özel röportajları ve çeşitli spor programlarını takip edebilirsiniz.



HT Spor Hakkında



Ciner Yayın Holding bünyesinde yayın hayatına başlayan HT Spor, "Türkiye'nin En Yeni Spor Kanalı" sloganıyla dikkat çekmektedir. Kanal, futbol başta olmak üzere basketbol, voleybol ve diğer birçok spor dalıyla ilgili haberler, canlı bağlantılar ve yorumlar sunmaktadır.







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