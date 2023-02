Hollandalı deprem bilimci Frank Hoogerbeets'ten deprem tahminleri

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Kahramanmaraş depremi sonrası, 'Deprem Kahini' olarak bilinen Frank Hoogerbeets'in deprem paylaşımı sosyal medyada konu oldu. 3 Şubat tarihinde sosyal medya hesabında paylaşım yapan Hoogerbeets, "Er ya da geç bu bölgede (Güney-Orta Türkiye, Ürdün, Suriye Lübnan) 7.5 deprem olacaktır" ifadesini kullandı. Hoogerbeets, Türkiye'de meydana gelen birçok depremi önceden tahmin etmişti. Deprem kahini olarak bilinen Avustralyalı gökbilimci Frank Hoogerbeets, dünya genelinde yaptığı deprem tahminleriyle tanınıyor.Gök cisimleri arasındaki geometriyi sismik faaliyetlerle bağlantılı olarak takip eden araştırma enstitüsü Güneş Sistemi Geometri Araştırması (SSGEOS) araştırmacılarından Frank Hoogerbeets bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yaşanan depremin "kritik gezegen geometrilerinin" ardından geldiğinin altını çizdi.Hoogerbeets "Daha önce de belirttiğim gibi, 115 ve 526 yıllarında olduğu gibi, bu bölgede er ya da geç bu tür depremler yaşanacaktır. Bu depremlerden önce her zaman 4-5 Şubat'ta olduğu gibi kritik gezegen geometrileri gelir." diye yazdı.Mesajında olayla ilgili üzüntülerini dile getiren araştırmacı "Kalbim Türkiye'nin merkezinde meydana gelen büyük depremden etkilenen herkesle birlikte." dedi.Araştırmacının bağlı olduğu enstitü de artçı sarsıntılar konusunda uyardı. SSGEOS de artçı sarsıntılarla ilgili uyarıda bulundu. SSGEOS şu ana kadar yaşanan en büyük artçının 4,5 büyüklüğünde olduğunu belirtti, ancak "daha büyük bir sarsıntı olasılığı var" diyerek uyarıda bulundu.Hollandalı araştırmacı Hoogerbeets yüzlerce can kaybına ve binlerce kişinin yaralanmasına yol açan şiddetli depremin yaşanabileceğine ilişkin tahminlerini iki gün önce SSGEOS'in YouTube kanalında paylaşmıştı.Hoogerbeets bu tahminini 3 Şubat'ta merkez üssünü Hatay olarak gösteren bir haritayı Twitter hesabından paylaşarak bu bölgede yaklaşık 7,5 büyüklüğünde bir deprem yaşanacağı tahmininde bulundu. Hoogerbeets mesajında "Er ya da geç bu bölgede (Güney-Orta Türkiye, Ürdün, Suriye, Lübnan) ~M 7.5 büyüklüğünde bir deprem olacak." diye yazdı.Hoogerbeets tahminlerini gezegenlerin ve Güneş arasındaki hizalamaları hesaplayarak oluşan geometrilere dair ölçüm ve gözlemlere dayandırıyor.Frank Hoogerbeets, çoğu kaynak tarafından "araştırmacı" olarak tanımlanan ve gök cisimlerinin hareketleri üzerinden seri deprem tahminleri yaparak bu tahminlerini sosyal medyada paylaşan sıradan bir isim. Herhangi bir üniversitede aktif görevde bulunmadığı gibi, söz konusu tahminlerine yönelik kullandığı yöntemler de bilim camiası tarafından kabul görmüyor.Kendisi Türkiye'de medyanın çok sevdiği bir isim. Neredeyse her depremin ardından şöyle haberleri görmeye alıştıkSadece "Frank Hoogerbeets" aramasıyla Google'ın indekslediği 19 bin 500 internet sitesi var. Bunların büyük çoğunluğu dayanaksız, Hoogerbeets'in açıklamasını tek doğru gibi veren Türkçe haberlerden ibaret. Sadece "Frank Hoogerbeets" aramasıyla Google'ın indekslediği 19 bin 500 internet sitesi var. Bunların büyük çoğunluğu dayanaksız, Hoogerbeets'in açıklamasını tek doğru gibi veren Türkçe haberlerden ibaret. Ayrıca haberlerde kendisinin "dünya çapında gündem olduğu" söyleniyor, ancak bu bilgi de hatalı. Sadece dünyanın farklı noktalarına ilişkin tahminlerde bulunuyor.Eğer bilim insanı olsaydı ve tahminleri bilimsel yöntemlere dayansaydı kendisinin adını yaptığı bilimsel yayınlar ile duyardık Nitekim herhangi bir kaynakta, hakemli bir dergide yaptığı yayın bulunmuyor.Türkçe olarak adının geçtiği tek bilimsel çalışma da Selçuk Üniversitesi, İletişim Fakültesi'nde görevli Doç. Dr. Seyfi Kılıç'a ait ki bu çalışmada zaten jeoloji alanından değil:Sadece Hoogerbeets'in Türkiye medyası tarafından ne kadar çok sevildiğini kanıtlayan bir sosyal bilimler çalışması görüyoruz. Meraklıları buradan ulaşabilir.Yıllar önce 4-8 Mart 2017 tarihleri arasında ABD'de büyük bir deprem olacağı bilgisiyle büyük panik yaratmıştı. ABD dışında Şili, Endonezya, Filipinler ve Peru'nun da aynı tarihler arasında yüksek deprem riski taşıdığını belirtmişti. ABD Jeolojik Araştırma Kurumu (USGS), açıklamalar üzerine "depremler tahmin edilemez ancak olasılıkları hesaplanabilir" açıklamasında bulundu ve bunun "gezegensel hareketler göre değil de tektonik plaka hareketlerine" göre hesaplanabileceğini duyurdu. Hoogerbeets, aldığı yoğun tepkilerin ardından paylaşımlarını ve şuradaki YouTube videosunu yayından kaldırdı.Yine yıllar önce, 28 Mayıs 2015 tarihini işaret eden Hoogerbeets, en az 8,8 büyüklüğündeki bir depremin ABD'nin batısını vuracağını söylemişti. Açıklaması ABD çapında gündem olunca dayanakları merak konusu olan kahinimiz, kendisini "bilimsel alanda diploma sahibi olmayan bir meraklı" olarak tanımladı ve ekledi "Gerçekten de 28 Mayıs 2015'te geliyor " Peki ne oldu dersiniz? Hiçbir şey.Peki Frank Hoogerbeets tüm bunlara rağmen nasıl oluyor da bazen "doğru tahminler" yapabiliyor?frank hoogerbeetsKarşısındaki hedefi vurmaya çalışan bir asker hayal edin Normal şartlarda vurması gereken hedef genellikle iç içe geçmiş daireler şeklinde resmedilir:askerDiyelim ki bu kez hedef yerine sadece bir duvar yer alıyor, asker de tüm şarjörünü bu duvara boşaltıyor:duvarhedeflerEğer kendisinin daireleri çizdiği anları görmez ya da görmezden gelirseniz, en azından birkaç atışında hedefi doğru tutturduğuna kanabilirsiniz:Yani bol keseden sallayan birinin ortaya attığı dayanaksız tahminlerden biri doğru çıkmış oluyor. Ancak bu onu haklı mı kılıyor?Tabii ki de haklı değil. Bu tahminleri yapabilecek güçte yapay zeka yazılımlarının geliştirilebildiği bir çağda, gezegenlerin konumuna bakarak deprem tahmini yapmak elbette bir insana bağlı olamazdı ki. Zaten bu yüzden Frank Hoogerbeets'in çoğu tahmini yanlış çıkıyor. Ancak nedense kendisinin yanlış tahminlerini değil -sadece hedefi vurduğu- anları duyuyoruz.Eğer siz de bu deprem kahininin açıklamlarına inanıyorsanız, tebrikler Yaklaşık 65 bin kişiyle birlikte "Teksas keskin nişancı hatası" adı verilen bir tür safsataya maruz kaldınız:frankİngilizce karşılığı "Texas sharpshooter fallacy" olan bu safsata türü, yukarıdaki asker örneğinde de olduğu gibi "bol keseden sallamak" deyiminin karşılığı. Sadece bu "sallama" yoluyla atılan bilgilerin altı sözde bilimsel açıklamalarla desteklenir ve olur da birkaçı tutarsa her şey kulağa çok inandırıcı geliyor.Tıpkı Nostradamus veya Baba Vanga gibi popüler kahinlerin her yıl hortlayan iddialarında olduğu gibi, Hoogerbeets'in de iddiaları birer safsatadan ibaret. Yaşanan şey sadece ilkel kahinlere kıyasla daha modern tahminlerin yapılması, yapan kişinin TV kanallarında kanlı canlı röportaj verebilmesi ve bilimsizlik (WebTekno)