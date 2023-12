Her şey nasıl yazılır? 2023 TDK'ya göre her şey mi, her şey mi

"Her şey" kelimesinin doğru ve yanlış yazılışı en çok merak edilen konulardan birisi. TDK'nin güncel olan yazım kılavuzu kapsamına bakıldığında en aranan bu kelimelerden bir tanesi de "Her şey" kelimesidir. "Her şey" kelimesinin hem doğru yazılış şekli hem de anlamı sıklıkla merak edilir. İşte "Her şey nasıl yazılır sorusunun cevabı"Her şey," ayrı yazılır ve Türkçe'de "h-e-r ş-e-y" harfleriyle ifade edilir. Bu kelime, "her" ve "şey" kelimelerinin birleşimi olarak kullanılır ve genellikle genel bir kapsam veya tüm detayları ifade etmek için kullanılır.TDK sözlüğü içerisinde "herşey" araması yapan kişiler "bu sözcük bulunamadı" uyarısı ile karşı karşıya kalıyor. Yani Türk Dil Kurumu'na göre her şey kelimesi ayrı olarak yazılır.Bu kitapta her şey anlatılmış gibi görünüyor.Bugün her şey çok güzel gidiyor.Annesi, çocuğunun sağlığı için her şeyi yapmaya hazırdı.Bu proje, her şeyi detaylı bir şekilde planlamayı gerektiriyor.