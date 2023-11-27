HEDEP, İyi Parti, MHP İstanbul belediye başkanı adayları 2024

2024 HEDEP, İyi Parti, MHP İstanbul belediye başkanı aday adayları yavaş yavaş netleşiyor. İktidar ve muhalefet açısından oldukça önemli olan İstanbul gibi büyükşehirlerde Kürt seçmenin tutumu oldukça önemli. Peki, HEDEP, İyi Parti, MHP İstanbul belediye başkanı aday adayları kimler olacak?HEDEP, İyi Parti, MHP İstanbul belediye başkanı adayları yapılacak "memnuniyet anketi" ile örgütün görüşü ve eğilim yoklaması sonrasında belirlenecek.