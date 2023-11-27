Haber Tarihi: 27 Kasım 2023 17:00 - Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2023 17:00

HEDEP, İyi Parti, MHP İstanbul belediye başkanı adayları 2024

2024 HEDEP, İyi Parti, MHP İstanbul belediye başkanı aday adayları belli oluyor. 31 Mart 2024'te Türkiye bir kez daha yerel yönetimlerini seçecek. Mayıs 2023 genel seçimlerinin yarattığı siyasi dalgalanmalar henüz durulmadan tekrar seçim ortamına giriliyor. 2024 yerel seçimleri için en büyük tartışma konularından bir tanesi partilerin seçim stratejileri oldu. Peki, HEDEP, İyi Parti, MHP İstanbul belediye başkanı aday adayları kimler olacak?

HEDEP, İyi Parti, MHP İstanbul belediye başkanı adayları 2024
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2024 HEDEP, İyi Parti, MHP İstanbul belediye başkanı aday adayları yavaş yavaş netleşiyor. İktidar ve muhalefet açısından oldukça önemli olan İstanbul gibi büyükşehirlerde Kürt seçmenin tutumu oldukça önemli. Peki, HEDEP, İyi Parti, MHP İstanbul belediye başkanı aday adayları kimler olacak?
HEDEP, İYİ PARTİ, MHP İSTANBUL BELEDİYE BAŞKANI ADAY ADAYLARI 2024

HEDEP, İyi Parti, MHP İstanbul belediye başkanı adayları yapılacak "memnuniyet anketi" ile örgütün görüşü ve eğilim yoklaması sonrasında belirlenecek.

 
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