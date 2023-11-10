Haber Tarihi: 10 Kasım 2023 14:49 - Güncelleme Tarihi: 10 Kasım 2023 14:49

Hatayspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve nerede oynanacak?

Süper Lig'de 12. hafta heyecanı bu akşam başlıyor. Söz konusu haftada lider Galatasaray, deplasmanda ligin güçlü ekiplerinden Hatayspor ile karşı karşıya gelecek. Büyük bir mücadeleye sahne olması beklenen ve beIN Sports 1'den yayınlanacak zorlu karşılaşmanın günü, saati ve muhtemel 11'lerine ilişkin tüm bilgileri bir araya getirdik...

Hatayspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve nerede oynanacak?
Abone Ol
Hatayspor Galatasaray maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Süper Lig'de zirveyi yakından ilgilendiren mücadelede konuk ekip Galatasaray, galibiyet serisini 11 maça çıkarmak; ev sahibi Hatayspor ise kötü gidişatına son vermek adına sahaya çıkacak. İşte, Hatayspor Galatasaray karşılaşması hakkında tüm detaylar...
HATAYSPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Süper Lig'de 11. hafta karşılaşması olan Hatayspor Galatasaray maçı, 11 Kasım Cumartesi günü saat 19:00'da Mersin Stadyumu'nda oynanacak.

Mücadelede hakem Bahattin Şimşek düdük çalacak.

MUHTEMEL 11'LER

Hatayspor: Bekaj, Kerim Alıcı, Kilama, Cengiz Demir, Ghoulam, Rivas, Massanga, Aabid, Lamkel Ze, Görkem Sağlam, Dadashov

Galatasaray: Muslera; Boey, Sanchez, Abdülkerim, Angelino; Zaha, Torreira, Kaan Ayhan, Ziyech, Kerem Aktürkoğlu, Icardi.

Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Galatasaray
Gündem

Diğer Haberler

Nagelsmann'dan Türkiye itirafı! Milli Takım Nagelsmann'dan Türkiye itirafı!
Almanya, Türkiye maçı kadrosunu açıkladı Milli Takım Almanya, Türkiye maçı kadrosunu açıkladı
Arda Güler Real Madrid'de sakatlık geçirdi: Arda Güler sakatlandı mı? Gündem Arda Güler Real Madrid'de sakatlık geçirdi: Arda Güler sakatlandı mı?
Van'da erkek futbol takımına kadın başkan Futbol Van'da erkek futbol takımına kadın başkan
U19 Milli Takımı, Atatürk'ü anma töreni düzenledi Milli Takım U19 Milli Takımı, Atatürk'ü anma töreni düzenledi
Hatayspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve nerede oynanacak? Gündem Hatayspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve nerede oynanacak?
Kasımpaşa, Kayserispor'u ağırlayacak Kasımpasa Kasımpaşa, Kayserispor'u ağırlayacak
Şampiyonlar Ligi tarihinin 'en yaşlı' rekorları Şampiyonlar Ligi Şampiyonlar Ligi tarihinin "en yaşlı" rekorları
TFF, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü andı Trendyol Süper Lig TFF, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü andı
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Arda Güler yine mi sakatlandı?
2
Luan Peres, Brezilya'ya dönmek istiyor
3
Avrupa basını, Galatasaray'ı manşete taşıdı!
4
Bayern'in Fenerbahçe paylaşımı, Galatasaraylıları kızdırdı
5
Burak Yılmaz istifa etti
6
Bünyamin Gezer: "UEFA Kane'in golünü açıklamalı"
7
Burak Yılmaz ve takıma protesto! Sergen Yalçın'a tezahüratı!

SON HABERLER

yukarı ok