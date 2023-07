Gürcistan iPhone Fiyatları 2023: Gürcistan 13,14 Pro Max Telefon Fiyatları

Gürcistan

telefon fiyatları Haziran 2023

Gürcistan Apple iPhone 14 Pro Max Fiyatı

Apple iPhone 13 128 GB Fiyatı

Apple iPhone 14 128 GB Fiyatı

Samsung Galaxy Note 20 Ultra Fiyatı

Samsung Galaxy S20 FE Fiyatı

Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ Fiyatı

Xiaomi Poco F4 GT Fiyatı

Realme GT Neo 3 Fiyatı

Gürcistan iPhone Fiyatları 2023

Gürcistan iPhone Fiyatları 2023

46.599,00 TL

37.695,26 TL

5399 Lari)'

.

Gürcistan

iPhone fiyatları 2023

iPhone 11 64 GB Fiyatı : 1599 Lari (11.164 TL)

: 1599 Lari (11.164 TL) iPhone 12 128 GB Fiyat ı: 2299 Lari (16.051 TL)

ı: 2299 Lari (16.051 TL) iPhone 13 128 GB Fiyatı : 2669 Lari (18.634 TL)

: 2669 Lari (18.634 TL) iPhone 14 128 GB Fiyatı : 3199 Lari (22.335 TL)

: 3199 Lari (22.335 TL) iPhone 14 256 GB Fiyatı : 3599 Lari (25.157 TL)

: 3599 Lari (25.157 TL) iPhone 14 Plus 256 GB Fiyatı: 4099 Lari (28.618 TL)

4099 Lari (28.618 TL) iPhone 14 Pro Max 256 GB Fiyatı : 5399 Lari (37.695 TL)

: 5399 Lari (37.695 TL) iPhone 14 Pro Max 512 GB Fiyatı : 5799 Lari (51.899 TL)

: 5799 Lari (51.899 TL) iPhone 14 Pro Max 1 TB Fiyatı : 6899 Lari (57.199 TL)

Pin

Gürcistan iPhone 14 Fiyatları 2023

iPhone 14 Pro Max Gürcistan fiyatları

Model Gürcistan Fiyatı Türkiye Fiyatı iPhone 14 128 GB 2.549 Lari (25.490 ₺) 47.499 ₺ iPhone 14 256 GB 2.899 Lari (28.999 ₺) 51.499 ₺ iPhone 14 Plus 128 GB 2.949 Lari (29.949 ₺) 52.499 ₺ iPhone 14 Plus 256 GB 3.319 Lari (33.190 ₺) 56.499 ₺ iPhone 14 Pro 128 GB 3.499 Lari (34.990 ₺) 61.499 ₺ iPhone 14 Pro 256 GB 3.899 Lari (38.990 ₺) 65.499 ₺ iPhone 14 Pro Max 128 GB 3.899 Lari (38.990 ₺) 65.999 ₺ iPhone 14 Pro Max 256GB 4.269 Lari (42.690 ₺) 69.999 ₺ iPhone 14 Pro Max 512GB 4.999 Lari (49.999 ₺) 77.999 ₺ iPhone 14 Pro Max 1TB 5.699 Lari (56.990 ₺) 85.999 ₺

Gürcistan iPhone 13 Fiyatları 2023

Gürcistan iPhone 13 Fiyatları 2023

Telefon Modeli Güncel Türkiye Fiyatı Güncel Gürcistan Fiyatı iPhone 13 128 GB 27.999 TL 18.634 TL (2669 Lari) iPhone 13 Mini 128 GB 24.999 TL 16.330 TL (2339 Lari) iPhone 13 Pro 128 GB 38.841 TL 24.639 TL (3529 Lari) iPhone 13 Pro Max 128 GB 42.763 TL 30.015 TL (4299 Lari)

Gürcistan iPhone 12 Fiyatları 2023

Telefon Modeli Güncel Türkiye Fiyatı Güncel Gürcistan Fiyatı iPhone 12 128 GB 26.299 TL 16.051 TL (2299 Lari) iPhone 12 Mini 128 GB 21.999 TL 16.749 TL (2399 Lari) iPhone 12 Pro 128 GB 35.280 TL 19.542 TL (2799 Lari) iPhone 12 Pro Max 128 GB 39.299 TL 24.429 TL (3499 Lari)

Gürcistan iPhone 11 Fiyatları 2023

Gürcistan iPhone 11 Fiyatları 2022

Telefon Modeli Güncel Türkiye Fiyatı Güncel Gürcistan Fiyatı iPhone 11 128 GB 17.750 TL 12.560 TL (1799 Lari) iPhone 11 Pro 128 GB 24.310 TL 13.405 TL (1920 Lari) iPhone 11 Pro Max 128 GB 37.210 TL 16.058 (2300 Lari)

Gürcistan Telefon Mağazaları

Gürcistan Telefon Mağazaları

Alte.ge

Ee.ge

Zoomer.ge

İspace.ge

İtechnics.ge

İplus.com.ge

Myparts.ge

Eauction.ge

Allwine.ge

Mobi.ge

Liloshop.ge

Myshop.ge

Batum'da iPhone Nereden Alınır? Batum'da iPhone, Carrefour alışveriş merkezindeki resmi Apple satıcısı olan iPlus mağazasından alınır: gitmeden online satış mağazasına bakılarak stok durumunu kontrol etmek gerekir.



iPhone 14 Kaç Lari? Gürcistan resmi para birimi olan lari ile güncel olarak iPhone 14 256 GB almak için 3599, iPhone 14 Plus 256 GB almak için 4099, iPhone 14 Pro 256 GB almak için 4999 ve iPhone 14 Pro Max 256 GB almak için ise 5399 Lari ödemek gerekir.



Gürcistan iPhone 14 Pro Max Kaç Lari? Gürcistan'da iPhone 14 Pro Max 256 GB, Gürcistan'ın resmi para birimi olan lari ile toplam da 5399 Lari yani Türk Lirası ile 37.695 birimdir.





Gürcistan iphone fiyatları 2023: Gürcistan 13,14 Pro Max telefon fiyatları Türkiye'de son dönemde artan döviz kurları ve telefondan alınan KDV ve ÖTV gibi vergilerin yüksek olması nedeniyle vatandaşlara daha uygun seçenekler oluşturuyor. Peki iPhone 14 Gürcistan fiyatları ne kadar? İşte iPhone 14 ve diğer iphone modellerinin Gürcistan fiyatlarıGürcistan Telefon Fiyatları 2023 içerisinde Gürcistan'a kimlik ile ziyaret edilebiliyor olması ve fiyatların her telefon modelinde uygun olması nedeniyle sıkça araştırılmaktadır. Türkiye'de elektronik aletlerden alınan vergilerin yüksek olması nedeniyle ayrıca Gürcistan Bilgisayar Fiyatları içeriğimize de göz atabilirsiniz.2023 itibariyle pasaport kayıt ücretlerinin Türkiye'de artmasına rağmen hâlâ Gürcistan'dan telefon alışveriş yapmak daha uygun fiyata gelmektedir. Hemen hemen her telefon modelinde, Türkiye'ye kıyasla çok büyük farklar vardır.ülkesindekiyılı için şöyledir: 37.695 TL (5399 Lari): 18.634 TL (2669 Lari): 22.335 TL (3199 Lari): 17.299 TL: 11.799 TL: 8.299 TL: 14.429 TL:11.099 TLResmi Gazete'nin yayımlanmasıyla belirlenen yeni harç tutarı, 8 Temmuz itibarıyla yürürlüğe girecek.2023 yılında IMEI kayıt ücreti 2 bin 732 TL'den 6 bin 91 TL'ye çıkarılmıştı. Bu ücret 7 Temmuz 2023 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla birlikte 20 bin TL'ye yükseltildi.Yurt dışı telefon kaydı öncesinde E-Devlet üzerinden cihazın kayda elverişli olup olmadığı sorgulanmalıdır.E-devlet sisteminden kayıt hakkının sorgulanması (https://www.turkiye.gov.tr/btk-imei-kayit-hakki-sorgulama) harç ücretinin yatırılması (2023 yılı için 20 bin TL) ve kayıt işlemlerinin tamamlaması gerekmektedir.T.C. kimlik numarası ve yabancı kimlik numarası bulunan, e-Devlet şifresi alabilen kişilerin tek kayıt mercii olan e-Devlet kapısı https://www.turkiye.gov.tr/btk-imei-kaydet üzerinden sisteme giriş yaparak gerekli bilgileri doldurmak suretiyle kayıt işlemini gerçekleştirmesi gerekmektedir.E-devlet kapısından kayıt işleminin son aşamasına kadar tamamlanması gerekmektedir. E-devlet kapısından kayıt yapılmasına izin verilmeyen kişiler (diplomatik belge sahipleri) ise abone kayıt merkezlerinden kayıt işlemini yaptırması gerekmektedir. Harç ödemesi kayıt sırasında sisteme entegre bankalar ya da vergi dairesi aracılığıyla yapıldı ise e-Devlet kayıt sayfasına geri dönülerek kayıt işleminin onaylanması ve sekiz rakamdan oluşan başvuru takip numarasının alınması gerekmektedir.yılı için özellikle araştırma konusu olmuştur ve Türkiye'de dolar kurunun artmasıyla birlikte teknolojik ürünlerin fiyatlarında fahiş yükselmeler olmuştur. Üstelik teknolojik ürünlerin Türkiye'ye girişinde uygulanan vergilerde ürünlerin sınırlı sayıda ve çok yüksek fiyatlara gelmesine neden olmaktadır. Hal böyle olunca, pek çok vatandaş Gürcistan'a giderek daha uygun fiyata nasıl telefon alabileceği konusunu araştırmaktadır.Gürcistan'dan tercih edilecek iPhone modellerinin yüksek olması, Türkiye'deki aynı modelle arasındaki fiyat farkının da artmasına neden olmaktadır. Örneğin güncel 14 Pro Max 256 GB modeli Türkiye'deiken Gürcistan'dadirDaha detaylı görebilmek için ana modelleri tablo üzerinde görelim.ülkesinde satışa sunulanyılı için şöyledirYukarıdaki tabloda da görüldüğü üzere telefon modeli yükseldikçe, Türkiye fiyatları ile Gürcistan fiyatları arasındaki makas açılmaktadır. Üstelik telefonun plus, pro ve pro max gibi özel modellerinde fiyat farkları daha çok hissedilmektedir.Gürcistan Telefon Fiyatları 2023Apple, iPhone 14 telefonları için pro, pro max ve plus olmak üzere 4 farklı yenilik ile piyasaya sürdü. Hangi model tercih edilirse edilsin Türkiye ile Gürcistan arasında ciddi farklılıklar bulunmaktadır: üstelik pasaport kayıt ücretleri, telefon fiyatlarına eklense dahi makas kapanmamaktadır.Bu fiyatlandırmalar, Temmuz 2023'e göre yapılmıştır ve para birimi olarak Lari (1 Lari=10 ₺) kullanılmaktadır.iPhone modelleri arasında iPhone 13 oldukça fazla beğeni toplamıştır: mini, pro ve pro max versiyonları ile beğeniye sunulmuştur. Özellikle mini modeli ile pro max modeli en fazla tercih edilen ve kullanılan versiyonları arasında yerini almıştır.iPhone 12, Apple ürünleri arasında iPhone 11'den sonra en fazla tutulan modellerinden bir tanesi olmuştur. Tıpkı iPhone 13 gibi mini, pro ve pro max gibi 4 farklı versiyon ile piyasaya sürülen iPhone 12 hâlâ en fazla tercih edilen iPhone ürünleri arasında gelmektedir.iPhone 8 ve 8 plus'tan sonra en fazla tutulan ve kullanılan iPhone modeli iPhone 11 olmuştur. Gerek fiyatı gerekse de performansı göz önünde bulundurulduğunda, pek çok vatandaş için cazip gelen iPhone 11 halen popülerliğini korumaktadır. Bunlara ilaveten, Apple tarafından sıfır üretimi durdurulmuş olsa da Gürcistan taraflarında hâlâ iPhone 11 araştırılmaktadır.iPhone 11 fiyatlarındaki tutarsızlık, sıfır üretiminin durmasıyla birlikte stokların tükenmiş olmasından kaynaklanmaktadır ancak yine de Gürcistan sınırları içerisinde iPhone 11 yukarıda yer alan fiyatlardan bulunabilmektedir.Gürcistan ekonomik olarak özellikle 2022 yılı başları itibariyle büyümeye ve gelişmeye başlamıştır. Şüphesiz büyümesi ve gelişmesinde altın, bakır ve gümüş gibi değerli madenlerin etkisi olmakla birlikte aynı zamanda turizm gelirlerindeki artış olmasıdır. Turizm gelirlerindeki en büyük payı ise özellikle Türkiye'den Gürcistan'a elektronik cihaz almak için giden turistlerden sağlamaktadır.Türkiye'de elektronik cihazların pahalanmasıyla birlikte Gürcistan'a giriş yapan turist sayısında fahiş bir artış gerçekleşmiştir. Hal böyle olunca, Gürcistan içerisinde pek çok firma E-Ticaret'e giriş yapmıştır ve online mağaza oluşturmuştur. Bu çerçevede Türkiye'den Gürcistan'a elektronik cihaz almak için giden turistler mağazalardan fiyatları görebildiği gibi stok durumuna da göz atabilir.