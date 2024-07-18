Güncel Airdroplar: 2024'teki Telegram Airdrop!

Bu haberimizde, farklı kategorilerdeki 9 airdrop etkinliğini inceleyeceğiz.



Airdrop Nedir?



Airdrop, bir tür tanıtım hediyesi olarak düşünülebilir. Projeler, kullanıcı çekmek ve topluluk oluşturmak için ücretsiz token dağıtır. Her airdrop etkinliğinin kendi hedefleri vardır, örneğin ilk benimseyenleri ödüllendirmek, katılımı artırmak veya farkındalık yaratmak gibi.



Airdroplara Nasıl Katılabilirim?



Gereksinimler değişiklik gösterir, ancak genellikle şunları içerir:



Belirli kriptonun sahipliği



Görevleri veya sosyal medya eylemlerini tamamlama



Platformlara kayıt olma



Güncel Airdroplar 2024



Telos (TLOS): Görevleri tamamlayarak, yüksek performanslı blockchain'in yönetim tokeni olan TLOS kazanın.



Mintlayer (ML): Bitcoin ağının güvenliğini ve işlevselliğini kullanarak oluşturulan bu blok zincirde arkadaşlarınızı yönlendirin ve ML token kazanın.

Open Meta Trade: Bu kullanıcı dostu NFT DEX'te Şükran Günü'nü özel madalyalarla kutlayın.



OP Names: Bu Web3 kimlik yönetim platformunun Alfa testnetine katılın ve ücretsiz NFT'leri alın.



Dracoo World: Bu deste oluşturma macera oyununda sosyal medyayı takip edin ve 100 dolar değerinde BAS tokeni ve NFT kazanın.



DeFiChain: Bitcoin üzerine inşa edilmiş bu DeFi platformuna 50 dolar yatırın ve 30 dolar DFI token kazanın.



Tamadoge (TAMA): Bu P2E evcil hayvan oyununda etkinliklere, çekilişlere ve yarışmalara katılarak TAMA tokenları kazanın.



Human Divergence: Bu NFT destekli metaverse'de cüzdan adresinizi gönderin ve sosyal medyayı takip ederek özel NFT'leri alın.



HexHash: Airdrop formunu doldurun ve sosyal görevleri tamamlayarak 100.000 dolarlık HEXH token hediyesinin bir kısmını kazanın.







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