Haber Tarihi: 01 Ekim 2024 16:02 - Güncelleme Tarihi: 01 Ekim 2024 16:02

Green Card başvurusu nasıl ve nereden yapılır? dvlottery.state.gov Green Card başvuru ücretleri 2024

Green Card başvurusu nasıl ve nereden yapılır sorusu merak ediliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) kalıcı olarak yaşama ve çalışma izni veren resmi bir göçmen vizesi olan Green Card (Yeşil Kart) için başvuruları başladı. Green Card sahipleri ABD'de vize süresi sınırlaması olmadan yaşayabilir, çalışabilir, eğitim görebilir ve kamu hizmetlerinden yararlanabilecek. Peki, 2024 Green Card başvurusu nasıl ve nereden yapılır? dvlottery.state.gov Green Card başvuru ücretleri ne kadar? Green Card fotoğraf ölçüleri ve boyutları ne kadar?

Green Card başvurusu nasıl ve nereden yapılır? dvlottery.state.gov Green Card başvuru ücretleri 2024
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Green Card başvurusu nasıl ve nereden yapılır sorusu merak ediliyor. Peki, 2024 Green Card başvurusu nasıl ve nereden yapılır? dvlottery.state.gov Green Card başvuru ücretleri ne kadar? Green Card fotoğraf ölçüleri ve boyutları ne kadar?

2024 GREEN CARD BAŞVURULARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?
ABD Freetown Büyükelçiliği, DV 2026 Green Card çekilişi başvuru tarihlerini açıkladı.

Buna göre; bu yıl Green Card başvuruları 2 Ekim Çarşamba günü saat 19.00'da başlayacak. Son başvuru ise 5 Kasım 2024 Salı günü TSİ 20.00'ye kadar yapılabilecek.

ABD FREETOWN BÜYÜKELÇİLİĞİ DUYURDU

DV-2026 Programı için online kayıt dönemi, 2 Ekim 2024 Çarşamba günü, Doğu Yaz Saati (EDT) ile 12:00'de (GMT-4) başlayacak ve 5 Kasım 2024 Salı günü Doğu Standart Saati (EST) ile 12:00'de (GMT-5) sona erecektir.

Kayıt dönemi boyunca bir kişi için birden fazla başvuru yapılması, o kişinin tüm başvurularını geçersiz kılacaktır.

GREEN CARD BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Green Card çekilişi için başvurular, DV Lottery'e ücretsiz bir şekilde yapılır. Bu nedenle resmi bir kuruma gerek kalmadan DV Lottery resmi internet sitesinden (http://dvprogram.state.gov) Green Card başvurusu yapılabilmektedir.

Green Card başvurusu yapan kişiler, başvuru formunu hatasız ve eksiksiz bir şekilde girmelidir.

GREEN CARD BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

* Amerika, Green Card başvurusunda bulunan kişilerin lise veya dengi bir okuldan mezun durumda olmasını şart koşmaktadır. ABD Green Card başvurusunda bulunan kişiler aynı zamanda son 5 yıl içerisinde uzmanlık ve deneyim gerektiren bir işte en az 2 yıl çalışmış olmalıdır.

* Green Card kurasına katılmak isteyen kişiler başvurularını Ekim -Kasım aralığında yapmalıdır.

* ABD Green Card başvurusunda bulunacak kişiler yalnızca 1 kez başvuru yapma hakkına sahiptirler. Aynı kişi adına birden fazla başvuru yapılması durumunda kişinin tüm başvuruları geçersiz olacaktır.

* Green Card başvuru işlemleri www.dvlottery.state.gov adresinden online olarak yapılmaktadır. Amerika Green Card başvurusu yapılırken başvuru sahibinin kimlik bilgileri, vatandaşı olunan ülkeye ilişkin bilgiler ve varsa eş ve çocuklara dair bilgiler ibraz edilmelidir. Başvuruda kullanılacak fotoğraf sitede talep edilen özelliklere uygun olarak yüklenmelidir.

* Ülkenin, Amerikan hükûmetince Green Card başvurusu yapabilen ülkeler arasında belirlenmiş olması. Türkiye, bu hakka sahip olan ülkelerdendir.

* 18 yaşını geçmiş olmak. 18 yaşından küçük kişiler, ebeveynlerinin denetiminde başvuru yapabilmektedir.

* Başvuru sonrasında verilen numarayı mutlaka saklamak gerekmektedir.


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