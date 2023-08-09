Gram altın satışı yasaklandı mı?

Hazine ve Maliye Bakanlığının yayımladığı genelgeye göre, bundan böyle basılı altınlar en az 1 gram, en çok 100 gram olarak üretilecek. Bilecik'te 25 yıldır kuyumculuk yapan İbrahim Sünetci, konuya ilişkin, "Hazine ve Maliye Bakanlığının yayımladığı genelgeye göre, rafineriler artık en az 1 gram, en fazla 100 gram altın üretebilecek. Bununla birlikte 0,25 ve 0,50 gram altın şu an en çok satılan ve takılan ürünlerdi. Bunlar üretimden kalkınca vatandaşlar düğünlerde altın yerine para takmaya başlar. Bu durum bizleri olumsuz etkiler." dedi.10haber yazarı Erdal Sağlam, yeni ekonomi yönetiminin sorunun asıl kaynağına inemediği için ortaya çıkan olumsuz sonuçlara göstermelik çareler peşine düştüğünü belirterek, "Altın talebini azaltmak için bir yandan ithalata kota koyacağı haberini sızdıran yönetim, yarım gramlık altın basımını yasaklayarak talebi önleme çabasına girdi. Halbuki cari açığı da olumsuz etkileyen altın talebinin en önemli nedeni TL faizlerin yeterince yüksek olmaması. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faiz inadı nedeniyle düşük tutulan politika faizi tüm dengeleri bozdu. Yeni ekonomi yönetimi faiz artırımına başladı ama zamanlama ve büyüklük olarak yetmediği çok açık" dedi.Türk lirası faizlerinin enflasyonun çok altında kaldığı için dövize ve altına talebin kaçınılmaz olduğunu savunan Sağlam, yazısında, "Konutu, otomobili bile yatırım aracı olarak gören tasarrufçunun altına dövize yatırımı çok doğal" ifadelerini kullandı."Temmuz ayı dış ticaret verilerinde altın ithalatının yeniden rekor kırması, ekonomi yönetimini harekete geçirmiş gözüküyor. Seçim öncesinde altın ve dövize yatırımın arttığı, seçim belirsizliği nedeniyle bu değerleri satın alan vatandaş ve şirketlerin, bir bölümünü yastık altında tutarak yatırım yaptıkları görüldü.Seçimle birlikte bu talep normalleşirken kurların seçim sonrasındaki hızlı yükselişiyle birlikte, yastık altından bir miktar altın ve döviz çözüldü.Seçim öncesinde altına talebin çok hızlı artması nedeniyle, ithalatı kısıtlayan eski ekonomi yönetimi, talep durulmadığı için Merkez Bankası'nın altın rezervlerinden yüklü satışlar yaptı. Merkez Bankası bu yolu deneyerek, seçim öncesi kurlara müdahale için ek rezerv imkânı yaratmış oldu.Dünya Altın Konseyi bu yıl rezervlerinden en fazla altın bozan ülkeyi Türkiye olarak açıkladı.Seçimden sonra çözülen altın ve dövizler, rezervlerde bir miktar artışı sağlarken, yaklaşık bir aydır yeniden altın ve döviz talebinin arttığına şahit oluyoruz. Temmuz ayındaki ithalatın da gösterdiği gibi altına bir yatırım aracı olarak talebin çok büyüdüğü gözleniyor. Çünkü yeni ekonomi yönetimi geldi ama faizler yeterince artırılamadığı, kurlar yine rezervden müdahale yapılarak tutulduğu için, döviz ve buna bağlı altın fiyatlarının yükselmesi bekleniyor."