Google Veo 3 nedir, nasıl kullanılır, ücretli mi?

Google Veo 3, metinden video oluşturma (text-to-video) teknolojisinde gelinen son noktayı temsil ediyor. Temel olarak, karmaşık yapay zeka algoritmaları ve geniş veri setleri üzerinde eğitilmiş bir difüzyon modelidir. Kullanıcı, detaylı bir metin komutu (prompt) girer ve Veo 3, bu komutu analiz ederek ilgili görsel ve işitsel unsurları sentezler. Model, sahne tasvirleri, karakter hareketleri, kamera açıları, ışıklandırma ve hatta duygusal ton gibi birçok unsuru anlayarak videoyu buna göre şekillendirir. Bu sayede, Google Veo 3, sadece statik görüntüler değil, aynı zamanda akıcı hareketlere, dinamik geçişlere ve tutarlı hikaye anlatımına sahip videolar üretebilir.

Veo 3, 249,99 dolarlık aylık abonelik bedeliyle sunulan Google AI Ultra planı kapsamında, ABD'deki kullanıcılar için Gemini uygulamasında erişime açıldı. Aynı zamanda kurumsal kullanıcılar için Vertex AI platformuna da entegre edildi.