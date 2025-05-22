Haber Tarihi: 22 Mayıs 2025 17:00 - Güncelleme Tarihi: 22 Mayıs 2025 17:00

Google Veo 3 nedir, nasıl kullanılır, ücretli mi?

Google'ın yapay zeka alanındaki son yeniliklerinden biri olan Google Veo 3 nedir? sorusu, video içerik üreticileri ve teknoloji meraklıları arasında büyük bir heyecan yarattı. Metinden video oluşturma yeteneğiyle öne çıkan Google Veo 3, pazarlama, eğitim, eğlence ve daha birçok sektörde video üretimini kökten değiştirecek potansiyele sahip. Peki, bu çığır açan teknoloji Google Veo 3 nedir, nasıl kullanılır ve en önemlisi

Google Veo 3 nedir, nasıl kullanılır, ücretli mi?
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Google DeepMind tarafından geliştirilen ve OpenAI'ın Sora modeline rakip olarak konumlanan Google Veo 3, metin komutlarından yüksek kaliteli ve tutarlı videolar üretebilen bir yapay zeka modelidir.

GOOGLE VEO 3 NEDİR?

Google Veo 3, metinden video oluşturma (text-to-video) teknolojisinde gelinen son noktayı temsil ediyor. Temel olarak, karmaşık yapay zeka algoritmaları ve geniş veri setleri üzerinde eğitilmiş bir difüzyon modelidir. Kullanıcı, detaylı bir metin komutu (prompt) girer ve Veo 3, bu komutu analiz ederek ilgili görsel ve işitsel unsurları sentezler. Model, sahne tasvirleri, karakter hareketleri, kamera açıları, ışıklandırma ve hatta duygusal ton gibi birçok unsuru anlayarak videoyu buna göre şekillendirir. Bu sayede, Google Veo 3, sadece statik görüntüler değil, aynı zamanda akıcı hareketlere, dinamik geçişlere ve tutarlı hikaye anlatımına sahip videolar üretebilir.

GOOGLE VEO 3 ÜCRETLİ Mİ?

Veo 3, 249,99 dolarlık aylık abonelik bedeliyle sunulan Google AI Ultra planı kapsamında, ABD'deki kullanıcılar için Gemini uygulamasında erişime açıldı. Aynı zamanda kurumsal kullanıcılar için Vertex AI platformuna da entegre edildi.




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