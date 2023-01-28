Haber Tarihi: 28 Ocak 2023 12:39 - Güncelleme Tarihi: 28 Ocak 2023 12:39

Giresunspor Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray Giresunspor maçı canlı anlatım

Giresunspor Galatasaray maçı için geri sayım başladı. Spor Toto Süper Lig'in 21. hafta maçında Galatasaray ile Giresunspor karşı karşıya gelecek. Galatasaray deplasmanda Giresunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı. Peki, Galatasaray Giresunspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray Giresunspor maçı canlı anlatım sayfamızda...

Giresunspor Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray Giresunspor maçı canlı anlatım
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Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Bitexen Giresunspor ile karşı karşıya gelecek. Son 12 resmi maçını kazanan lider Galatasaray'ın, Süper Lig'de de 9 maçlık galibiyet serisini devam ettirmek istiyor. Sarı-kırmızılı takım, rakibini yenmesi halinde teknik direktörü Okan Buruk ile rekorlara imza atacak. Peki, Galatasaray Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray Giresunspor maçı canlı anlatım...
GİRESUNSPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper ligin 21. haftasında oynanacak Giresunspor - Galatasaray maçı bu akşam saat 19:00'da başlayacak. Kritik müsabaka beIN SPORTS 1'den canlı olarak futbolseverler ile buluşacak. Karşılaşmayı hakem Bahattin Şimşek yönetecek. Şimşek'in yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ile Candaş Elbil yapacak.
MUHTEMEL 11

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SON 12 MAÇINI KAZANDI

Son 12 resmi maçını kazanan Galatasaray'ın, Süper Lig'de de 9 maçlık galibiyet serisi bulunuyor. Ligdeki son 10 maçında mağlubiyet yaşamayan sarı-kırmızılı ekip, son 9 karşılaşmasından da üçer puanla ayrıldı. Son 12 resmi maçında 31 kez ağları havalandıran Galatasaray, kalesinde ise 7 gol gördü.

5 İSİM KADROYA ALINMADI
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


Sarı-kırmızılıların kamp kadrosu da belli olurken, Haris Seferovic, Patrick van Aanholt, Yusuf Demir, Mathias Ross ile sarı kart cezası olan Abdülkerim Bardakcı kamp kadrosunda yer almadı.

REKOR İÇİN SAHADA

* Galatasaray, rakibini mağlup etmesi halinde aynı zamanda resmi maçlarda bir sezonda elde ettiği galibiyet serisi rekorunu geliştirecek.


* Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Bitexen Giresunspor maçından üç puan almaları durumunda resmi maçlarda Galatasaray'ın başında en uzun süreli galibiyet serisinin sahibi olan Mustafa Denizli'yi yakalayacak.

* Son 12 resmi maçını kazanan Galatasaray, Bitexen Giresunspor maçını da kayıpsız geçmesi durumunda Süper Lig'in profesyonel olarak oynanmaya başladığı 1959 sezonundan itibaren resmi maçlarda elde ettiği en uzun süreli galibiyet serisini egale edecek.

* Galatasaray, Bitexen Giresunspor maçından üç puanla ayrılması halinde Süper Lig tarihinde ilk kez bir sezonda art arda 10. galibiyete ulaşacak.

* Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Bitexen Giresunspor maçından üç puan almaları durumunda resmi maçlarda Galatasaray'ın başında en uzun süreli galibiyet serisinin sahibi olan Mustafa Denizli'yi yakalayacak.

 

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