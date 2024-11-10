Giovanni van Bronckhorst'dan Başakşehir'e Malmö taktiği!

Trendyol Süper Lig'de çıktığı son iki maçta Galatasaray (D) ve Kasımpaşa'ya mağlup olurken hafta arası UEFA Avrupa Ligi'nde Malmö'yü yenmeyi başaran Beşiktaş 10 Kasım Pazar günü (bugün) Rams Başakşehir'e konuk olacak.



İsveç ekibini 2-1 mağlup ettiği maçta ortaya koyduğu performans beğeni toplayan Siyah Beyazlılar, Başakşehir'e karşı aynı oyun planını sahaya yansıtmaya çalışacak.



Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst, milli ara öncesi oynayacakları bu karşılaşmaya büyük önem veriyor. Hollandalı hoca, ligdeki iki yenilginin ardından Başakşehir'i mağlup ederek milli araya moralli girmenin hesaplarını yapıyor.



"AYNI PLANLA OYNAYACAĞIZ"





Siyah-beyazlı teknik adam, oyuncularıyla gerçekleştirdiği son toplantıda isteklerini sıralarken, uyarılarda da bulundu. Malmö karşısında elde edilen galibiyet ve kazanma isteğinden çok memnun kaldığına vurgu yapan Bronckhorst'un, "Kasımpaşa maçındaki hatalarımızı tekrarlamadık ve takım halinde çok iyi bir mücadele ortaya koyduk. Özellikle savunmada üst düzey bir performans sergiledik. Malmö maçının ikinci yarısında ise tüm hatlarımızla başarılı olduk. Etkili pres yaptık, rakibe alan bırakmadık ve yakaladığımız fırsatları bu kez iyi değerlendirdik. Başakşehir'e karşı aynı planla oynayacağız. Malmö maçındaki gibi ilk dakikadan itibaren kazanma isteğimizi ortaya koyarak iyi mücadele edersek hedefimize ulaşırız" diye konuştuğu aktarıldı.



