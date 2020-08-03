Gençlerbirliği'nde Samet Aybaba imzaya bekleniyor!

Gençlerbirliği, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu'nun ayrılığının ardından yeni hocasını buldu.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
Gençlerbirliği'nde Samet Aybaba imzaya bekleniyor!
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03 Ağustos 2020 12:26
Hamza Hamzaoğlu ile yollarını ayıran Gençlerbirliği'nde Samet Aybaba için geri sayım başladı.

Kırmızı-Siyahlı yönetimin Aybaba ile bir görüşme gerçekleştirdiği ve prensipte el sıkıştığı kaydedildi.

Deneyimli teknik adam bayramdan sonra resmi sözleşmeyi imzalayacak ve transferde harekete geçilecek.



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