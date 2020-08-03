Gençlerbirliği'nde Samet Aybaba imzaya bekleniyor!

Hamza Hamzaoğlu ile yollarını ayıran Gençlerbirliği'nde Samet Aybaba için geri sayım başladı.



Kırmızı-Siyahlı yönetimin Aybaba ile bir görüşme gerçekleştirdiği ve prensipte el sıkıştığı kaydedildi.



Deneyimli teknik adam bayramdan sonra resmi sözleşmeyi imzalayacak ve transferde harekete geçilecek.



