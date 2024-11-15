Haber Tarihi: 15 Kasım 2024 11:55 - Güncelleme Tarihi: 15 Kasım 2024 11:55

Geçici Vergi Uzatıldı mı? 2024-2025

TÜRMOB Genel Başkanı Emre Kartaloğlu'nun eğitim programının açılış konuşmasında yaptığı açıklamalar, vergi mükellefleri ve meslek mensupları tarafından dikkatle takip ediliyor. Kartaloğlu, meslek mensuplarının enflasyon düzeltmesinde karşılaştığı sorunları bakanlık yetkililerine ilettiklerini, üçüncü geçici vergi dönemi için de ek süreye ihtiyaç duyulduğunu ve bu konuda bakanlığa resmi bir uzatma talebinde bulunduklarını belirtti.

Geçici Vergi Uzatıldı mı? 2024-2025
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Bu açıklamadan kısa bir süre sonra, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım, kamuoyunda adeta bu talebe yanıt olarak yorumlandı. GİB, "2024 III. Geçici Vergi Dönemine (Temmuz-Ağustos-Eylül) ait Gelir ve Kurum Geçici Vergisinin beyanı ve ödemesi için son gün 18 Kasım 2024" şeklinde bir hatırlatma yayımladı.

Bu zamanlamanın manidar bulunması, uzatma talebinin reddedilmiş olabileceği yönünde spekülasyonlara neden oldu. Meslek camiası, üçüncü geçici vergi dönemi için bir süre uzatımı açıklanıp açıklanmayacağını merakla bekliyor. Olası bir uzatma kararı, birçok muhasebeci ve mali müşavir için önemli bir rahatlama sağlayabilir.

Ancak, şu an itibarıyla Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan resmi bir uzatma kararı gelmedi. İlgili süreç ve kararlar hakkında yeni bilgiler oldukça meslek mensuplarının bilgilendirilmesi bekleniyor. Gelişmeler takip ediliyor ve meslektaşlar, sürecin sonuçlanmasını sabırla bekliyor.
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