Haber Tarihi: 23 Ağustos 2024 16:19 - Güncelleme Tarihi: 23 Ağustos 2024 16:19

Geçici vergi 2.dönem uzatıldı mı?

DEVA Partisi İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen, hükümetin enflasyon muhasebesi kararı ile ilgili olarak iş dünyası ve mükelleflerin endişelerini Meclis gündemine taşıdı.

Geçici vergi 2.dönem uzatıldı mı?
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Hazırladığı soru önergesinde, Ösen, bu uygulamanın devreye girmesiyle birlikte, geçici vergi döneminde henüz gerçekleşmemiş kazançlardan vergi alınacağını vurguladı. Ösen, iş dünyasında geniş yankı uyandıran ve mükellefler arasında tepkiye neden olan enflasyon muhasebesi uygulamasını, hazırladığı soru önergesiyle Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e yöneltti. Ösen, "Birinci geçici vergi döneminde uygulanmayan enflasyon muhasebesi, diğer adıyla enflasyon düzeltmesi, ikinci geçici vergi döneminin son günlerine denk gelen bu günlerde mükellefler arasında büyük bir kaygıya yol açıyor," dedi.

İzmir Milletvekili Ösen, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten şu sorulara yanıt vermesini istedi:

2024 yılı geçici vergi dönemleri veya yıl genelinde yapılması planlanan enflasyon düzeltmesinden ne kadar gelir elde edilecek ve bu gelirler nerede kullanılacak?

Enflasyon düzeltmesi uygulamasına geçilmeden önce bu uygulamanın olası etkileri üzerine bir analiz yapılmış mıdır?

Enflasyon düzeltmesi uygulamasının ertelenmesi veya yıl sonunda gerçekleştirilmesi düşünülmekte midir?

Yeni yatırım yapan firmalar ve Ar-Ge şirketlerinin bu uygulamadan muaf tutulması için bir adım atılacak mı?

Enflasyon düzeltmesi sonrasında zor durumda kalabilecek işletmeler için herhangi bir destek programı planlanmakta mıdır?

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirlere ek iş yükü getirecek bu uygulama için TÜRMOB ile Hazine ve Maliye Bakanlığı arasında bir istişare yapılmış mıdır? Eğer yapılmadıysa, bu konuda ilgili paydaşlarla daha kapsamlı ve detaylı bir görüşme yapılması planlanmakta mıdır?
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